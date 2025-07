Test du Nebula X1 : un vidéoprojecteur très facile à vivre, lumineux et performant

Le Nebula X1 fait partie de la lignée des projecteurs premium nouvelle génération, misant sur une source lumineuse triple laser RGB, une résolution 4K Ultra HD simulée, et une luminosité annoncée de 3 500 lumens ANSI, selon la marque. Il ambitionne de répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, que ce soit pour transformer un salon en salle de cinéma, organiser une projection en extérieur ou profiter de sessions gaming sur écran XXL.

Son prix, autour de 2300 euros, ne le place pas à la portée de toutes les bourses. Concernant les concurrents, il fait face à des références telles que le Valerion VisionMaster Pro 2 ou Hisense C2 Pro ou C2 Ultra, sans oublier le BenQ W4000i, par exemple.

Premier atout : la polyvalence de son installation. Grâce à un micro-gimbal motorisé, le X1 ajuste automatiquement l’angle de projection, corrige le trapèze, effectue la mise au point, adapte la taille de l’image et évite les obstacles. L’optique et le zoom optique permettent de projeter une image de 100 à 300 pouces de diagonale, avec une flexibilité rarement vue sur ce segment. La mémoire intégrée retient les réglages selon la pièce, bref tout est prévu pour une installation facile et répondant à toutes les configurations.

Côté image, le Nebula X1 mise sur la technologie triple laser pour offrir un contraste natif particulièrement élevé, des couleurs vives et une compatibilité HDR complète, incluant le Dolby Vision, encore rare sur les projecteurs. Notez la prise en charge des contenus 3D.

Le système audio intégré, composé de quatre haut-parleurs est, sur le papier, déjà supérieur à la moyenne, mais Anker propose en option un pack d’enceintes satellites sans fil et de micros pour transformer le X1 en véritable station de karaoké ou en home cinéma immersif. L’ensemble fonctionne sous Google TV, donnant accès à toutes les grandes plateformes de streaming sans recourir à un appareil externe.

Enfin, le refroidissement liquide promet un fonctionnement silencieux, un point appréciable pour les séances prolongées. Que du bonheur ? C’est ce que nous allons examiner dans notre test complet.

Anker Nebula X1 Fiche technique

Modèle Anker Nebula X1 Dimensions 282 mm x 186 mm x 245,5 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Taille de l’écran 300 pouces Compatible HDR HDR10, Dolby Vision Ports HDMI 2 Nombre de haut-parleurs 5 Puissance des haut-parleurs 200 watts Sortie audio Haut-parleurs, Optique Système d’exploitation (OS) Google TV Assistant vocal Google Assistant Fiche produit

Le vidéoprojecteur Nebula X1 a testé nous a été prêté par la marque. Il a été testé en association avec un écran Lumene Movie Palace UHD Platinum 300C, un modèle conçu pour les vidéoprojecteurs. Les mesures ont été réalisées avec du matériel professionnel adapté et en face de l’écran (1,5 m de distance) afin de limiter les erreurs et de proposer des valeurs en accord avec ce que le spectateur peut réellement voir.

Anker Nebula X1 Design, une boîte très pratique et bien pensée

Le Nebula X1 adopte un design massif et sophistiqué, loin des pico-projecteurs nomades de la marque.

Anker Nebula X1 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Son châssis imposant, qui pèse plus de 6 kg, s’apparente davantage à un « projecteur de table » qu’à un modèle réellement portable, malgré la présence d’une poignée rétractable. Toutefois, cette dernière s’avère extrêmement pratique lors des déplacements, le cas échéant.

Anker Nebula X1 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Anker Nebula X1 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Côté dimensions, comptez sur des mensurations de 282 x 186 x 245,5 mm. Les lignes épurées, la finition noir mat et la façade bombée percée de multiples ouvertures pour le son lui confèrent un aspect vraiment premium.

Anker Nebula X1 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Anker Nebula X1 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Anker Nebula X1 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Anker Nebula X1 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Anker Nebula X1 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le dessus arbore une surface brossée du plus bel effet. Cela est d’autant plus mis en valeur qu’il y a un système de rétroéclairage totalement original pour signaler les touches sensitives.

Anker Nebula X1 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Un joystick permet de naviguer dans les menus et on l’enfonce pour valider la commande. C’est bien pensé et permet ainsi de se servir sommairement du vidéoprojecteur sans avoir la télécommande sous la main.

