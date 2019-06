À la recherche d’une nouvelle batterie portable pour partir en vacances ? Voici notre sélection de batteries externes performantes et accessibles pour recharger efficacement votre smartphone (Samsung, iPhone, OnePlus, etc.), votre tablette (iPad, Microsoft Surface), votre ordinateur portable (MacBook, Chromebook) ou votre Nintendo Switch. Enfin tout se qui se recharge avec un câble USB en somme.

Lorsque l’on recherche une batterie externe, on fait souvent face à une montagne de produits qui affichent de très nombreuses caractéristiques et normes qui ne signifient parfois pas grand-chose. Pour vous y retrouver, découvrez notre sélection de batteries externes proposant un bon rapport qualité/prix.

RAVPower 26 800 mAh : la complète

Cette batterie externe de 26 800 mAh intègre 2 ports USB A et un USB C, elle peut délivrer jusqu’à 30 W de puissance, ce qui lui permet même de charger des ordinateurs via USB-C comme les MacBook ou les MacBook Air. Le MacBook Pro également, mais à vitesse fortement réduite.

Avec une telle capacité, la batterie est également longue à recharger. RavPower annonce 14h via chargeur USB fourni. Si vous avez un chargeur plus puissant en USB C, celui d’un ordinateur ou d’un P30 Pro par exemple, permettra de remplir les accumulateurs plus rapidement. Comptez tout de même six heures environ en fonction de la puissance du chargeur.

Il va sans dire qu’avec 26 800 mAh, vous pourrez recharger vos appareils de nombreuses fois : c’est 5 à 6 cycles d’un Redmi Note 7 et 4 à 5 recharges complètes de votre Switch. La charge de cette dernière sera toutefois un plus lente qu’avec le chargeur livré avec la console.

Pourquoi nous vous recommandons ce produit :

Elle offre une très grande capacité : 26 800 mAh

Elle est compatible avec de nombreux appareils, que ce soit des tablettes, des smartphones, certains PC portables ou encore la Nintendo Switch

Elle dispose d’un port USB Type-C et d’un port MicroUSB

On la retrouve à environ 60 euros, elle est livrée avec un câble USB Type-C et 2 câbles MicroUSB (ce qui explique son prix un peu plus élevé), et une pochette de transport.

Retrouvez la RAVPower 26 800 mAh sur Amazon

Anker 20 000 mAh : le bon rapport qualité/prix.

Cette batterie externe Anker propose le système « Voltage Boost » couplé au « PowerIQ », l’un dans l’autre, ils permettent d’ajuster la puissance délivrée par la batterie pour correspondre au mieux à l’appareil qui y connecté.

Ils supporte également la QuickCharge 3.0 de Qualcomm, cela devrait lui permettre d’offrir de la charge rapide sur la plupart des terminaux récents. La dernière version embarque désormais deux ports USB A mais toujours pas d’USB-C.

Avec 20 100 mAh, elle est d’une capacité suffisante pour à peu près tous les terminaux du moment. Les plus gros consommateurs d’énergie se tourneront toutefois peut-être vers des batteries un peu mieux dotées, comme celle de RavPower dont nous parlons plus haut. Notez qu’elle est capable de délivrer 2,4A par port, à une tension de 5 Volts. La Switch chargera moins vite que d’habitude, mais cela marchera en jouant.

Pourquoi recommandons-nous ce produit :

20 100 mAh suffisants pour la plupart des usages

Chargera votre switch

Anker est une marque reconnue et fiable

Elle est proposée pour environ 32 euros sur Amazon avec un câble micro USB.

Retrouver la Anker 20 100 mAh sur Amazon

Anker PowerCore 5 000 mAh : la compacte

La même en plus pratique. La PowerCore d’Anker se distingue par son format cylindrique de 10,7 x 3,3 x 3,3 cm pour un poids de 136 grammes. Elle se glisse plus facilement dans une poche de jean ou un petit sac à main. Réduire la taille implique évidemment de réduire la capacité : 5 000 mAh ici. Il existe des modèles plus petits, mais les capacités vont vite devenir trop faibles pour qu’elles aient un réel intérêt.

5 000 mAh c’est environ une charge à deux charges en fonction de votre terminal. Elle délivre une intensité de 2A et une tension V5 au mieux mais avec les technologie PowerIQ et VoltageBoost pour s’adapter à l’appareil rechargé. Avec ça, vous ne rechargerez votre Switch qu’en veille. En fonctionnement, elle se déchargera juste plus lentement.

Un système de LED permet d’avoir une idée du niveau de charge. Elle se recharge via MicroUSB, comptez environ 3h pour la recharger totalement.

Pourquoi recommandons-nous ce produit :

Son format pratique dans le cadre d’un usage quotidien

Son petit prix

Toujours la qualité Anker

Cette batterie est commercialisée pour environ 14 euros avec un câble micro USB.

Retrouvez la Anker 5 000 mAh sur Amazon

Poweradd 12 000mAh : la baroudeuse

Chargement solaire, lampe torche, protection contre l’eau (IPx7) et les chocs. Et même allume-cigare. Cette batterie externe de Poweradd est parée pour les aventures en pleine nature, et saura se faire apprécier par les amateurs de randonnée ou de camping sauvage.

Elle dispose de deux sorties USB-A 5V/2,4A (3,2A cumulés si les deux sont utilisées en même temps) pour recharger tous vos appareils. Elle se chargera principalement via MicroUSB. La charge solaire pourra servir d’appoint durant vos déplacements dans la nature, mais on déconseille de ne compter que sur elle.

Avec sa capacité de 12 000 mAh elle rechargera votre smartphone 2 à 3 fois en fonction du modèle. Bien évidemment, compte tenu de orientation « baroudeur », elle sera plus encombrante que d’autres batterie citadines de même capacité. Notez qu’il existe une version 26 800 mAh avec une sortie USB à 5V/3,2A et une entrée Lightning pour utiliser votre chargeur d’appareil iOS.

Pourquoi recommandons-nous ce produit :

Résistante et étanche

Une lampe torche qui pourra être pratique

La charge solaire d’appoint

On la retrouve pour moins de 25 euros dans sa version 12 000 mAh, ou moins de 40 euros pour le modèle 26 800 mAh.

Achetez la Poweradd 12 000mAh sur Amazon

Achetez la Poweradd 26 800mAh sur Amazon