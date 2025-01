Nintendo Switch 2 : à quel prix peut-on s’attendre ? Notre analyse

Parmi les inconnues restantes autour de la prochaine console de Nintendo, il y a celle du prix.

La présentation de la Nintendo Switch 2 semble approcher à grands pas. Plusieurs sources journalistiques pointent vers une annonce officielle dès ce jeudi 16 janvier 2025.

En attendant, les rumeurs et fuites s’enflamment autour du design de la console ou de ses caractéristiques. Mais il reste de grandes inconnues : sa date de sortie, son prix ou encore les jeux qui accompagneront le lancement.

Nous vous proposons une analyse et une estimation du prix auquel on peut s’attendre pour la Switch 2. Nous avions déjà réalisé cet exercice en 2020 avant le lancement de la PS5 et des Xbox Series S et X.

Nintendo a le vent en poupe

Avant de réaliser une estimation du prix de vente de la Switch 2, il faut se pencher sur le contexte de son lancement et l’historique de la marque.

Prix de lancement des consoles de salon en euros ajusté à l’inflation à septembre 2024. // Source : Frandroid

Tout d’abord, Nintendo privilégie plutôt des tarifs agressifs pour ses consoles. Quand on compare les prix de lancement des consoles de salon, la majorité des consoles de Nintendo se situent dans une tranche de prix sous la barre des 400 euros, loin derrière les Xbox et les PlayStation, situés au dessus de la barre des 400 euros.

Si l’on compare le lancement de la Nintendo Switch en 2017 et celui de la prochaine console en 2025, le contexte du constructeur est également très différent. En 2017, Nintendo sort d’un échec commercial sévère avec la Wii U, avec ses seulement 13,56 millions d’exemplaires (c’est environ quatre fois moins que la Xbox One). Ce n’est pas le cas en 2025 où la Nintendo Switch est l’une des consoles les plus populaires de tous les temps avec ses 146 millions d’exemplaires écoulés.

Enfin, il faut prendre en compte que Nintendo, comme tout constructeur de console, mise avant tout sur la vente des jeux associés à sa console, davantage que sur la marge dégagée sur les ventes de la machine elle-même. Toutefois, Nintendo a l’habitude de ne pas vendre à perte ses consoles, même au lancement.

Évidemment, il faut aussi tenir compte de l’inflation, en particulier dans le secteur de la tech, qui a transformé l’échelle des prix pratiqués. Une PS5 Pro à 799 euros aurait été impensable en 2017.

Quel prix pour la Nintendo Switch 2 ?

En prenant en compte tous ces critères, à quel prix faut-il s’attendre pour la prochaine console de Nintendo ?

Tout d’abord, il faut raisonnablement s’attendre à une hausse de prix. Que ce soit en raison de l’inflation, parce que Nintendo a les reins plus solides qu’en 2017 ou parce que son partenaire technique, Nvidia, a lui aussi augmenté ses prix.

Hypothèse basse

En calculant un prix ajusté en 2025 par l’inflation à partir des 330 euros du prix de lancement de la Nintendo Switch, on tombe sur un tarif de 394,66 euros.

C’est une estimation qui nous paraît crédible compte tenu des habitudes tarifaires de Nintendo, une console qui serait lancée à 399 euros face à une PlayStation 5 à 449 euros pour son édition sans lecteur de disque.

Dans cette hypothèse, la Nintendo Switch 2 serait lancée à 399 euros.

Hypothèse moyenne

Dans cette hypothèse, Nintendo et Nvidia ont augmenté leurs marges depuis 2017, en étant persuadé que la Nintendo Switch 2 sera un succès grâce au triomphe de la console précédente.

On se place alors dans le cadre du lancement de la Wii U, qui succédait elle-même au triomphe de la Wii vendue à prix sérée. Pour la Wii U, Nintendo avait fait le choix d’un prix plus élevé, de 349 euros pour l’édition premium au lancement. Ajusté avec le taux d’inflation, on arrive à 420 euros en 2025.

Dans cette hypothèse, la Nintendo Switch 2 serait lancée à 419 euros.

Hypothèse haute

Cette fois, on prend en compte en plus de l’inflation moyenne, les prix très élevés pratiqués par le reste du marché de la tech depuis quelques années.

Dans cette hypothèse, on imagine que Nintendo propose une Switch 2 directement équipée d’un écran Oled et non d’un écran LCD, associé à un stockage interne important et rapide, et on prend en compte les prix pratiqués par Nvidia depuis la génération RTX 3000.

On arrive alors à l’idée d’une Nintendo Switch 2 commercialisée à 499 euros ou plus, à l’image du Steam Deck Oled 512 Go vendu à 569 euros.

Dans cette hypothèse, la Nintendo Switch 2 serait lancée à 499 euros.

Une seule configuration ?

Et si plusieurs de nos hypothèses se vérifiaient ? Nintendo pourrait faire le choix, pas évoqué dans les rumeurs, de lancer plusieurs configurations différentes.

C’est ce que la marque avait choisi de faire avec la Wii U, en proposant une édition Basic à 299 euros et une édition Premium à 349 euros. Cette dernière était bien plus intéressante pour le consommateur, mais demandait un effort plus conséquent lors du passage en caisse.

Nintendo pourrait réitérer l’expérience avec la Switch 2 en proposant plusieurs configurations de stockage, ou en lançant à la fois un modèle LCD et un modèle Oled. C’est une technique marketing qui réussi beaucoup à Apple, avec des produits au prix volontairement plus bas et moins intéressants, adossé à une option 100 ou 200 euros plus chère (dans le cas de la pomme) avec davantage de stockage.

Il faut tout de même noter que ce n’est pas vraiment dans les habitudes de la marque, si l’on met de côté l’épisode Wii U.

S’il ne faut retenir qu’une chose de notre estimation, c’est qu’il faut s’attendre à une hausse de prix de la part Nintendo. Il y a peu de chance de voir une nouvelle génération de console débarquer chez le japonais à 329 euros, comme en 2017.