Anker Nebula X1 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le système de micro-gimbal intégré est totalement invisible à l’arrêt, ne se révélant qu’à l’allumage lorsque l’optique s’ajuste automatiquement. Celui-ci s’incline lorsqu’il est nécessaire de projeter vers le haut, selon la position de l’écran en fonction de celle de l’objectif.

Il n’y a pas de pieds ajustables ce qui aurait permis de compenser facilement une surface irrégulière. Dessous, il y a un pas de vis universel qui permet de fixer l’appareil sur un support idoine. Le bloc d’alimentation externe est relativement conséquent, ce qu’il convient de prendre en compte lors des déplacements.

Anker Nebula X1 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’ensemble respire la robustesse, avec des matériaux de qualité et un assemblage irréprochable d’après notre examen. Son gabarit reste toutefois assez important, bien plus que les Valerion VisionMaster Pro 2 ou Hisense C2, ce qui impose de prévoir un espace dédié, que ce soit sur un meuble bas ou un support adapté.

Anker Nebula X1 Connectiques, on est comblé

Le Nebula X1 propose une connectique complète, pensée pour répondre à tous les usages. À l’arrière, on retrouve deux entrées HDMI 2.1, dont une compatible eARC pour le retour audio vers une barre de son ou un amplificateur home cinéma. Cette prise eARC permet de profiter des formats audio multicanaux, un vrai plus pour les amateurs de son immersif. Un port USB-A 3.0 est également présent pour la lecture de contenus multimédias depuis une clé ou un disque dur externe, ainsi qu’un port USB-C pour l’alimentation de périphériques ou la connexion de certains accessoires.

Anker Nebula X1 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La sortie audio optique S/PDIF complète l’ensemble, tout comme le port Ethernet pour une connexion réseau filaire stable, indispensable pour le streaming 4K. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 assurent une connectivité sans fil rapide et fiable, tandis que la compatibilité Chromecast et AirPlay 2 facilite la diffusion de contenus depuis un smartphone ou une tablette. On note cependant l’absence de port Trigger 12V pour piloter un écran motorisé, un détail qui pourra gêner certains utilisateurs exigeants possesseurs d’une salle dédiée. Toutefois, il faut aussi reconnaitre que ce n’est pas forcément la vocation première de cet appareil et qu’on peut utiliser un dongle USB pour ce faire.

La télécommande rétroéclairée

La télécommande du Nebula X1 est un modèle relativement compact avec peu de touches. Elle offre une excellente prise en main et propose de nombreux raccourcis directs vers les principales plateformes de streaming (Netflix, Prime Video et YouTube), ainsi qu’un accès rapide aux réglages d’image et de son. Les boutons sont bien espacés, réactifs et agréables à utiliser, même dans l’obscurité grâce au rétroéclairage intégré. On apprécie.

Anker Nebula X1 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Un micro est intégré pour la commande vocale via Google Assistant, rendant la navigation encore plus fluide. La télécommande fonctionne avec deux piles AAA. L’appairage Bluetooth évite d’avoir à pointer directement vers le projecteur, ce qui améliore le confort d’utilisation au quotidien.

Anker Nebula X1 L’écran

Le Nebula X1 est livré sans écran, laissant à l’utilisateur le choix de la surface de projection. Comme pour tout projecteur haut de gamme, il est vivement conseillé d’investir dans un écran technique adapté afin de profiter pleinement du potentiel de l’image, notamment en termes de contraste et de gestion de la lumière ambiante. Comptez entre 500 et 2 700 euros pour un écran de qualité, selon la taille et la technologie choisies.

Anker Nebula X1 Installation, tout est prévu

L’installation du Nebula X1 est un modèle de simplicité grâce à l’automatisation poussée de tous les réglages. Dès la mise sous tension, le micro-gimbal ajuste l’angle de projection, puis l’intelligence artificielle prend le relais pour effectuer la mise au point, le cadrage, la correction du trapèze et l’optimisation de la taille de l’image.

Anker Nebula X1 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Il suffit de placer le projecteur à une distance comprise entre 2 et 6 mètres de l’écran pour obtenir une image de 100 à 300 pouces de diagonale, le zoom optique permettant d’ajuster la taille sans déplacer l’appareil.

Anker Nebula X1 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’évitement des obstacles est également de mise. L’image se décale alors automatiquement pour offrir un rectangle parfait. Pour obtenir une image de 100 pouces en diagonale, comptez sur un recul de 195 cm environ. Pour une image de 3 m de base, il nous a fallu un recul de 2,8 m environ.

