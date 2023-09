Nintendo Switch 2 : écran, puissance, manettes, jeux… voici nos attentes

Sommaire Design Design Ecran Puissance Jeux Services Prix Nom Commentaires

La prochaine console de Nintendo semble, sans surprise, bel et bien en développement avec une sortie en 2024 de plus en plus probable. En attendant de connaitre plus d'informations sur la console, nous avons souhaité réunir nos attentes et notre analyse de ce que cette console pourrait proposer.

Nintendo prépare bien une nouvelle console de jeu. Plus de six ans après le lancement de la Nintendo Switch, il est logique pour un constructeur de consoles de préparer la suite. Le 7 septembre 2023, nous avons appris grâce à plusieurs sources journalistiques que la Nintendo avait commencé à faire des démonstrations de sa prochaine console auprès de développeurs lors de la Gamescom.

Le lancement de la machine serait prévu pour 2024, mais elle est encore drapée de mystère. En attendant d’en apprendre davantage par Nintendo, voici nos attentes concernant la nouvelle machine.

Design

Le design hybride de la Nintendo Switch a été un véritable succès. Non seulement la console s’est très bien vendue, mais en proposant à la fois une console portable et une console de salon, Nintendo s’est grandement facilité le développement de jeux. Plus besoin de placer des équipes à la création d’un jeu sur Nintendo 3DS pendant que d’autres travaillent sur un jeu Wii U : tout le monde pouvait viser la même et unique console, la Switch. On peut donc raisonnablement s’attendre à une console reprenant le même concept, à savoir une Nintendo Switch 2.

Si le concept général de la console devrait être conservé, Nintendo pourrait tout de même y apporter des changements. On peut, par exemple, espérer un écran avec des bordures plus fines, et le même pied ajustable que sur la Nintendo Switch Oled.

Côté connectique, l’USB-C sera évidemment toujours de la partie, mais cette fois, on espère que la console sera parfaitement compatible avec le standard, pour réellement permettre n’importe quel dock d’être compatible.

Notre souhait : garder la même philosophie et améliorer les finitions

Manette : de nouvelles idées ?

Comme pour le design général, on peut s’attendre à ce que Nintendo conserve le principe des Joy-cons. D’ailleurs, on pourrait même espérer une compatibilité des Joy-cons de la Switch avec la Switch 2 ou l’inverse. Mais cela ne serait vraiment possible que si les deux générations de manettes proposent les mêmes fonctions. Or, Nintendo est connu pour avoir toujours de bonnes idées à ajouter sur ces manettes pour des jeux toujours plus innovants.

Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y aurait beaucoup à améliorer concernant le Joy-Con. Tout d’abord, Nintendo pourrait enfin intégrer des sticks analogiques à effet hall, pour en finir avec le drift. On espère que les manettes seront plus ergonomiques, sans perdre leur maniabilité pour les plus jeunes.

Nintendo pourrait aisément ajouter des fonctions à ses manettes. Par exemple s’inspirer d’excellentes gâchettes adaptatives de la DualSense de la PS5, qui offrent un retour de force et un fonctionnement analogique, ou proposer un pavé tactile comme sur le Steam Deck. Certains fabricants comme Asus ou Lenovo proposent des boutons supplémentaires à l’arrière de la manette, mais on imagine mal Nintendo rajouter trop de complexité. La marque tient généralement à proposer des jeux faciles d’accès et nos manettes modernes sont déjà criblées de boutons.

Notre souhait : des sticks sans drift, et une nouvelle idée pour des jeux innovants ?

Écran : définition, fréquence et Oled ou LCD ?

Depuis 2017, les écrans Oled se sont largement démocratisés, en particulier sur les appareils mobiles. Il est de plus en plus rare de trouver un smartphone avec un écran LCD. La meilleure version de la Switch propose déjà un écran Oled, et il serait donc étonnant de voir Nintendo régresser sur ce point. Pourtant, c’est bien ce qu’avancent certaines rumeurs.

Au-delà du type d’écran, on peut se demander quelles seront sa définition et sa fréquence d’affichage. Beaucoup ont critiqué le choix de Nintendo d’offrir un écran 1280 x 720 pixels à 60 Hz sur sa Nintendo Switch. En 2024, il serait naturel de s’attendre à des améliorations de ce côté. Les concurrents comme la ROG Ally ou la Lenovo Legion Go proposent du 1920 x 1080 ou du 2560 x 1600 pixels avec des fréquences montant à 144 Hz.

