Nintendo Switch 2 : les 5 réglages indispensables avant de jouer

Si vous venez de vous procurer une Nintendo Switch 2, on vous explique les 5 premiers réglages à configurer avant de vous lancer en pleine partie.

La Nintendo Switch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Ça y est, la Nintendo Switch 2 est arrivée et vous avez peut-être déjà pu récupérer votre sésame. La nouvelle console portable de Nintendo est déjà dans nos mains et un test sera publié dans les prochains jours dans les colonnes de Frandroid.

En attendant, nous avons déjà pu prendre en main la machine pour vous proposer 5 réglages qu’il nous semble indispensable de paramétrer avant de vous lancer en jeu.

Configuration des boutons et du bouton C

La Nintendo Switch 2 dispose d’un nouveau bouton C qui permet de lancer la fonctionnalité GameChat, et ainsi converser vocalement ou via vidéo avec vos amis en pleine partie.

Si vous n’utilisez pas cette fonctionnalité, vous pouvez désactiver le bouton pour éviter tout lancement accidentel lorsque vous utilisez les joy-con individuellement.

La localisation du menu a changé, il se situe désormais dans Paramètres de la console > Accessibilité > Configuration des boutons. Vous pouvez ainsi configurer tous les boutons et changer la fonction du bouton C.

Autre nouveauté de la Switch 2, c’est la possibilité d’accéder à ce menu rapidement via le paramétrage rapide, en maintenant la touche Home. Bien pratique.

Configurer le mode souris

L’autre grande nouveauté de ces joycons, c’est bien sûr le mode souris qui s’active dès que vous les retirer de la console. Il fonctionne dans les jeux compatibles, mais aussi dans les menus si le cœur vous en dit.

Il est possible de configurer la sensibilité du curseur via le menu Manette et accessoires > Vitesse du curseur. Vous avez le choix entre Lent, Par défaut et Rapide, sans accès à une plus grande granularité comme sur PC. C’est déjà ça.

Préserver la capacité de votre batterie

Comme sur certains smartphones, la Nintendo Switch 2 permet de stopper la recharge de votre batterie à 90% pour en préserver sa capacité. Pratique si vous la laissez constamment dans son dock, ce qui est le cas de beaucoup de joueurs.

Pour activer ce paramètre, rendez-vous dans le menu Console et activez le paramètre « Arrêtez de recharger à environ 90%« . Vous pouvez bien sûr le désactiver lorsque vous partez en voyage.

Configurer votre Switch 2 pour votre téléviseur

Comme la Nintendo Switch, la Switch 2 peut se brancher à votre téléviseur via le dock fourni. La nouveauté sur cette nouvelle version, c’est la compatibilité avec plusieurs nouvelles technologies : la définition 4K, la HDR et le 120 FPS.

Tous ces paramètres devraient être activés automatiquement au branchement à votre téléviseur, mais il est toujours pratique de le vérifier.

Rendez-vous dans Affichage et veillez à ce que toutes les options soient activées, notamment le Mode faible latence automatique (ALLM), qui vous assurera une latence minimum en jeu si votre téléviseur le supporte.

Vous pouvez aussi configurer la luminosité de la console en HDR via le menu HDR en bas de page.

Configurer l’audio 3D

Dernière nouveauté à noter dans les paramètres de la console, la fonctionnalité Audio 3D. Elle permet de profiter d’un audio spatialisé émulé par la console sur les jeux compatible, mais uniquement lorsque vous branchez un casque ou des écouteurs, ou encore lorsque vous écoutez le son du jeu via la console en elle-même.

Les deux paramètres sont accessibles via le menu Son et peuvent être activés indépendamment pour des écouteurs externes ou les haut-parleurs de la console. Nintendo ne propose pour l’instant pas de paramètres plus complets pour cette spatialisation.

Envie de tout savoir sur la Nintendo Switch 2 après les annonces du Direct ? Retrouvez notre vidéo récap sur YouTube pour un résumé clair et rapide. Nous avons également eu la chance de prendre en main la Switch 2 en avant-première, voici notre premier avis par écrit et en vidéo.