La fonction de mémorisation des paramètres selon la pièce est particulièrement pratique pour ceux qui déplacent régulièrement le projecteur.

Anker Nebula X1 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Notez que l’appareil dispose d’un capteur pour adapter automatiquement les réglages à la lumière ambiante et à la couleur du mur, ce qui permet de garantir une image toujours lisible, même dans des conditions imparfaites. En cas de besoin, bien entendu, tous les réglages peuvent être affinés manuellement via l’interface ou la télécommande, mais l’automatisation fait gagner un temps précieux, surtout lors des premières utilisations.

Pour limiter les effets potentiellement nocifs de la poussière qui viendrait s’accumuler à l’intérieur de l’appareil, une option permet de « l’éliminer ». Les ventilateurs fonctionnent alors à plein régime pendant 60 secondes environ. Bien entendu, il est possible d’activer une fonction de protection des yeux qui coupe immédiatement le faisceau lumineux si on vient à passer devant l’objectif.

Le Nebula X1 s’adresse ainsi autant aux débutants qu’aux utilisateurs avancés grâce à cette approche « plug and play ».

Anker Nebula X1 L’image en mode subjectif

Le Nebula X1 est doté d’une puce DMD DLP 0,47 pouce, comme la quasi-totalité des appareils de ce type. L’image Ultra HD est simulée comme sur la très grande majorité des vidéoprojecteurs à l’exception des modèles Sony et JVC qui sont les seuls à embarquer, à l’heure actuelle, une vraie matrice Ultra HD. L’Ultra HD simulée via XPR restitue un niveau de détail impressionnant, avec une netteté homogène sur toute la surface de l’image.

Anker Nebula X1 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sa technologie triple laser RGB sans roue chromatique offre une image d’un éclat et d’une dynamique rarement vus sur un projecteur portable. Les modes d’image sont particulièrement nombreux : Nebula Master, Standard, Couleurs vives, Sport, Film, Jeu, Conférence, ISF Day et ISF Night. Cela permet d’adapter le rendu à chaque type de contenu, que ce soit un film HDR sur Netflix, une série en streaming ou un Blu-ray 4K.

Le mode Film délivre des noirs profonds, des couleurs vives et une excellente gestion des contrastes, sublimant les scènes sombres comme les séquences très lumineuses. C’est toutefois le mode ISF Night, pour des conditions de visionnage dans l’obscurité qui offre le rendu le plus « cinéma » avec des teintes naturelles et des scènes d’une certaine profondeur tout en restant lumineuses.

Les contenus HDR bénéficient d’une gestion efficace des pics de luminosité, rendant justice aux effets spéciaux et aux scènes à fort contraste. Les couleurs sont éclatantes, parfois un peu trop saturées en mode NebulaMaster, mais il est possible d’affiner la colorimétrie via les réglages avancés.

Globalement, le piqué est précis sans tomber dans l’excès numérique, et l’image conserve un aspect naturel, même sur les très grands formats.

Anker Nebula X1 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Lors de nos tests avec des contenus variés (films, séries, documentaires, jeux vidéo), le Nebula X1 a su nous convaincre par sa capacité à s’adapter à toutes les situations, offrant une expérience cinéma immersive aussi bien dans une pièce sombre qu’en extérieur à la tombée de la nuit. La stabilité de la luminosité, même après plusieurs heures d’utilisation, indique clairement la qualité du système laser et du refroidissement liquide. En résumé, l’image du Nebula X1 est l’une des plus impressionnantes de sa catégorie, rivalisant sans peine avec des modèles plus onéreux.

La compensation des mouvements

Le Nebula X1 intègre une technologie de compensation de mouvement basée sur le MEMC, qui s’active automatiquement selon le mode d’image choisi. Les scènes d’action bénéficient d’une fluidité appréciable, avec des mouvements naturels et peu d’artefacts, même lors des séquences rapides. Toutefois, on note parfois de légers décrochages ou une accentuation du bruit dans certaines situations complexes (fonds très texturés, objets en mouvement rapide), un phénomène observé également chez certains concurrents.

La gestion du judder est globalement satisfaisante, mais perfectible dans les scènes panoramiques lentes où un léger tremblement peut apparaître. L’activation ou la désactivation du MEMC se fait facilement via les menus, permettant à chacun d’ajuster la fluidité selon ses préférences. En usage courant, la compensation des mouvements du Nebula X1 est au niveau des meilleurs projecteurs de sa catégorie.

