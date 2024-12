La nouvelle Nintendo Switch 2 se dévoile un peu plus : de bonnes et de mauvaises nouvelles

2025 s’annonce comme l’année Nintendo avec l’arrivée de la Switch 2. Une fuite particulièrement crédible vient de révéler les détails techniques de la console.

Cela bouge chez Nintendo, ce mois de décembre est particulièrement intéressant, puisque les informations au sujet de la prochaine console de Nintendo arrivent de partout. Généralement, c’est que l’on s’approche vraiment du lancement, quand a autant d’indiscrétions et de fuites.

Mieux encore, un utilisateur Reddit, dont la crédibilité a été confirmée par les modérateurs de la plateforme, affirme avoir eu entre les mains la version finale de la Nintendo Switch 2.

Une annonce en janvier 2025

Nintendo semble avoir minutieusement préparé le lancement de sa nouvelle console. L’annonce officielle serait prévue pour janvier 2025, suivie d’une commercialisation en mars de la même année.

Un timing qui rappelle la stratégie utilisée pour la première Switch, ce qui permet à Nintendo de capitaliser sur la période post-fêtes.

Pas d’écran Oled ?

La Switch 2 aurait un écran LCD de 8 pouces. Ce choix peut sembler surprenant à l’heure où l’Oled domine le marché, mais il s’agit probablement d’une stratégie permettant à Nintendo de proposer ultérieurement une version Oled plus premium — une approche déjà utilisée avec succès pour la première Switch.

Source : Mjayer / VideoCardz

Les Joy-Cons pourraient connaître également une évolution important avec un système d’attache magnétique et l’utilisation de l’effet Hall pour les joysticks.

Mais qu’est-ce que c’est exactement ? Ces capteurs utilisent des champs magnétiques pour détecter les mouvements, contrairement aux potentiomètres mécaniques traditionnels.

L’avantage est double : non seulement ils offrent une précision accrue, capable de détecter les mouvements les plus subtils, mais ils sont aussi beaucoup plus durables. Fini le fameux « drift » des joysticks qui apparaît habituellement après une utilisation intensive.

Enfin, la Switch 2 aurait deux connectiques USB-C, au lieu d’une seule.

Un dock nouvelle génération

Le nouveau dock se voudrait plus imposant et plus courbé que son prédécesseur, tout en conservant la même connectique que la Switch OLED.

L’ajout potentiel d’un ventilateur et la prise en charge du 4K30 (définition 4K à 30 images/seconde) suggèrent une puissance plus importante, évidemment, même si Nintendo reste fidèle à sa philosophie en privilégiant l’expérience de jeu à la pure performance technique.

La rétrocompatibilité semble assurée grâce à l’utilisation de cartouches au format identique à la première Switch, une excellente nouvelle pour les possesseurs d’une bibliothèque de jeux conséquente.

Un lancement accompagné de Mario Kart 9

Et puis, il y a la rumeur d’un lancement conjoint avec Mario Kart 9. Mario Kart 8 Deluxe reste à ce jour le jeu le plus vendu sur Switch avec plus de 60 millions d’exemplaires. Proposer une nouvelle itération en bundle avec la console serait un argument de vente massif pour le lancement.

Plus de 400 euros

Avec une fourchette de prix estimée entre 399 et 499 dollars, Nintendo semble vouloir se positionner sur un segment premium. En France, on doit donc s’attendre à un prix supérieur à 400 euros.

Reste maintenant à voir comment Nintendo articulera sa communication officielle autour de cette nouvelle console.