Toutefois, d’une part, il n’est pas dans les habitudes de Nintendo de jouer la course aux caractéristiques techniques. D’autre part, en dehors du coût de l’écran lui-même, une amélioration de la définition et de la fréquence a un coût pour l’autonomie et sur la puissance graphique nécessaire pour suivre. Nous allons donc prendre le contre-pied du bruit ambiant et l’on espère plutôt que Nintendo sera raisonnable.

Notre souhait : Un écran Oled 1920 x 1080 pixels à 90 Hz ? Même cela serait peut-être encore trop gourmand.

Puissance

Le principal point de frustration pour de nombreux joueurs et développeurs concernant la Nintendo Switch est sans doute sa puissance de calcul. Avec sa puce Nvidia Tegra X1 de 2015 et ses 4 Go de RAM LPDDR4, la solution technique de la Switch n’est plus au goût du jour. Entre 2015 et 2023, l’informatique a beaucoup évolué, en particulier la puissance de calcul de nos appareils mobiles. On peut donc s’attendre à de belles évolutions sur ce point.

Rendez-vous compte, la puce de la Nintendo Switch partage la même architecture Maxwell que les cartes graphiques Nvidia GeForce GTX 900. Depuis, il y a eu la génération GTX 1000, RTX 2000, RTX 3000 et même RTX 4000. Même en admettant que cette dernière soit trop récente pour que Nintendo puisse en tirer parti, la conception d’une console se fait sur le temps long, le constructeur japonais devrait pouvoir tirer une progression de la puissance de calcul à consommation égale.

Pour Nintendo, le plus important est sans doute de garantir une rétrocompatibilité de la console avec les jeux de la première Switch, et de garder une certaine facilité de développement pour les studios. On pense donc que le constructeur devrait prolonger son partenariat avec Nvidia. Ce dernier pourrait réussir à convaincre Nintendo d’intégrer ses meilleures technologies comme le DLSS ou le ray tracing hardware. Nintendo en aurait même déjà fait une démonstration lors de la Gamescom.

Le DLSS prendrait en particulier tout son sens sur une Nintendo Switch 2. Cette solution permet d’augmenter la définition de l’image en passant du 1280 x 720 pixels et en pouvant monter jusqu’à la 4 K 3840 x 2160 pixels avec un coût relativement faible sur la consommation de l’appareil. On pourrait facilement imaginer que la Switch 2 puisse activer le DLSS lorsqu’elle est placée dans son dock, en charge, et reliée à un téléviseur. De quoi proposer une compatibilité avec les téléviseurs 4K, tout en conservant une console portable très peu gourmande en mobilité. Le dock de la Nintendo Switch est aujourd’hui limité à un flux Full HD 1920 x 1080 pixels, mais proposer un port HDMI compatible 4K serait très peu coûteux pour la firme. Rappelons que rien n’oblige une console affichant son système d’exploitation en 4K à proposer des jeux avec une qualité d’image 4K native.

La puissance du SoC ARM avec puce graphique Nvidia n’est pas le seul paramètre à prendre en compte. Au quotidien, l’un des points devenus pénibles de la Switch est sans doute la lenteur de son stockage et de sa mémoire vive. Les consoles de nouvelle génération Xbox Series S et PS5 ont trouvé une solution avec l’intégration d’un stockage SSD plus rapide.

Il faut garder en tête que Nintendo n’a pas vocation à rentrer dans une guerre de puissance avec ses concurrents. En revanche, la marque se soucie généralement de l’expérience des joueurs. Des temps de chargement, ce n’est agréable pour personne. Espérons donc que la Switch 2 misera sur un stockage plus rapide.

Nos attentes : une puce graphique plus moderne, mais toujours économe, et un stockage plus généreux et plus rapide.

Jeux et mises à jour graphique ?

Nintendo devrait finir l’année 2023 en beauté avec Super Mario Wonder pour Nintendo Switch. Mais au-delà de son blockbuster 2D, le constructeur a devant lui une feuille de route plutôt vide. À croire que la firme ne souhaite plus annoncer trop tôt des jeux dont la sortie ne pourrait plus se faire exclusivement sur la première Switch.

Tout comme la transition de la PlayStation 4 à la PlayStation 5, on peut d’ailleurs s’attendre dans un premier temps à voir des jeux à cheval sur les deux générations de Nintendo Switch. Il y a tout de même un titre qui se fait attendre et qui pourrait faire office de vitrine pour la nouvelle console, c’est Metroid Prime 4. Annoncée en 2017 pour le lancement de la première Switch, aucune image n’a été dévoilée pour le moment. En 2019, le développement du jeu est reparti de zéro et a été confié aux développeurs de Retro Studio, les créateurs des premiers Metroid Prime.