L’effet arc-en-ciel

Comme la plupart des projecteurs DLP, le Nebula X1 n’échappe pas totalement à l’effet arc-en-ciel, perceptible sous forme de brefs flashs colorés sur les objets lumineux en mouvement ou les sous-titres blancs sur fond sombre. Toutefois, l’absence de roue chromatique et la rapidité de la source triple laser limitent fortement ce phénomène, qui reste discret pour la majorité des spectateurs. Les personnes très sensibles pourront le remarquer occasionnellement, mais il ne s’est jamais révélé gênant lors de nos séances, même sur des contenus exigeants. À ce niveau de gamme, le X1 fait mieux que la plupart de ses concurrents LED. Rappelons que si ce phénomène vous est insupportable, il faut vous orienter vers un modèle 3LCD qui en est totalement exempt.

Anker Nebula X1 Les mesures, sondes à l’appui

Un peu comme avec le Valerion VisionMaster Pro 2, vu le prix de l’appareil, nous attendions à un calibrage optimal. Force est de constater que cela n’est pas vraiment le cas. L’appareil propose toutefois un très fort potentiel et de très nombreuses possibilités de réglages, ce qui permet d’optimiser l’image pour qui veut bien prendre le temps et les outils adéquats pour régler les détails.

Rappelons que les mesures, comme pour tous les tests réalisés sur Frandroid, sont faites à partir des paramètres par défaut y compris la fonction d’optimisation du contraste. Le X1 de Nebula dispose d’un Iris qui peut être dynamique ou bloqué selon les désirs des utilisateurs. Avec l’iris réglé sur l’option Maximum (par défaut), nous avons pu obtenir un taux de contraste de 1319:1, ce qui est déjà correct. Dans ce cas, la luminosité est la plus forte. Si on choisit le mode Iris Minimum, la luminosité est nettement inférieure et le taux de contraste grimpe jusqu’à un peu moins de 3000:1. C’est un peu moins que celui du Valerion VisionMaster Pro 2 qui dépasse les 3500:1. Un mode automatique est prévu, le cas échéant, que chacun appréciera, selon les contenus regardés. Typiquement pour des films ou des séries dont l’action se déroule dans l’espace, il vaut mieux privilégier le niveau minimum mais pour des contenus plus clairs, l’option Maximum est conseillée.

Anker Nebula X1 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Concernant la fidélité des couleurs avec des contenus SDR, nous avons obtenu un Delta E moyen de 7,35, en mode Film, ce qui est nettement supérieur au seuil de 3 en dessous duquel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur demandée et celle qui est affichée. Il y a donc des optimisations à faire.

Pour ce qui est de la température de couleurs moyenne, les réglages d’usine ne sont pas idéaux puisque nous avons mesuré 7542 K donc, là aussi, supérieur à la valeur cible qui est de 6500 K. Les couleurs dérivent un peu trop. Le gamma est relativement bien géré malgré une cassure vers les valeurs les plus hautes avec une moyenne de 2,14.

Avec des contenus HDR, nous avons aussi sélectionné le mode ISF Night qui permet, comme vu à l’œil, de produire l’image la plus proche du rendu cinéma. Pour la fidélité des couleurs, nous avons mesuré un Delta E moyen de 4,85, donc encore une fois supérieur au seuil de 3 mais plus raisonnable que les 6,58 obtenus avec le mode Film. Même le mode NebulaMaster qui est censé proposer des couleurs particulièrement saturées s’en sort mieux avec une moyenne de 4,89. Le mode d’image Conférence donne 8,39.

Anker Nebula X1 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Concernant la luminosité maximale, toujours avec le mode ISF Night, nous avons mesuré un pic de luminosité relevé à 219 cd/m² pour une image faisant 100 pouces en diagonale contre 265 cd/m² pour Valerion VisionMaster Pro 2 et 257 cd/m² pour le Hisense C2 Pro. Le Cosmos 4K SE de Nebula avait été flashé à 160 cd/m² dans les mêmes conditions. Notez que le mode Film est plus lumineux que le mode ISF Night mais les couleurs sont moins fidèles.

Lorsque le vidéoprojecteur est placé à seulement 1,5 m de l’écran, on passe à un pic de luminosité de 568 cd/m², contre 394 cd/m² pour le Hisense C2 Pro et 469 cd/m² pour le Valerion VisionMaster Pro 2. Enfin, pour une image qui fait 3 mètres de base, le projecteur propose une luminosité de 107 cd/m², ce qui reste relativement lumineux pour une telle taille.

