Les Chromebook sont devenus d'excellentes alternatives aux ordinateurs portables sous Windows, mais également aux MacBook. Quels sont les meilleurs Chromebook du moment ? Retrouvez notre sélection complète.

Adressés à l’origine au milieu éducatif avec des tarifs très accessibles, les Chromebook ne sont maintenant plus réservés aux étudiants et deviennent de vraies alternatives aux ordinateurs portables classiques. Nos usages ont bien évolué avec l’arrivée des smartphones, et une bonne partie des tâches que nous effectuons aujourd’hui sur des ordinateurs tournent autour du navigateur web.

HP Chromebook x2 : le plus complet

HP a lancé le Chromebook X2 à la toute fin de l’année 2018 et il reste aujourd’hui le Chromebook le plus complet. Il s’agit d’un modèle premium qui propose pour commencer un bel écran de 12,3 pouces affichant une définition « 2K » (2400 x 1600), un processeur Intel Core i5 à deux cœurs (et 4 Threads) cadencé à 1,2 GHz de base et pouvant monter à 3,2 GHz en mode « Turbo Boost ». Vous trouverez également 8 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Ce n’est pourtant pas cette fiche technique qui distingue réellement le HP ChromeBook de ses condisciples. Il se distingue réellement de la masse grâce à son clavier détachable d’une part, et son stylet d’autre part. Vous l’aurez compris, le HP Chromebook x2 est donc un Chromebook convertible. Tantôt tablette pour consommer du contenu ou dessiner, tantôt ordinateur pour des tâches bureautiques. La machine est donc particulièrement polyvalente.

Le HP Chromebook X2 propose également d’un très joli design avec des finitions qui s’approche visuellement et au toucher de la céramique selon la marque. Elle se pare de deux ports USB 3.0 et d’un connecteur jack. On aurait bien aimé de l’HDMI en plus. HP annonce une autonomie de 12h environ.

Pourquoi recommande-t-on le HP Chromebook x2 ?

Un bel écran de 12 pouces

C’est un Chromebook convertible en tablette Chrome

Des performances supérieures à la moyenne des Chromebook

Le HP ChromeBook x2 est généralement disponible à moins de 900 euros.

Retrouvez le HP Chromebook x2 à moins de 900 euros

Acer Chromebook CB713 : bien et pas cher

Le Acer Chromebook CB713 représente le haut de gamme de Acer en 2019. Même s’il ne dispose pas de l’excellent écran du Asus Chromebook Flip C434, il n’est pas en reste avec sa dalle de 13 pouces avec une définition Quad HD (2256 x 1504 pixels) et surtout un prix plus accessiblepuisqu’on le trouve en moyenne à moins de 500 euros.

Pour le reste de ses caractéristiques, on retrouve un CPU Intel Core i3-8130U épaulé par 8 Go de RAM et il dispose d’une autonomie de 10 heures selon le constructeur. Son châssis en aluminium lui permet également d’avoir un poids de seulement 1,40 kg et il dispose d’un clavier rétroéclairé.

Au niveau des connectiques, on retrouve un port USB 3.0, deux ports USB C 3.1 (compatibles charge rapide 45 W), un slot pour carte microSD et une sortie jack.

Pourquoi recommande-t-on le Acer Chromebook CB713 ?

Une alternative solide et assez accessible

Son écran Quad HD de 13 pouces

Son design en aluminium et son clavier rétroéclairé

Le Acer Chromebook CB713 est disponible à moins de 500 euros sur Amazon avec un CPU Intel i3 et 8 Go de RAM.

Retrouvez le Acer Chromebook Flip CB713 à moins de 500 euros

Asus Chromebook C423 : le meilleur rapport qualité/prix

Les Chromebooks sont à l’origine des ordinateurs que l’on a l’habitude de trouver à à des prix très accessibles. Même s’il y a eu une montée en gamme ses dernières années, on retrouve encore des machines accessibles qui ont profité des nouvelles innovations. C’est notamment le cas du Asus Chromebook C423 que l’on retrouve à moins de 350 euros etqui reste l’un des meilleurs rapports qualité/prix depuis sa sortie.

Le Asus C423 se place comme une solution milieu de gamme dans l’univers Chromebook. Équipé d’un CPU Intel Pentium N4200 épaulé par 8 Go de RAM, il profitera d’une expérience fluide pour la majorité des tâches et son stockage de 64 Go lui permettra de télécharger quelques applications via le Play Store, en plus de pouvoir travailler sur des documents en mode hors ligne afin de les synchroniser avec Google Drive par la suite.

Pour le reste de ses caractéristiques, il dispose d’un écran de 14 pouces avec une définition de 1366 x 768 pixels et d’une batterie de 38 Wh qui lui confère une autonomie pouvant aller jusqu’à 10 heures.

