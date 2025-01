Faut-il craquer pour la PS5 Pro à 370 euros de Micromania ?

Micromania lance l’une de ses offres de reprise de console dont l’enseigne a le secret. De quoi payer une PS5 Pro à seulement 370 euros, en échange d’une PlayStation 5. Un bon plan ?

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La PlayStation 5 Pro est la console de jeu la plus puissante du marché et de loin. Et pour cause, Microsoft a fait le choix de ne pas lancer une console Xbox de mi-génération.

Toutefois, la PlayStation 5 Pro a peiné à nous convaincre en raison de son prix de vente très élevé. À 799 euros sans socle ni lecteur de disque physique, la PS5 Pro représente un sacré investissement.

C’est là qu’arrive l’offre de Micromania, très intéressante sur le papier. L’enseigne propose de faire baisser la facture jusqu’à 370 euros.

Passer de la PS5 à la PS5 Pro

Comme Micromania en a l’habitude, il s’agit ici d’une offre de reprise : un achat d’une PS5 Pro en échange de votre ancienne console de jeu.

Sur le papier, l’offre est particulièrement intéressante si l’on a une PlayStation 5, comme l’indique Numerama. En effet, Micromania vous reprend votre console 430 euros. Soit seulement 70 euros de moins que son prix de lancement.

Si vous avez eu une PS5 à son lancement en 2020, un tel prix de reprise quatre ans plus tard est inespéré. Jouer à la PS5 pendant quatre ans ne vous aura coûté que 70 euros.

L’offre de reprise Micromania

Seulement voilà, le loup se cache dans la prémisse de cette offre si juteuse. Pour pouvoir acheter une PS5 Pro à 370 euros, il faut déjà avoir une PS5.

La question devient-elle : est-ce que la différence entre la PS5 et la PS5 Pro vaut 370 euros ? Et encore, on part du principe que vous avez une bibliothèque de jeux numériques. Si vous avez besoin du lecteur de disque, il faut réussir à le trouver (il est en rupture de stock depuis plusieurs mois), et ajouter 120 euros à la facture. Soit un total de 490 euros pour une mise à jour de mi-génération.

À l’inverse, il faut préciser que la PS5 Pro intègre 2 To de stockage de base, contre 825 Go pour la PS5 de 2020 et 1 To pour la PS5 Slim.

Rajouter un SSD NVME de 1 To de PS5 classique représente un surcout de 70 à 100 euros environ. Un surcout absorbé dans les 370 euros de passage à la PS5 Pro donc.

Aucun jeu exclusif

Puisque l’on parle d’une console de mi-génération, la bibliothèque de jeux est intégralement la même sur les deux consoles. La PS5 Pro n’a le droit à aucune exclusivité que n’aura pas la PlayStation 5 d’origine.

Elle peut simplement mieux les faire tourner, si le développeur a correctement optimisé son jeu, notamment si vous avez un TV ou un vidéoprojecteur 4K.

Pour des jeux comme Alan Wake 2, l’expérience est réellement améliorée en passant à la PS5 Pro. On peut alors profiter du ray tracing et d’une définition de rendue plus élevée, en restant à 30 images par seconde.

Les plus gros jeux à venir comme GTA 6 devraient aussi profiter de la puissance supplémentaire de la PS5 Pro, mais il est impossible de prédire dans quelle proportion. La PS5 Pro ne devrait pas représenter plus de 10 à 15% du parc installé en fin de génération. L’optimisation pour la plateforme n’est donc pas forcément la priorité des développeurs.

Pour qui cette offre est intéressante ?

Au final, on se dit que l’offre de Micromania est réellement intéressante pour les aficionados de la marque PlayStation qui ont un affichage 4K, qui veulent jouer dans les meilleures conditions possibles, avec un budget important et qui ont déjà fait leur migration vers le jeu dématérialisé (ils n’auront donc pas besoin du lecteur de disque).

Pour les autres, on se dit que les 370 à 490 euros de budget seront sans doute mieux à investir dans une future Nintendo Switch 2 qui devrait pointer le bout de son nez d’un mois à l’autre.