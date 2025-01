Nintendo Switch 2 : voici une comparaison du design avec la Switch Oled

Nous avons mis une maquette de la Nintendo Switch 2 à côté d’une Switch Oled pour comparer et avoir une meilleure idée de ce que réserve la future console portable.

Le design de la Nintendo Switch 2 (maquette) comparé à celui de la Nintendo Switch Oled. // Source : Frandroid

Même sans annonce officielle, la Nintendo Switch 2 fait énormément parler d’elle au CES 2025 de Las Vegas. Un accessoiriste dispose en effet d’un modèle factice de la future console portable. La maquette sert donc simplement au fabricant à concevoir ses produits. Or, c’est aussi très pratique pour avoir une idée concrète et fiable du design de la Nintendo Switch 2 dont on sait déjà beaucoup de choses.

Nous avons saisi l’opportunité pour réaliser une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux de Frandroid (TikTok, Instagram, X/Twitter). Dans celle-ci, nous posons côte à côte la Nintendo Switch 2 factice et une Nintendo Switch Oled — la déclinaison actuelle la plus récente de la console.

On peut voir que la Switch 2 serait légèrement plus grande que le modèle OLED actuel, avec environ 2,5 cm de plus en largeur et 1,3 cm de plus en hauteur. L’épaisseur resterait identique.

Passons en revue les nouveaux Joy-Con s’attachant magnétiquement au corps de la console au lieu de coulisser sur les tranches. Il y a ainsi une nouvelle petite gâchette permettant de détacher les manettes.

La forme des Joy-Con est différentes aussi, avec plus de rondeur au niveau des angles et une taille plus grande.

Comme sur les manettes actuelles, on trouve deux boutons sur les tranches quand le Joy-Con est détaché. Mais sur la Nintendo Switch 2, ils seront plus larges et donc plus faciles à utiliser en jeu a priori.

Notez aussi, sur la maquette, un petit creux, toujours sur la tranche. C’est là que viendrait se placer le capteur optique pour des usages encore inconnu. On ignore aussi quelle serait l’utilité du nouveau bouton sur le Joy-Con droit, mais celui-ci est bien présent sur le modèle factice.

La partie centrale de la maquette de la Nintendo Switch 2 en impose en étant plus large que sur la Switch Oled. Rappelons que l’on s’attend une diagonale 8 pouces sur la future console, mais avec un affichage LCD.

Enfin sur le modèle factice de la Nintendo Switch 2, on peut distinguer un port USB-C en haut, et un autre en bas de l’écran.

Rappelons que la Nintendo Switch 2 pourrait être dévoilée officiellement dès le mois de janvier pour une commercialisation de la console qui interviendrait en mars.

