Microsoft abandonne ses applications Office sur Chromebook

L'application Microsoft Office ne sera plus gérée sur Chrome OS à partir du mois de septembre.

Par nature, les Chromebooks sont des excellentes machines pour la navigation sur le web et la bureautique. C’est vraiment le cœur de leur cible, et c’est donc tout à fait logique de vouloir utiliser Microsoft Office sur ces appareils. Jusqu’à présent, c’était possible en faisant tourner l’application Microsoft Office en version Android directement sur Chrome OS.

Fin de support pour Chrome OS

L’information est apparue par une petite pop-up quand l’application détecte qu’elle est utilisée depuis un Chromebook. Sur son site, Microsoft précise que le support prendra fin à partir du 18 septembre 2021.

On peut trouver tout à fait légitime que Microsoft ne souhaite pas prendre en charge des machines en dehors de son écosystème sous Windows. Il faut toutefois se souvenir que les autres systèmes restent parfaitement gérés par la firme : les appareils sous Android, les iPhone, les iPad et même les Mac et MacBook. Microsoft invite ses clients équipés en Chromebook à se diriger désormais vers la version web.

La version web de Microsoft Office

C’est une chose très méconnue, mais Microsoft propose en effet une version web et gratuite de sa suite bureautique sur Office.com. À l’image de Google Docs ou Sheets, on peut éditer et sauvegarder en ligne des documents facilement et gratuitement. Malheureusement, ces versions web sont loin de proposer les mêmes fonctions et performances qu’une application native.

Espérons que Microsoft mettra davantage d’efforts dans le développement de la version web de son service à l’avenir.