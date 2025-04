Nintendo prépare l’arrivée de la Switch 2 avec une énorme mise à jour pour la Switch 1

Alors que la Switch 2 doit faire son arrivée dans les magasins d’ici 5 semaines, Nintendo vient de déployer une mise à jour majeure pour sa console hybride première du nom. Une manière de préparer la transition.

Nintendo cultive le terrain pour l’arrivée de la Switch 2. Le fabricant vient en effet de publier une mise à jour majeure du système d’exploitation de la Switch 1 pour commencer à jeter des ponts logiciels entre les deux consoles.

La version 20.0.0 introduit de nombreuses nouveautés qui ne seront pas toutes accessibles tout de suite. Petit tour du propriétaire.

Cartes de jeu virtuelles et GameShare

L’écran d’accueil de la Switch va faire de la place pour deux nouvelles icônes : les cartes de jeu virtuelles et la fonctionnalité GameShare.

La première sert à lister les jeux téléchargés depuis le Nintendo Store. Ces derniers peuvent maintenant être prêtés à un membre de votre groupe familial pour 14 jours. Elles peuvent aussi être basculées sur une autre console si vous avez le même compte sur les deux appareils.

La fonctionnalité « GameShare » ou « Partage de jeu » va permettre de jouer à un titre en coopération sur deux consoles à proximité à partir du moment où l’une d’entre elles possède le titre. Malheureusement, l’outil n’est pas encore exploitable puisque, comme l’écrit Nintendo, « le système Nintendo Switch 2 doit initier le partage de jeu. »

Transfert de données vers la Switch 2

Bonne nouvelle également si vous comptez basculer sur la Switch 2 dès que possible, une option « de transfert de données vers une console Nintendo Switch 2 » a fait son apparition dans les paramètres de la console (Section console, tout en bas de la liste). Cela vous permettra de retrouver vos jeux, vos sauvegardes et vos captures d’écran et vos paramètres sur la nouvelle console.

Le transfert peut se faire en local ou via un serveur, mais attention, dès l’outil lancé, la console d’origine sera remise aux paramètres-usines. Ne le faites donc pas si vous souhaitez continuer à utiliser votre Switch 1 d’ici l’arrivée de la 2.

Enfin, il est possible de verrouiller l’accès à ses cartes de jeu virtuelles et de transférer plusieurs données de sauvegarde à la fois pour plus de confort. Pour connaître toutes les nouveautés disponibles avec cette mise à jour, nous vous conseillons de jeter un coup d’œil au site de Nintendo.