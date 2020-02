Les meilleurs hubs USB C pour votre PC Windows ou votre MacBook

Si vous achetez un PC portable, surtout si c'est un ultrabook ou, pire, un Macbook, il y a fort à parier que celui-ci propose un ou plusieurs connecteurs USB-C. Si le monde a de moins en moins de fils à la patte, certaines câbles sont néanmoins difficilement remplaçables. Voilà notre sélection des meilleurs hubs USB-C pour connecter qui vous voudrez.

C’est ainsi, le bon vieux connecteur USB rectangulaire est en fin de vie. La plupart des constructeurs du monde Windows sont désormais passés à l’USB-C sur leurs machines. Si certains proposent encore parfois un ou deux « vieux » ports USB A, Apple ne s’embarrasse même pas de cela puisque tous les MacBook n’offrent désormais plus que de l’USB-C (et une prise jack).

Bref, qu’on le veuille ou non, c’est le sens de l’histoire. Pour survivre à la transition, nous avons sélectionné pour vous des hubs USB C pour votre PC Windows ou votre MacBook (Pro). Nous vous proposons plusieurs hubs correspondant à plusieurs usages et budgets.

HooToo hub USB C 8 en 1 : le meilleur hub USB C

Si vous ne devez retenir qu’un seul hub de cette sélection, retenez celui-ci. Ce Hub HooToo possède tous les connecteurs essentiels : 3 ports USB A, dont 2 USB 3.0, du HDMI pour de la 4K à 30 images par seconde, un lecteur SD + un lecteur Micro SD et enfin de l’Ethernet Gigabit. Il accepte également les chargeurs de 100W, et donc convient aux utilisateurs de MacBook Pro.

Nous utilisons quotidiennement le modèle sans RJ45 et nous pouvons attester de sa qualité, tant sur la fabrication que sur le fonctionnement. C’est peut-être pour cela qu’il est un peu plus cher que ses concurrents proposant des prestations similaires. Toutefois, le surcoût nous semble justifié au regard de la qualité du produit.

À qui s’adresse ce hub ?

Ce hub couvrira tous les besoins courants, dans un cadre personnel comme professionnel. C’est notre recommandation.

En bref

3 ports USB, dont deux 3.0

HDMI (4K à 30 ips)

RJ45

Carte SD et Micro SD

Si vous n’avez pas besoin du connecteur Ethernet, il existe une version sans. Elle est vendue quelques euros de moins. Elle a également le mérite d’être moins épaisse et sera donc moins gênante dans une sacoche ou un sac.

Novoo 7 en 1 : le hub complet et pas cher

Si vous cherchez un hub USB C pas cher, vous pouvez vous tourner vers la solution de Novoo, nous en utilisons d’ailleurs quelques-uns à la rédaction de Frandroid. Il possède cette fois deux ports USB A, d’un HDMI (4K à 30 fps) et de lecteurs de cartes SD et MicroSD.

Autrement dit, vous perdez un port USB A et le RJ45 par rapport à HooToo. Il est également important de noter que ce hub ne supporte qu’une recharge à 60W, il ne pourra ainsi pas recharger à pleine vitesse les PC portables puissants comme les MacBook Pro.

À qui s’adresse ce hub ?

À ceux qui ont un besoin ponctuel de connecteurs traditionnels, à petit prix.

En bref

2 ports USB A 3.0

HDMI

Carte SD et Micro SD

Recharge à 60W seulement

Si vous souhaitez économiser quelques euros supplémentaires il existe une version sans entrée USB C, ce qui veut dire que vous ne pourrez recharger votre PC en passant par le Hub. Cela peut-être gênant sur des machines ne disposant que d’un seul et unique port USB C.

ENKLEN Hub USB C 12 en 1 : le MOAH (Mother of all hubs)

C’est le Hub le plus complet de notre sélection. C’est très simple, il ne fait aucune concession. Vous trouverez avec ce hub tout ce dont vous pouvez rêver, et même plus. On retrouve bien évidemment les habituels ports USB-A — au nombre de 4, avec eux USB 3.0 et 2 USB 2.0 — ainsi qu’un connecteur HDMI capable de transmettre de la 4K à 30 images par seconde et enfin des lecteurs de cartes SD et MicroSD.

Plus rare, et c’est ce qui en fait un hub particulièrement complet, il dispose aussi d’un connecteur Ethernet (RJ45) gigabit et surtout d’une entrée VGA pour connecter un écran plus old school qui n’aurait pas de HDMI. Notez en revanche que les deux connecteurs vidéo ne peuvent pas fonctionner en même temps pour faire du double écran. Plus anecdotique, vous avez aussi une entrée / sortie jack 3,5 m. il y a enfin une entrée USB C pour recharger votre appareil. Il supporte jusqu’à 100W et pourra donc convenir à un MacBook Pro.

À qui s’adresse ce hub ?

Un professionnel qui a besoin de pouvoir parer à toutes les situations

En bref

4 ports USB A dont 2 USB 3.0

Ethernet Gigabit

HDMI et VGA

Carte SD et Micro SD

Compte de tenu de cette débauche de connecteur, ce hub Enklen est plus cher que la moyenne. Nous vous le recommandons uniquement si vous avez besoin du VGA. Sinon d’autres solutions seront plus économiques.

Pour aller plus loin

Quels sont les avantages de l’USB C ?

L’USB C a deux avantages principaux par rapport à l’USB traditionnel. En premier lieu et outre les débits supérieurs, il est capable de faire transiter toute sorte de données, dont de la vidéo. C’est pour cela que les hubs peuvent intégrer un connecteur HDMI. En second lieu, il est réversible. On ne s’enquiquine plus à essayer de brancher son accessoire dans un sens, puis dans l’autre… pour enfin de brancher dans le sens initial. Si le sujet vous intéresse vous trouverez tous les détails dans notre article dédié. Tout savoir sur l’USB Type-C : la charge rapide, le transfert de données, les erreurs à éviter, etc.

À quoi dois-je faire attention avant d’acheter un hub USB C ?

Avant d’acheter un hub, il faut veiller deux éléments essentiels. Vérifiez d’abord que tous les branchements dont vous avez besoin sont proposés, HDMI, Ethernet et bien évidemment USB traditionnel. Ensuite, si vous comptez recharger votre PC en passant par le hub vérifiez également qu’il possède une entrée USB C capable de faire transiter un courant électrique correspondant la puissance délivrée par le chargeur de la machine.

60 W sont généralement suffisants pour les ordinateurs de type ultrabook (Chromebook, Dell XPS 13, MacBook Air), mieux vaut 100 W pour les machines plus puissantes, généralement destinées aux professionnels. Pour le savoir, la puissance est généralement indiquée sur le bloc d’alimentation du chargeur. Sinon, notre guide des meilleurs hubs USB C est là pour aider dans votre choix.

Y a-t-il des précautions à prendre lors de l’utilisation d’un Hub USB C ?

Comme pour tout matériel dans lequel passe du courant électrique il convient de prendre quelques précautions d’usage. S’il est normal que le hub dégage de la chaleur lors de l’utilisation, on veillera tout de même à ce qu’elle ne devienne pas excessive. Par ailleurs, il faut le laisser à l’air libre pour qu’elle s’évacue correctement. On ne le garde pas au chaud sous la couette !