Parmi les autres attentes, si l’on exclut l’évident nouvel épisode de Pokémon, on peut s’attendre raisonnablement dans la fenêtre de sortie de la console à un nouvel épisode de Super Mario en 3D, ce serait le premier depuis Super Mario Odyssey en 2017, et un nouvel épisode de Super Mario Kart. À moins que le constructeur préfère une nouvelle fois relancer son Mario Kart 8 qui a déjà couvert deux générations de consoles.

À ce sujet, il sera intéressant de découvrir quelle sera la démarche de Nintendo vis-à-vis de son catalogue de jeux déjà en exploitation sur Switch. Pour cette dernière, Nintendo avait remastérisé beaucoup de jeux de la Wii U puisque sa console portable n’était pas rétrocompatible. Si la Switch 2 est entièrement rétrocompatible, est-ce que Nintendo prendra la peine de développer des mises à jour pour ses titres cultes comme The Legend of Zelda Tears of The Kingdom ou Super Smash Bros Ultimate, afin de tirer parti de la puissance de la nouvelle console ? Ce n’est pas dans les habitudes du constructeur, mais c’est l’exemple donné par Microsoft et Sony avec leurs consoles de 9e génération.

Enfin il y a la question de l’adoption de cette nouvelle console par les autres développeurs et éditeurs. Avec son regain de puissance, nous devrions avoir le droit à des portages de jeux PlayStation 5 ou Xbox Series S qui avaient dû faire l’impasse sur la Switch. À ce sujet, c’est avec cette nouvelle génération qu’un certain Call of Duty pourrait bien débarquer sur la console de Nintendo.

Nos attentes (et nos rêves) : Super Mario Odyssey 2, The Legend of Zelda : The Minish Cap Remake, Final Fantasy XIV (la rédaction se désengage de ce dernier vœu qui repose entièrement sur l’auteur de cet article)

Services et écosystème Nintendo

La Nintendo Switch a aussi été la génération où le constructeur a pleinement mis en place son abonnement payant Nintendo Switch Online. Avec son pack d’extension, la firme a même créé en quelque sorte un Game Pass du DLC. Le lancement d’une nouvelle génération de console est généralement l’occasion d’intégrer des nouveautés pour les services.

Est-ce que Nintendo pourrait faire évoluer son service pour y intégrer des jeux plus récents comme le fait désormais Sony avec son PlayStation Plus Extra ? On y croit peu, mais le constructeur a aussi su nous surprendre ces dernières années. Ce qui nous surprendrait beaucoup moins serait une augmentation du prix du service. Le Xbox Game Pass et le PlayStation Plus ont eu le droit à des hausses de prix, Nintendo aurait donc toute légitimité à suivre ses concurrents et augmenter son chiffre d’affaires.

On pourrait arguer que la Nintendo Switch a actuellement le système d’exploitation le plus simple du marché et on espère que la Switch 2 proposera la même chose. Par contre, on aimerait que Nintendo améliore la navigation dans sa boutique en ligne eShop, en particulier les chargements et lags.

Nos attentes : plus de jeux récents dans l’abonnement Nintendo Switch Online.

Le prix

La Nintendo Switch a toujours été commercialisée autour des 300 euros. Les consoles à des prix modestes ont toujours fait le succès de Nintendo, comme la Wii lancée à 299 euros. Quand le constructeur lance une console trop chère, comme la Wii U ou la 3DS, il se prend généralement les pieds dans le tapis. C’est aussi ce qui devrait inciter le constructeur à rester raisonnable concernant les caractéristiques techniques de la machine.

Malgré ça, il faut aussi noter que les prix ont flambé ces dernières années. Microsoft et Sony ont même augmenté le prix de leurs consoles. Il n’est donc pas exclu que la Nintendo Switch 2 voie son prix de départ être fixé plus haut, mais à quel point ? On peine à imaginer un prix supérieur à 399 euros.

Nos attentes : toujours 299 euros et pas plus de 399 euros.

Et le nom

Nous avons parlé de Nintendo Switch 2 tout au long de cet article par esprit de simplicité, mais nous ne connaissons pas vraiment le nom que proposera Nintendo pour sa prochaine console. Certains pourront s’amuser à imaginer une Nintendo Switch U, mais la marque a sans doute été échaudée par ce nom. Plus originale, la théorie d’une Super Nintendo Switch fait son chemin, en hommage à la seconde console de salon du constructeur, la Super Nintendo.

Nos attentes : Super Nintendo Switch.

