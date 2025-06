Nebula X1 : déjà 500 € de remise pour ce nouveau vidéoprojecteur 4K compact qui délivre une luminosité bluffante

Anker vient tout juste de dévoiler son nouveau vidéoprojecteur puissant, le Nebula X1, doté d’un système triple laser 4K offrant notamment une excellente luminosité. Actuellement, on le trouve à 2 499 euros au lieu de 2 990 euros chez Son-Vidéo.

Anker vient de lancer son modèle de vidéoprojecteur le plus ambitieux à ce jour. Source triple laser 4K, luminosité de 3 500 lumens ANSI, foule de fonctionnalités pour garder l’image toujours nette et détaillée, format compact… La fiche technique du Nebula X1 est clairement alléchante. D’où son prix de base assez élevé, d’ailleurs, mais il bénéficie heureusement d’une réduction de 500 euros en ce moment.

Les points forts du Nebula X1

Un format compact

Une luminosité de 3 500 lumens ANSI

Google TV intégré

Lancé à 2 990 euros, le vidéoprojecteur Nebula X1 est actuellement affiché à 2 499 euros chez Son-Vidéo. Notez qu’il est en cours d’approvisionnement.

Un vidéoprojecteur facile à déplacer

Anker, via sa filiale Nebula, propose dans son catalogue plusieurs vidéoprojecteurs compacts et faciles à transporter. Le modèle X1 fait partie de cette catégorie. Avec son poids de 6,2 kg, ses dimensions de 186 × 245,5 x 282 mm et surtout sa poignée rétractable, il peut clairement être déplacé très facilement en intérieur ou en extérieur si besoin. Notez toutefois qu’il n’intègre pas de batterie, il doit donc obligatoirement être branché sur secteur pour pouvoir fonctionner.

La marque a par ailleurs souhaité faciliter son installation devant la surface d’affichage, en le dotant d’une microbalance et d’un module optique motorisé permettant une inclinaison jusqu’à 25° et un zoom motorisé de 0,9:1 à 1,5:1. Bien plus pratique qu’un vidéoprojecteur équipé d’un pied balancelle, par exemple.

Une fois bien placé, le Nebula X1 pourra se mettre en fonctionnement sans faire trop de bruit, et ce, grâce à son système de refroidissement liquide. Par ailleurs, côté connectique, ce modèle propose deux ports HDMI 2.1 (dont un compatible eARC), un port USB-A, un USB-C et une sortie audio optique. Côté connectivité, le Wi-Fi et le Bluetooth offrent une connexion sans fil complète.

Une image ultra-lumineuse, même en plein jour

Le Nebula X1 se différencie en grande partie par sa source triple laser capable d’offrir une reproduction des couleurs très fidèle et surtout de délivrer une luminosité de 3 500 lumens ANSI ; un pic assez rare qui permet, selon la marque, de regarder des films et des séries même en plein jour. On a aussi droit à une résolution 4K UHD simulée associée à un contraste natif de 5 000:1 et un contraste dynamique pouvant atteindre 56 000:1. En d’autres termes, les images sont toujours détaillées et contrastées.

Et pour ne rien gâcher, le vidéoprojecteur est aussi compatible Dolby Vision et HDR10, qui permettent à l’appareil d’afficher bien plus de détails dans l’image même dans ses zones sombres. Une compatibilité avec les contenus 3D est même assurée. Autrement, le système optique composé de 14 éléments en verre, incluant des lentilles asphériques à faible dispersion, permet de réduire les distorsions et d’obtenir une image nette et stable à tout moment.

Comme tout bon vidéoprojecteur, le Nebula X1 propose une correction trapézoïdale automatique (verticale et horizontale) et même un système d’adaptation spatiale IEA 5.0 pour ajuster automatiquement la taille, la position et la netteté de l’image en fonction de l’espace disponible.

Côté audio, les quatre haut-parleurs (deux de 15 W et deux de 5W) sont compatibles Dolby Audio. Enfin, le vidéoprojecteur tourne sous Google TV et est bien sûr compatible Chromecast et Google Assistant.

