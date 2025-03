Nintendo Switch 2 : où et comment suivre le Nintendo Direct… en direct

Ça y est ! C’est cette semaine ! Nintendo va présenter sa prochaine console tant attendue ce mercredi 2 avril, la Nintendo Switch.

Après des mois et même des années de rumeurs, Nintendo a levé le voile sur sa prochaine console, la Nintendo Switch 2, dans une courte vidéo diffusée en janvier.

À la fin de cette vidéo, Nintendo donnait rendez-vous pour en découvrir plus sur la console lors d’un Nintendo Direct spécial, le mercredi 2 avril. C’est cette semaine.

Le Nintendo Direct sera diffusé par Nintendo sur sa chaîne officielle le 2 avril à partir de 15h00. Frandroid vous donne rendez-vous à partir de 14h30 pour suivre avec nous sur Twitch le grand événement.

Pour l’occasion, nous vous préparons un plateau d’exception pour découvrir ensemble la console et les premiers jeux.

Que faut-il attendre de ce Nintendo Direct ?

Si on connait le sujet principal de la conférence, on ne sait pas dans les détails ce que le marque va révéler.

Connaissant Nintendo, on peut s’attendre à une présentation des fonctions et bonnes idées qui définissent la Nintendo Switch 2, mais probablement pas à des caractéristiques précises. N’imaginez pas découvrir la capacité de la batterie ou la puissance de la puce intégrée. On espère en revanche découvrir la fonction du fameux bouton C ou la confirmation du mode souris pour le Joy-Con droit.

On espère surtout découvrir la date de sortie et des précommandes. Pour ce qui est du prix en euros, il faudra sans aucun doute attendre les annonces de la part des commerçants comme Amazon ou Micromania pour le découvrir. Nintendo n’a pas l’habitude d’annoncer officiellement le prix en euros de ses consoles.

Évidemment, Nintendo oblige, on devrait surtout pouvoir se mettre sous la dent les premiers jeux officiels de la console et notamment le prochain Mario Kart qui a déjà fait l’objet d’un teasing.

Enfin, cela pourrait être l’occasion pour Nintendo de mettre à jour son offre Nintendo Switch Online et d’une manière générale, l’interface de sa console de jeu.