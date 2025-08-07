Voici la ville avec les meilleurs débits d’internet fixe au monde, et c’est en France

Comme chaque mois, mais avec un peu de retard, l’outil de mesure de débit Speedtest publie son classement des villes et pays où l’internet est le plus rapide en moyenne. Sur le mois de juin 2025, la France et son réseau fibre sont à l’honneur.

La France et son réseau fibre s’illustrent dans les classements Speedtest pour l’internet fixe // Source : Midjourney

À défaut d’être le pays le plus fibré d’Europe, la France dispose désormais d’un réseau fibre particulièrement développé, et globalement abordable. Ce double avantage permet à notre pays de se positionner en général très favorablement au classement des meilleurs réseaux au monde, tout du moins pour ce qui est de l’internet fixe.

Et justement, sur le mois de juin, le classement Speedtest des villes et pays où l’internet est le plus rapide met une nouvelle fois la France à l’honneur. On apprend en effet qu’en moyenne et sur cette période, la ville où l’internet fixe est le plus performant au monde n’est autre qu’une grande cité française, préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes : oui, nous parlons bien de Lyon.

Lyon, première ville de l’internet fixe

Selon les dernières données du Global Index de Speedtest, la capitale des Gaules arrive en effet en tête de classement, devant les mégalopoles de Pékin et Shanghai, mais aussi devant Valparaíso au Chili et Abu Dhabi aux Émirats arabes unis.

En moyenne, la fibre lyonnaise grimpe en effet à un peu plus de 347 Mbps en débit descendant, contre 344 Mbps pour Abu Dhabi, 330 Mbps pour Valparaíso, et 303 Mbps pour Pékin et Shanghai… des moyennes respectives qui tiennent dans un mouchoir de poche. Les deux principales villes américaines, New York City et Los Angeles, n’arrivent pour leur part qu’en 7ème et 8ème place, tandis que Bucarest est la seule autre ville européenne à intégrer le Top 10.

Au classement par pays, la France est un peu moins bien positionnée que par le passé (elle perd une place), mais reste bien en vue, dans le Top 3 de Speedtest. En moyenne, la connexion descendante dans l’Hexagone atteint 319 Mbps, contre 393 Mbps pour Singapour, en tête de peloton, et 323 Mbps pour Hong-Kong.

On notera par contre que la prestation tricolore est nettement moins bonne du côté des débits cellulaires. La connexion mobile française est en effet beaucoup moins rapide, en moyenne, que la connexion fibre. Un domaine dans lequel ce sont plutôt les Émirats arabes unis, le Qatar et le Koweït qui excellent.

Notre pays ne parvient pas à atteindre le Top 10, ni même le Top 20. Classée en 22ème position, toujours selon les données de Speedtest pour le mois de juin, la France ne brille pas non plus dans le classement par ville, où Paris et Lyon s’enlisent respectivement en 35ème et 40ème positions.

