On a joué sur la Nintendo Switch 2 : trop belle, trop bien, trop chère ?

Nous avons eu l’occasion d’essayer la Nintendo Switch 2. Une belle opportunité pour découvrir quelques nouveaux jeux très prometteurs, mais aussi de construire un premier avis sur la partie purement matérielle de la console flambant neuve du constructeur japonais.

Nous vous partageons donc ici nos impressions sur le hardware de la Switch 2. Et il y a déjà beaucoup à dire. Côté logiciel, à part les démos de jeux, Nintendo n’a rien montré de l’interface de l’appareil.

Nintendo Switch 2 Notre prise en main vidéo de la Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 Design : une console qui en jette

Plusieurs réflexions extrêmement sophistiquées et réfléchies me traversent l’esprit quand je me saisis de la Nintendo Switch 2. En voici un aperçu : « Whaou », « Ah ouais », « C’est pas mal ».

Plus sérieusement, la Nintendo Switch 2 a de l’allure. Je la compare immédiatement à ma Nintendo Switch de 2017. Le constat est sans appel. Les finitions plus granuleuses et matifiées du plastique de la nouvelle console sont largement plus agréables en main.

Elle s’inscrit dans les améliorations esthétiques qu’on avait déjà pu constater sur la Switch OLED. En face, ma Switch de 2017 et son plastique à l’effet bien trop plastique en comparaison a des airs de jouet un peu factice.

D’aucuns, nostalgiques et candides, n’y verront peut-être pas une bonne nouvelle puisqu’avec ces finitions et la taille qui augmente considérablement, la Nintendo Switch 2 perd son côté enfantin. La machine veut qu’on la prenne au sérieux.

À titre personnel, j’apprécie cette évolution qui respire la qualité. Particulièrement au niveau de la béquille. Métallique et en forme de large U, ce stand est tellement plus rassurant que la pauvre tige en béquille qui tremblote dès qu’on la manipule sur la toute première Switch. Si vous avez une Switch OLED, l’amélioration est plus discrète et relève surtout du choix du matériau.

Comptez environ 500 grammes avec les Joy-Con attachés pour la Nintendo Switch 2. Elle est nettement plus lourde que la première Switch (près de 400 grammes avec les manettes). Ça ne pose toutefois pas de problème, le poids étant bien réparti sur la console qui, rappelons-le, est bien plus large, sans être plus épaisse.

Nintendo Switch 2 Un très bel écran… LCD

7,9 pouces, 120 Hz, HDR… et LCD. Malgré les belles qualités technologiques de la dalle de la Nintendo Switch 2, on a forcément un petit peu d’amertume à ne pas voir de l’OLED sur cette nouvelle console.

Toutefois, je dois souligner que la qualité de l’écran est vraiment au rendez-vous. C’est lumineux, plutôt bien contrasté et fluide. Si je n’avais pas espéré pendant quelques mois la présence d’une dalle OLED, je n’aurais sans doute pas eu cette petite déception.

Lors d’une table ronde avec les responsables hardware de la Nintendo Switch 2, ces derniers ont expliqué que les tests réalisés avec la dalle LCD les avaient convaincus et que, sur une grande diagonale comme celle-ci, le LCD était la meilleure option pour intégrer du 120 Hz et une compatibilité HDR.

En d’autres termes, c’est vraisemblablement une histoire de coûts. Eh oui, l’OLED est plus cher que le LCD. Bref, si je reste un peu sur ma faim, je ne pense pas que cela nuira à l’expérience de la Nintendo Switch 2 ni que ce reproche perdurera. La bonne qualité de l’écran couplée à la meilleure puissance de la Switch 2 améliorant les graphismes des jeux assure de passer un bon moment.

Précisons aussi qu’en mode docké, les jeux sont sublimés sur les téléviseurs. Il n’est pas toujours clair quand il s’agit d’une réelle sortie 4K, mais même lorsqu’on devine aisément l’upsacling depuis un flux 1080p — comme c’est le cas sur les jeux Zelda (BOTW et TOTK) –, le résultat est très agréable à l’œil. Ça ne corrige pas les éventuels problèmes d’aliasing ici et là, mais ça reste une belle expérience visuelle.

Nintendo Switch 2 Les améliorations des Joy-Con

Passons aux Joy-Con. Je vais le dire sans détour : c’est un grand OUI pour le système d’attache aimanté. J’ai secoué la Switch 2 autant que je le pouvais sous le regard horrifié d’une hôtesse Nintendo, les contrôleurs ne se détachaient pas.

À cet égard, sachez qu’il y a un bouton à l’arrière de chaque Joy-Con. Il faut appuyer sur celui-ci pour détacher les manettes. Un clic léger ne suffira d’ailleurs pas pour éviter les appuis accidentels en partie.

Ainsi, ce fameux bouton oppose une certaine résistance. En milieu de course, on sent un arrêt et il faut continuer d’appliquer la pression avec le doigt pour aller jusqu’au bout. Rassurant.

Une fois le Joy-Con enlevé, on peut voir que la connexion avec la console se fait par le biais d’une sorte de languette. On pourrait craindre que celle-ci s’abîme très vite à forcer d’enlever et de retirer la manette, mais Nintendo veut apaiser les craintes.

La marque explique ainsi que le connecteur n’est presque pas sollicité physiquement lorsqu’on attache le Joy-Con. La force s’applique sur tout le reste de la surface sur la tranche pour minimiser les risques de casse. Notez d’ailleurs que, sur les manettes, ce sont les deux touches sur les tranches (celles qu’on utilise comme des gâchettes quand on tient le Joy-Con à l’horizontale) qui sont métalliques pour permettre la magnétisation.

