Pourquoi un Nintendo Direct aurait lieu dès cette semaine, avant le Nintendo Direct spécial Switch 2

Les rumeurs s’enflamment autour de l’idée d’un Nintendo Direct dès cette semaine, alors que Nintendo prendra la parole la semaine prochaine pour présenter sa Switch 2.

Deux Nintendo Direct en deux semaines ? Alors que le fabricant a l’habitude de prendre la parole seulement quelques fois par an ? L’idée parait invraisemblable et pourtant, c’est bel et bien la rumeur du moment.

Plusieurs internautes souvent bien informés sur ce genre de sujets ont corroboré la rumeur d’un Nintendo Direct diffusé par Nintendo dès cette semaine. C’est le cas de Brazil, un habitué du forum famiboards, mais aussi de NateTheHate sur X (anciennement Twitter). En Chine, une source qui semble avoir déjà pu prédire des Nintendo Direct dans le passé s’avance aussi à annoncer la tenue d’un tel événement ce mercredi 26 mars. Enfin, l’utilisateur Ninspider, qui avait dévoilé les premiers dessins de la Switch 2 dès octobre 2024, confirme aussi l’idée d’un Direct ce jeudi.

Indépendamment, nous aurions du mal à faire confiance à chacune de ces sources, mais prises ensemble, cela commence à ressembler à un faisceau cohérent.

Pourquoi Nintendo proposerait un Nintendo Direct ce jeudi ?

Alors pourquoi Nintendo déciderait de prendre la parole avant sa très grande présentation attendue le 2 avril ? Tout simplement parce que le Nintendo Direct du 2 avril sera entièrement dédié à la Nintendo Switch 2 et que le fabricant pourrait avoir encore quelques annonces en réserve pour la Switch 1.

Autrement dit, il s’agirait ce jeudi du tout dernier Nintendo Direct complètement consacré à la Nintendo Switch 1.

On attend, en effet, encore de gros titres pour la première Nintendo Switch comme Metroid Prime 4 ou Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur.

Par ailleurs, Nintendo a d’autres projets sur la planche. La firme va bientôt ouvrir une nouvelle boutique officielle en Californie, la seconde de son Histoire en dehors du Japon (la première est à New York). On sait aussi qu’un second film Super Mario est en production ou encore qu’un projet autour de The Legend of Zelda est lancé pour une adaptation en live action.

Ce sont tout un tas d’annonces que Nintendo ne pourra plus trop se permettre une fois que 100% de son effort marketing sera consacré à la Nintendo Switch 2. La firme veut donc peut-être évacuer ces sujets avec un Nintendo Direct spécial dès cette semaine.