La charge USB-C est devenu la norme universelle aussi bien en Europe qu'en France. Avec la multitude de constructeurs et de produits, mieux vaut savoir faire le bon choix. C'est pourquoi nous avons fait une sélection des meilleurs câbles USB-C disponibles, classés en fonction de vos besoins.

Plus que jamais, cette ère de la tech est sous le signe de la connectique USB-C. En effet, l’Union européenne ou encore la France ont imposé cette norme pour tous les nouveaux produits tech lancés. À tel point qu’Apple a cédé avec la nouvelle génération des iPhone 15. Toutefois, les câbles USB-C ne sont pas tous égaux, d’où la nécessité de faire une sélection complète des meilleurs modèles disponibles selon les usages. Ces derniers sont aussi bien utiles pour des smartphones, des PC ou même des écrans secondaires.

L’USB-C est simplement un type de connectique et pas seulement une nouvelle norme. Elle est plébiscitée notamment pour sa symétrie, comprenez, il est possible de brancher le câble peu importe le sens, et surtout, car l’USB-C peut accueillir d’autres protocoles de connexion comme le DisplayPort ou même le HDMI. Du côté des appareils aussi, la dénomination peut être trompeuse. Certains ports USB de type-C peuvent être certifiés PowerDelivery mais être limités à l’USB 2.0 dans le transfert de données. Pour tout savoir, nous vous invitons à lire notre dossier complet pour tout savoir sur l’USB de Type-C.

Toutefois, la course à la bonne affaire ne doit pas vous faire acheter n’importe quoi. Parmi nos conseils d’achats, dans un premier temps, essayez de vous tourner vers des marques dites sûres. Au choix, Satechi, Anker ou encore Amazon Basics sont des produits ayant fait leurs preuves avec parfois un excellent rapport qualité/prix. Si vous êtes un as de l’organisation, un bon câble management passe aussi par un code couleur autour des câbles. Afin de compléter votre équipement, nous vous orientons aussi vers notre guide des meilleurs chargeurs rapides. Si votre configuration PC en manque, rendez-vous sur notre sélection des meilleurs Hubs USB-C.

Notre sélection des meilleurs câbles USB-C :

C’est quoi le câble USB-C ? Notre vidéo explicative !

Le câble USB type C Cable Matters : notre recommandation

Vous êtes à la recherche de ce qui se fait de mieux peu importe le prix ? Avec ce câble USB-C de la marque Matters, vous avez entre les mains un produit de bonne qualité pour se brancher à n’importe quel appareil. Il s’agit d’un câble tressé de 2 mètres compatible Thunderbolt 4. Comprenez que ce câble est aussi pertinent pour du transfert de données, de la recharge ou même une simple connexion avec un écran par exemple. Au rayon des performances, le câble permet un transfert de données à 40 Gb/s. Ce dernier, compatible à la norme Power Delivery est capable de délivrer une puissance de charge à 100 W. Ce câble peut gérer deux écrans 4K sans le moindre problème ou bien même directement sur une TV 8 K. Enfin, sachez que le produit est rétrocompatible Thunderbolt 3 si votre équipement est compatible à cette norme. Sa taille de 2 mètres en fait le compagnon idéal aussi bien pour la charge que pour y brancher un écran secondaire.

Que retenir du câble Cable Matters ?

Compatible Thunderbolt 4

Aussi bon en charge, en transfert de données ou en affichage vidéo

Longueur de 2 mètres

Mais un peu cher

Pour ceux à la recherche d’une alternative pour un usage exclusivement dédié au branchement sur un hub ou bien pour un écran secondaire, nous vous conseillons ce câble de chez Satechi. Celui-ci propose quasiment les mêmes caractéristiques que celui cité plus haut. En revanche, avec une taille de 1,2 mètre, il se révélera être un peu juste pour la recharge de PC, à moins d’avoir une installation complète pensée en ce sens.

