Alors que l’annonce de la prochaine Nintendo Switch ne devrait plus tarder, les Joy-Con baissent leur prix pour les soldes d’hiver

Nintendo s’apprêterait à dévoiler officiellement sa prochaine console de façon imminente. L’attente est palpable, mais une aubaine pour brader les accessoires de la console hybride. Par exemple, les Joy-Con de la première Switch sont en promotion à l’occasion des soldes d’hiver : Cdiscount les propose à 59,99 euros au lieu de 79,99 euros, prix affiché sur le site officiel.

C’est imminent : Nintendo va très probablement présenter sa très attendue Switch 2 demain, jeudi 16 janvier 2025. Les attentes des fans de cette console polyvalente sont nombreuses. Par exemple, on espère une compatibilité des Joy-Con de la Switch avec cette Switch 2, ou l’inverse. Ainsi, si vous vous offrez d’ores et déjà la version Violet Néon et Orange Néon de ces manettes officielles lancées en 2017, proposée à moins de 60 euros pendant les soldes d’hiver, vous pourrez peut-être utiliser cette paire avec la Switch 2… ou tout simplement en profiter avec votre Switch actuelle, évidemment.

Les points forts des Joy-Con Néon

Deux coloris hyper fun

De nombreuses fonctionnalités (vibrations, contrôles gyroscopiques…)

Une autonomie de 20 heures

Affichée à 79,99 euros sur le site officiel, la paire de Joy-Con orange et violet pour Nintendo Switch est aujourd’hui proposée à 59,99 euros chez Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Nintendo Switch Joy-Con. Le tableau s’actualise automatiquement.

Des accessoires toujours aussi polyvalents

Les Joy-Con sont les manettes officielles de la Nintendo Switch depuis sa sortie, et il faut dire qu’ils permettent à cette console de se démarquer nettement de ses concurrents. Et c’est en grande partie grâce à leur polyvalence. En effet, les Joy-Con sont hybrides et peuvent être utilisés de différentes manières : indépendamment dans chaque main, réunis lorsqu’ils sont attachés à la poignée Joy-Con pour former une vraie manette de jeu, attachés à la console principale pour une utilisation en mode portable, ou encore partagés avec des coéquipiers pour jouer à plusieurs sur les titres compatibles.

Bref, les Joy-Con sont vraiment essentiels pour profiter au maximum des capacités de la Nintendo Switch. La paire présentée ici a en plus l’avantage d’être bien plus originale que la version standard bleu et rouge, puisque ici, on a droit à des coloris violet néon et orange néon très fun. Malgré leur couleur différente, il s’agit évidemment de Joy-Con classiques, avec toutes leurs fonctionnalités de base.

Des manettes complètes et endurantes

Chaque Joy-Con est par exemple doté d’un accéléromètre et d’un capteur de mouvement gyroscope, qui permet notamment un contrôle indépendant du mouvement gauche et droit, ou par exemple de bouger vos mains comme si vous teniez un volant. Pratique pour Mario Kart, donc. De plus, le Joy-Con droit renferme une caméra infrarouge capable de détecter le mouvement, la forme ou encore la distance de certains objets capturés. La fonction NFC est aussi de la partie et permet de lire les Amiibos, ces figurines ou cartes interactives qui peuvent interagir avec les jeux (déblocage de nouveaux modes, amélioration de personnages…).

Les Joy-Con ont toutefois un petit défaut : les problèmes de drift qui peuvent survenir. Concrètement, il s’agit de fausses interactions en jeu, qui arrivent même lorsqu’on ne touche pas aux joysticks. Nos personnages peuvent ainsi bouger même lorsque la manette est laissée complètement inerte par le joueur. Heureusement, Nintendo a choisi, en 2023, d’offrir la réparation des Joy-Con défectueux. Enfin, côté autonomie, les Joy-Con peuvent être utilisés pendant 20 heures avant de devoir passer par la case recharge, en les reconnectant à la console, par exemple.