Ce système par aimant permet d’ailleurs d’attacher les Joy-Con à l’envers. C’est totalement débile pour le moment, mais au moins le savez. Et qui sait ? Peut-être que des jeux tireront parti de cette possibilité (imaginez un joueur qui ne voit pas l’écran et doit se laisser guider par la personne en face de lui).

Du reste, pour les touches et les gâchettes en elles-mêmes c’est très classique, on reprend globalement la formule des premières Switch. À noter la présence du nouveau bouton C, mais que n’avons pas pu exploiter pendant les démos. Encore une fois, nous n’avons rien vu de l’interface et des fonctions logicielles (type GameChat) en dehors des jeux.

En revanche, les joysticks ont été améliorés et sont agréables sont le pouce. Nintendo indique qu’ils permettent des mouvements plus amples et une meilleure réactivité. L’entreprise laisse ainsi entendre, sans le dire clairement, qu’on devrait éviter le scandale du Joy-Con drift. Espérons que le Japonais a opté pour des joysticks à effet Hall.

Retour haptique

J’aimerais aussi me permettre un rapide mot sur le retour haptique grandement amélioré sur les Joy-Cons. J’ai pu le constater sur deux jeux : Super Mario Party Jamboree et Nintendo Switch 2 Welcome Tour.

Dans le premier, un mini-jeu nécessite que l’on asperge des Bob-omb de peinture à la bombe. Et pour recharger, il faut secouer le Joy-Con. Les vibrations sont tellement bonnes qu’on a vraiment l’impression d’avoir une bombe de peinture dans la main, avec une bille dedans.

Dans le second jeu, une démo propose de simuler des maracas dans nos mains et d’en changer la composition (petites billes ou boule de caoutchouc). Là encore, c’est bluffant. On sent la granularité des billes ou la lourdeur de la boule. Ce n’est pas ça qui me fera acheter le jeu cependant.

Nintendo Switch 2 Un mode souris malin

Les Joy-Con de la Nintendo Switch 2 se distinguent aussi par la présence d’un capteur optique dans la tranche. Sur certains jeux, on peut s’en servir comme d’une souris. Les gâchettes R et ZR ou L et ZL font ainsi office de clics gauche et droit.

C’est précis et réactif comme il faut pour être performant sur un jeu comme Metroid Prime 4 : Beyond. On retrouve (un peu) les sensations d’un ordinateur avec le curseur sur un jeu comme Civilization VI et on découvre carrément de nouveaux mécanismes de jeu sur Drag x Drive où il faut contrôler les deux roues de son fauteuil roulant en utilisant deux souris à la fois.

Dans le cadre de notre prise en main, nous ne pouvions utiliser les Joy-Con que sur de larges tables avec de beaux tapis de souris facilitant forcément l’usage. Sachez cependant que Nintendo promet un fonctionnement sans heurt sur vos genoux si vous n’avez pas les mêmes conditions optimales que nous.

Nintendo Switch 2 Micro, caméra et manette Pro : un aperçu

Super Mario Party Jamboree (dans sa déclinaison TV réservée à l’édition Switch 2) a été l’occasion pour mon collègue Arnaud et moi d’essayer la caméra Switch vendue en accessoire et le micro. Un mini-jeu permettait, en effet, de se voir dans l’interface du jeu face à Bowser et l’une des épreuves était notamment de crier très très fort.

Si cela ne me permet pas d’évaluer la qualité du micro, sachez que le détourage de l’image du joueur n’est pas trop mal. Ça manque de fluidité, c’est souvent irrégulier et ce n’est certainement pas de la 4K, mais c’est dans le ton d’un mini-jeu détente et sans pression.

À noter que la caméra Switch 2 officielle est bien moins grande que ce que je pensais en la découvrant dans le Nintendo Direct.

Enfin, j’ai brièvement essayé la Nintendo Switch 2 Pro Controller qui gagne en qualité de finition par rapport à la première et deux boutons à l’arrière dont on ne sait pas encore comment ils pourront être exploités. Ils ont le mérite en tout cas de ne pas trop tomber accidentellement sous les doigts.

Un bouton C s’invite aussi évidemment sur cette manette Pro.

Nintendo Switch 2 Prix et date de sortie

La Nintendo Switch 2 sort le 5 juin 2025 en France au prix officiel de 469,99 euros. Pensez à bien préparer vos précommandes d’ici là si elle vous fait de l’œil.

Nintendo Switch 2 Une console qui promet

De bonnes finitions, un écran qui claque malgré le LCD, des Joy-Con bien améliorés et un mode souris qui montre déjà son potentiel. Il y a beaucoup de belles choses à dire sur la Nintendo Switch 2.

D’autant plus qu’elles s’accompagnent déjà d’une flopée d’annonces de jeux vidéo, dont certaines exclusivités. C’est un lancement très prometteur… à condition de ne pas trop regarder le prix.

Inévitablement, plusieurs personnes seront sans doute très frileuses à l’idée de mettre 470 euros dans une Nintendo Switch 2 et d’y ajouter 80 euros par jeu, voire même 90 euros pour Mario Kart World Tour.

Nintendo Switch 2 Nintendo Switch 2 Notre vidéo sur la Switch 2

Envie de tout savoir sur la Nintendo Switch 2 après les annonces du Direct ? Retrouvez notre vidéo récap sur YouTube pour un résumé clair et rapide !