Le câble USB-C Amazon Basics : le moins cher

Si l’USB-C est devenue la norme sur la plupart des appareils sortis à l’heure actuelle, il se peut que votre équipement actuel souffre d’un peu de retard. Il n’est pas rare de voir des prises secteurs ne disposer que d’un port USB-A notamment pour les smartphones. Le câble USB-A vers USB-C de chez Amazon Basics, vous offre une large flexibilité dans l’usage alloué. Ce dernier peut s’occuper de la recharge d’un appareil avec une puissance mesurée à 15 W. Avec 1,8 mètre il peut aussi bien s’occuper d’un téléphone que d’un PC portable, à condition d’avoir une configuration pensée pour un câble plus court qu’à l’accoutumée. Parmi les normes en place, le câble USB-C Amazon est USB-IF et accepte le transfert de données USB 2.0 à un débit de 480 Mbps. Avec la gaine tressée en nylon, ce produit est pensé pour durer dans le temps. On regrette l’absence de PowerDelivery, mais si vous êtes en quête d’un produit pas cher qui correspond à un usage assez classique, c’est le câble USB-C qu’il vous faut.

Que retenir du câble Amazon Basics ?

Le moins cher de cette sélection

Durable

Pas de PowerDelivery

USB-A vers USB-C

Le câble USB-C vers USB-C 2m Apple 240 W : pour tout votre équipement à la Pomme

Le passage à l’USB-C ne s’est pas fait dans la discrétion chez Apple. En effet, l’arrivée des iPhone 15 a sonné le glas du port Lightning créée par l’entreprise. Désormais, si vous possédez un équipement entièrement composé de produits Apple, vous aurez besoin de plusieurs câbles de type USB-C. En l’occurrence, le câble USB-C mesure 2 mètres et propose un usage assez polyvalent. La recharge permise atteint une puissance de 240 W ce qui permet au câble d’être utilisé aussi bien pour un MacBook que pour un iPad. Il est aussi possible d’exploiter le transfert de données en USB 2.0. C’est un câble USB-C que nous vous recommandons si vous êtes bien équipés chez Apple.

Que retenir du câble Apple ?

La puissance de charge à 240W

Parfait pour des iPhone, MacBook ou iPad

Taille de 2 mètres

Le câble USB-C Green-e : le plus écologique

Comme pour toutes les catégories tech, il est difficile de faire des achats réellement écoresponsables. C’est pourtant le pari effectué par l’entreprise française Green-e. L’ambition de cette dernière est de construire un maximum ses câbles et chargeurs en France, malgré quelques impossibilités techniques comme le GaN produit quasi exclusivement en Chine. Le modèle reste compétitif, proposant une puissance de charge de 60W compatible à la norme PowerDelivery. Le câble est aussi pensé pour le transfert de données via la norme USB 2.0 avec une vitesse de 480 Mbps. Une fois que vous avez reçu votre nouveau produit, vous avez droit à un sachet refermable dans lequel il est possible de mettre votre ancien câble pour que celui-ci soit récupéré et recyclé. Avec une longueur de 1,2 mètre, il est surtout pensé pour la recharge de smartphones et de tablettes. Pour votre PC, il est plus utile dans le transfert de données. Si vous n’êtes pas forcément à la recherche de performances, mais d’un achat responsable, c’est ce câble USB-C de chez Green-e qu’il vous faut.

Que retenir du câble Green-e ?

La démarche écoresponsable

Compatible PowerDelivery

Taille de 1,2 mètre

Pas très puissant

Le câble USB-C à charge rapide rétractable Baseus : le plus pratique

La plupart des câbles USB se veulent polyvalents afin de répondre à un usage aussi bien sédentaire que nomade. Dans les faits, si le premier est assuré, les câbles deviennent un peu plus encombrants lorsque vous êtes en déplacement. Le modèle de chez Baseus se veut être pensé pour le voyage puisque le câble est rétractable des deux côtés pour tenir au fond d’une poche. Les performances sont, elles aussi, assurées avec une puissance de charge à 100 W compatible Power Delivery. En termes de longueur, vous avez quatre réglages par défaut allant de 34 à 100 cm. En revanche, il ne s’agit que d’un câble exclusivement dédié à la recharge pour smartphone, PC ou même tablettes surtout en mobilité. Cette taille devient un peu juste pour une installation fixe. Attention toutefois à la fragilité de l’ensemble si vous n’êtes pas soigneux, les connectiques sont assez fragiles.