Anker Nebula X1 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Enfin, concernant les couvertures des espaces colorimétriques DCI-P3 et BT2020, nous avons obtenu des valeurs respectives de 99,12 % et 91,85 %, ce qui est vraiment excellent. Cela signifie que l’appareil a un réel potentiel.

Anker Nebula X1 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Anker Nebula X1 Gaming, rapide pour les jeux vidéo

Il y a deux modes Jeu. Le premier, « Standard » propose une correction du trapèze activée mais un temps de réponse normal. Le deuxième, « Extrême » désactive la correction du trapèze permettant d’atteindre un temps de réponse optimal. Dans ce dernier cas, il est ainsi possible d’obtenir un input lag de 18,4 ms environ pour une définition Ultra HD à 60 Hz. Cela fait du Nebula X1 un très bon allié pour le jeu vidéo. En outre, notez aussi la possibilité d’atteindre 120 Hz en 1080p. Que cela soit en solo ou en multijoueurs, l’immersion est vraiment impressionnante. L’affichage est réactif et fluide.

Dans l’ensemble, le Nebula X1 offre une expérience gaming XXL convaincante, adaptée à tous les usages.

Anker Nebula X1 Audio, un système vraiment puissant

Le système audio intégré du Nebula X1 est constitué de quatre haut-parleurs (deux woofers de 15 W et deux tweeters de 5 W), complétés par deux radiateurs passifs pour renforcer les basses. C’est l’un des complets du marché. En pratique, nous avons trouvé que le rendu est équilibré, ample et suffisamment puissant pour sonoriser une grande pièce ou une projection en extérieur. Les dialogues sont clairs, la scène sonore large et la distorsion bien maîtrisée, même à volume élevé.

La marque propose, en option, des enceintes satellites sans fil, ce qui permet de transformer radicalement l’expérience, apportant une véritable spatialisation et une immersion digne d’un home cinéma. En outre, on peut également compter sur des micros inclus dans le pack accessoire faisant du X1 une machine à karaoké redoutable, sans compromis sur la qualité sonore. Seul bémol, le rendu manque parfois de chaleur et de profondeur dans les basses, un défaut commun à la plupart des projecteurs de ce type. L’eARC permet toutefois de pallier cette limite en connectant un système audio externe haut de gamme.

Anker Nebula X1 L’interface

Le Nebula X1 fonctionne sous Google TV, ce qui lui assure une compatibilité immédiate avec toutes les grandes plateformes de streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV+, etc.). L’interface est fluide, intuitive et personnalisable, avec la possibilité de créer plusieurs profils utilisateurs pour adapter les recommandations de contenus à chaque membre du foyer.

Anker Nebula X1 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le menu d’accueil met en avant les applications les plus utilisées, les suggestions de films et séries, ainsi que les entrées physiques (HDMI, USB).

La navigation est rapide, les menus sont clairs et la recherche vocale via Google Assistant fonctionne efficacement. On apprécie la présence d’un lecteur multimédia intégré capable de lire la plupart des formats vidéo et audio, que ce soit depuis une clé USB, un disque dur ou le réseau local. Les réglages d’image, de son et de réseau sont accessibles en quelques clics, avec des options avancées (calibrage, gestion HDR, optimisation du réseau, etc.).

Anker Nebula X1 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’application mobile Nebula Connect permet de piloter le projecteur depuis un smartphone, d’effectuer des réglages fins ou de lancer des contenus en un clin d’œil. L’écosystème est complété par la compatibilité Chromecast et AirPlay 2, facilitant la diffusion de contenus depuis tous types d’appareils.

Anker Nebula X1 Consommation et nuisance sonore

Grâce à son système de refroidissement liquide, le Nebula X1 affiche une consommation modérée (environ 154 watts en mode Film) au regard de sa puissance lumineuse. Le bruit de fonctionnement reste contenu à 26 dB à un mètre, ce qui en fait l’un des projecteurs les plus silencieux de sa catégorie. Même lors de longues séances, la ventilation ne se fait jamais envahissante, contribuant à une expérience immersive sans distraction.

Anker Nebula X1 Prix et date de sortie

Le Nebula X1 est disponible en France et en Europe au tarif conseillé de 2 299 euros au moment de la rédaction de cet article. Le pack accessoire comprenant deux enceintes satellites, deux micros sans fil et un sac de transport est proposé à 999 euros. Le bundle complet (projecteur + accessoires) est affiché à un peu moins de 3000 euros environ, soit une économie substantielle par rapport à l’achat séparé.