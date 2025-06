Nintendo Switch : beaucoup de mises à jour à télécharger aujourd’hui avant l’arrivée de la Switch 2

Nintendo a publié de nombreuses mises à jour de jeux à quelques heures du lancement de la Nintendo Switch 2.

Une partie de jeu vidéo sur la Nintendo Switch OLED // Source : Nintendo

À quelques heures du lancement de la Nintendo Switch 2, les dernières briques se mettent en place du côté de Nintendo.

Le constructeur a déployé le 2 juin une mise à jour majeure pour le système pour le basculer vers la version V 20.1.1 également utilisée sur la Switch 2. Une synchronisation importante pour permettre un transfert facilité des sauvegardes de jeu d’une console à l’autre.

Deuxième étage de la fusée : Nintendo déploie aujourd’hui de nombreuses mises à jour de jeu. Il est temps d’allumer la console et lancer les téléchargements.

Déjà une vingtaine de mise à jour

De nombreux jeux Nintendo ont en effet reçu une mise à jour de préparation à l’arrivée de la Nintendo Switch 2. Nous avons nous même pu constater des mises à jour pour Animal Crossing New Horizon, Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda Breath of the Wild et The Legend Of Zelda Tears of the Kingdom.

Sur internet, d’autres médias relèvent également des mises à jour. Le compte Nintendeal sur Bluesky mentionne les jeux suivant :

Xenoblade 3

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Super Mario Odyssey

ARMS

Captain Toad: Treasure Tracker

Super Mario Bros. U Deluxe

Zelda: Link’s Awakening

Zelda: Echoes of Wisdom

Game Builder Garage

Clubhouse Games 51

Super Mario 3D All-Stars

Super Mario Bros. Wonder

Kirby Star Allies

Kirby’s Dream Buffet

Pikmin 3 Deluxe

Big Brain Academy

Sans rentrer dans le détail, ces mises à jour mentionnent toutes le support de la Nintendo Switch 2, mais aussi la corrections de bugs et de problèmes pouvant être rencontré dans le jeu.

Dans le cas de Super Mario 3D All-Stars, la compilation de trois anciens jeux 3D Super Mario dont Super Mario 64, la mise à jour est carrément obligatoire pour lancer le jeu sur une Nintendo Switch 2.

Faut-il installer ces mises à jour sur une Switch 1 ?

Ces mises à jour préparent l’arrivée de la Switch 2 mais contiennent également des correctifs valables sur Switch 1.

Par ailleurs, si vous avez l’intention de migrer vers la Switch 2, il peut être interessant de s’assurer que votre dernière sauvegarde de jeu a été faite avec ces versions. Cela facilitera le transfert des sauvegarde vers la Nintendo Switch 2.