Que retenir du câble Baseus ?

Puissance de 100W PowerDelivery

Uniquement dédié à la charge

Taille variable selon les usages

Un peu fragile

Le câble USB-C de 3 m Anker : le plus long

Choisir des marques de confiance pour votre installation, c’est aussi s’assurer d’avoir un matériel de qualité capable de durer dans le temps. En l’occurrence, Anker propose un large catalogue de produits pensés pour la charge et ce câble USB-C en est la preuve. Ce dernier est surtout intéressant pour la longueur puisque celui-ci propose une taille de 3 mètres. Il est possible de lui offrir plusieurs types d’usages puisque le câble possède une puissance de charge à 100W compatible Power Delivery. Le produit est également compatible à la norme USB 2.0 pour un transfert de données jusqu’à 480 Mbps. Attention toutefois, il n’est pas exploitable pour de la sortie vidéo, un vrai crève-cœur au regard de sa taille. Surtout, le câble de chez Anker est pensé pour durer dans le temps avec une certification de laboratoire annonçant le support de 12 000 pliages.

Que retenir du câble Anker ?

Solide

100 W Power Delivery et 480 Mbps de transfert

Taille de 3 mètres

Supporte 12 000 pliages

Le câble USB-C Jaune Anker : le plus coloré

L’une des problématiques soulevées par la multiplicité des câbles est la bonne organisation de cet ensemble pour que chaque élément ait une place attitrée. Afin de vous aider, l’une des idées à adopter est de donner un code couleur à chaque câble utilisé. En l’occurrence, cette gamme de câbles USB-C Anker se décline en plusieurs coloris, du jaune au violet. Pour ce qui est des tailles, ce modèle mesure 1,80 mètre. En ce qui concerne les performances déployées, ces dernières ne sont pas si différentes du câble cité plus haut. Si ce n’est que ce modèle semble plus résistant avec une résistance à 25 000 pliages et une garantie de 18 mois.

Que retenir du câble Anker ?

Coloré

Une large palette de couleurs

Taille de 1,80 mètre

Résistant

Pourquoi choisir un câble USB-C ?

Quelle longueur choisir pour un câble USB-C ?

Vous avez pu le constater au sein de notre guide, il existe plusieurs tailles de câbles proposées par les constructeurs. Avant de vous lancer dans l’achat d’un modèle, il est nécessaire d’identifier quel est le besoin à combler. Pour de la recharge sur PC, nous vous recommandons d’investir dans un câble USB-C d’au moins 2 mètres afin de vous adapter à tous les types de configurations. Si votre besoin concerne uniquement de la recharge de smartphone ou bien brancher un écran sur votre PC, il est possible de descendre à 1,2 mètre. Pour les câbles de moins d’1 mètre, ces derniers sont surtout utiles pour la recharge exclusive de produits, notamment en déplacement.

Quelle est la différence entre USB et USB-C ?

La norme USB regroupe les différents connecteurs ayant l’appellation USB. L’USB de type C est un format ainsi qu’un type de connectique. Cela se traduit par une forme de prise différente, des connecteurs identiques d’un bout à l’autre du câble et un gain de performances. Comme évoqué en introduction, l’USB-C est plus polyvalent que ces prédécesseurs. Vous avez du mal à faire le distinguo ? Pas de soucis, nous avons un guide explicatif sur les différents types et versions d’USB présents sur le marché.

Comment reconnaître un port USB-C ?

Le connecteur USB-C est reconnaissable par sa forme oblongue symétrique. Toutefois pour les reconnaître en un coup d’œil, l’organisme USB-IF a mis en place une signalétique claire et précise. Par exemple, si vous apercevez le logo d’un éclair à côté du port, c’est que ce dernier est compatible Thunderbolt 4.