Au niveau des connectiques, on retrouve deux ports USB 3.1, deux ports USB C 3.1 (compatibles charge rapide 45 W), un slot pour carte microSD et une sortie jack.

Pourquoi recommande-t-on le Asus Chromebook C423 ?

Le combo Pentium + 8 Go de RAM

Un excellent rapport qualité/prix

Un design premium en aluminium

Le Asus Chromebook C423 est disponible à moins de 350 euros sur Amazon en avec un CPU Intel Pentium et 8 Go de RAM.

Retrouvez le Asus Chromebook Flip C423 à moins de 600 euros

HP Chromebook x360 11 : le compact

Le HP Chromebook x360 11 est un hybride entre une tablette tactile et un ultrabook grâce à son écran réversible de 11 pouces. Il s’adresse en premier à ceux qui recherchent une machine compacte et accessible.

Il est équipé d’un écran tactile de 11,6 pouces avec une définition de 1366 x 768 pixels le tout dans un encombrement très réduit (30,6 x 20,8 x 1,95 cm). On retrouve un CPU Intel Celeron N3350 épaulé par 4 Go de RAM qui pourra garantir de bonnes performances dans les tâches du quotidien et dispose d’une grande autonomie pouvant aller jusqu’à 14h.

Son grand avantage est son écran réversible qui lui permettra de se transformer en tablette compacte pour profiter des applications Android sur ChromeOS. Et malgré son format réduit, il dispose de connectiques complètes avec deux ports USB C 3.1 (compatibles charge rapide 45 W), 2 ports USB 3.1, un slot pour carte microSD et une sortie jack.

Pourquoi recommande-t-on le HP Chromebook x360 11 ?

Une belle fiche technique dans un format compact

L’usage tablette avec les applications Android

Son prix accessible

Le HP Chromebook x360 11 est disponible à moins de 300 euros sur Amazon en avec un CPU Intel Pentium et 8 Go de RAM.

Retrouvez le HP Chromebook x360 11 à moins de 300 euros sur Amazon

Android + Chromebook + Shadow = Le combo parfait ?

Aujourd’hui, les Chromebook offrent également des fonctionnalités de synchronisation poussées avec les smartphones Android. Une fois que vous avez synchronisé votre smartphone avec votre Chromebook, vous pouvez utiliser ce dernier pour consulter vos notifications, envoyer des messages ou partager automatiquement la connexion 4G de votre smartphone vers votre Chromebook. De plus, votre smartphone Android vous permettra de déverrouiller votre Chromebook.

Depuis l’arrivée du Play Store sur les Chromebook, l’application Shadow est disponible sur les machines équipées du système d’exploitation de Google. Shadow est une solution de Cloud Gaming qui permet d’utiliser une machine puissante sous Windows pour jouer à des jeux ou effectuer des tâches lourdes via Internet. L’abonnement est disponible à partir de 12,99 euros par mois et vous pouvez retrouver la FAQ de Numerama pour tout savoir sur Shadow et sur le Cloud Computing.

Si vous possédez un Chromebook, un smartphone Android et un abonnement Shadow, vous pourrez profiter d’un écosystème complet et ouvert avec votre smartphone et votre Chromebook et vous aurez accès à une configuration puissante lorsque vous aurez besoin d’effectuer des tâches demandant une plus grande puissance de calcul sans en avoir les inconvénients (machine encombrante, consommation énergétique, etc.).

En savoir plus sur Shadow

FAQ

Qu’est-ce que Chrome OS ?

Comme son nom l’indique, Chrome OS est construit autour du navigateur Google Chrome et, de ce fait, toutes les applications web de Google comme la suite Google Doc (équivalent de Microsoft Office). Sur un Chromebook, elles sont utilisables sans connexion internet. Le système est particulièrement sobre et fonctionne donc bien sur des machines ayant une fiche technique légère. Cela permet également d’avoir un PC avec une capacité de stockage restreinte, puisque la majorité des documents seront synchronisés avec Google Drive : 100 Go de stockage supplémentaire offert pour l’achat d’un Chromebook

Que puis-je faire avec un Chromebook ?

Pour faire court, les Chromebook sont principalement des machines dédiées à des usages bureautiques : traitement de texte, tableur etc. via la suite d’application Google. Vous pourrait profiter des tous les contenus disponibles sur le Web via le navigateur, Netflix et autres services de SVOD, Youtube etc. mais vous ne pourrez pas faire fonctionner de jeux PC classiques.

En revanche, les Chromebook sont désormais compatibles avec le Play Store, ce qui leur permet d’installer la majorité des applications Android et donc d’être plus polyvalent que par le passé. Enfin, Google Assistant est également disponible depuis peu sur Chrome OS et permet d’effectuer des commandes à la voix avec le célèbre « Ok Google ».