Nintendo Switch 2 : les mauvaises nouvelles s’accumulent avant la sortie

La Switch 2 arrive, mais sans sauvegardes dans le cloud pour certains jeux ?

On peut dire que la Switch 2 est très attendue. Prévue pour une sortie mondiale le 5 juin, cette console promet des graphismes améliorés, des performances boostées et de nouvelles fonctions.

Mais derrière l’enthousiasme, des nouvelles inquiétantes circulent : certaines fonctionnalités très attendues, comme le support du VRR (taux de rafraîchissement variable) mais aussi certaines sauvegardes dans le cloud, semblent avoir été mises de côté.

Des sauvegardes dans le cloud manquantes ?

Après le VRR, ce sont les sauvegardes dans le cloud, une fonctionnalité qui permet de stocker ses données de jeu en ligne pour ne pas les perdre, même si votre console rend l’âme.

Sur la Nintendo Switch originale, cette option était disponible pour la plupart des jeux via l’abonnement Nintendo Switch Online. Mais pour la Switch 2, cela semble moins clair : des jeux phares comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Party Jamboree et Donkey Kong Bonanza affichent une note surprenante sur leurs pages officielles : « Ce logiciel n’est pas compatible avec la fonction de sauvegarde des données dans le cloud ».

Ce qui rend la situation encore plus bizarre, c’est que d’autres titres, comme Metroid Prime 4: Beyond ou Kirby and the Forgotten Land, devraient bel et bien supporter cette fonctionnalité. Pourquoi ce deux poids, deux mesures ? Pour un jeu comme Zelda, où les joueurs peuvent passer des centaines d’heures à explorer, perdre une sauvegarde serait un véritable cauchemar. Nintendo reste muet face aux questions des médias, ce qui ne fait qu’alimenter la frustration.

