Le prix de la Nintendo Switch OLED dégringole pendant les soldes, ça sent le déstockage avant l’arrivée de la Switch 2

Oui, la Nintendo Switch 2 vient tout juste d’être officiellement présentée. Non, l’excellente Switch OLED n’est pas instantanément devenue démodée ; elle est même toujours aussi recommandable. Et aujourd’hui seulement, elle est affichée à un super prix : 274,99 euros au lieu de 349,99 euros chez Rakuten.

C’est le 16 janvier dernier que Nintendo a enfin dévoilé sa très attendue Switch 2, mise en scène dans une vidéo indiquant plusieurs évolutions en matière de design et d’ergonomie. Pour le moment, aucune date de sortie précise n’a été communiquée ; pour cela, il faudra patienter jusqu’au Nintendo Direct du 2 avril prochain. Mais si vous ne souhaitez pas attendre encore plusieurs mois avant de profiter d’une console hybride performante, vous pourrez toujours miser sur la Nintendo Switch OLED, qui demeure, à l’heure actuelle, la meilleure de la gamme du constructeur. Et en plus, elle est en promotion pendant les soldes d’hiver.

Pourquoi la Nintendo Switch OLED vaut encore le détour

Sa dalle OLED de 7 pouces est toujours aussi agréable

Son dock avec un port Ethernet est vraiment pratique

Son catalogue de jeux est bien fourni

Au lieu de 349,99 euros, la Nintendo Switch OLED est aujourd’hui disponible en promotion à 289,99 euros chez Rakuten. Mais grâce au code promo RAKUTEN15, uniquement valable ce dimanche, la console peut vous revenir à 274,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Nintendo Switch OLED. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un grand écran qu’on apprécie toujours autant

Le premier atout de cette Nintendo Switch OLED est inscrit dans son nom. Sans surprise, cette console hybride est équipée d’une dalle OLED, qui promet des contrastes infinis et des noirs profonds, mais qui a aussi l’avantage d’être vraiment grande. En effet, alors que l’écran du modèle classique fait « seulement » 6,2 pouces, celui de la Switch OLED mesure 7 pouces. Un petit gain qui permet de rendre l’expérience bien plus agréable. Toutefois, cette différence ne modifie en rien les dimensions de la console, qui conserve le même gabarit ; les bordures sont justes un peu plus fines.

Côté affichage, il faut se contenter au 720p (1280 x 720 pixels) en mode portable ou à du 1080p en mode docké. Dommage pour l’absence de 4K, longtemps espérée… On ignore pour le moment si cette définition est proposée sur la Switch 2, laquelle embarque tout de même un écran plus grand (mais LCD, selon les rumeurs). Sa définition pourrait cependant atteindre le 1080p en mode portable, mais rien n’est confirmé pour le moment.

Une bonne autonomie grâce à une puce améliorée

La Nintendo Switch OLED s’accompagne par ailleurs d’un dock, support qui permet à la console d’être connectée à un téléviseur pour jouer sur un plus grand écran, qui diffère de celui du modèle classique. Celui du modèle OLED arbore des coins plus arrondis, mais surtout, il dispose d’un port Ethernet, qui permet de se connecter à un réseau Internet fixe en filaire pour obtenir de meilleurs débits. Les parties de jeu peuvent ainsi tourner de manière plus fluide. À côté, on a toujours le port HDMI pour la connexion au TV et l’USB-C pour l’alimentation. Le dock n’est malheureusement pas équipé de patins, ce qui peut le rendre glissant. Autrement, les fameux Joy-Con sont évidemment de la partie et sont identiques à ceux de la Switch classique.

Dans les entrailles de la Switch OLED, on trouve par ailleurs une puce Tegra X1+ gravée en 7 nm, qui équipait déjà le modèle classique, mais qui a été améliorée en 2019 pour pouvoir fournir une meilleure efficacité énergétique. En résulte donc une autonomie renforcée, comme sur la Switch classique, qui possède elle aussi une batterie de 4 310 mAh. Pendant notre test, nous avons ainsi pu jouer pendant près de 5 heures à Zelda : Breath of the Wild avec une luminosité élevée, voire poussée au max. Avec un jeu 2D plus facile à gérer, la Switch OLED peut tenir plus de 7 heures.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Nintendo Switch OLED.

