Quels sont les meilleurs Chromebook à acheter en 2021 ?

Les Chromebook sont devenus d’excellentes alternatives aux ordinateurs portables sous Windows, mais également aux MacBook. Avec la rentrée qui arrive, nous avons choisi pour vous les meilleurs Chromebook du moment.

Les meilleurs Chromebook

De « netbooks » un peu cheap destinés aux élèves, les Chromebook on fait bien du chemin ces dix dernières années. Si les aventures de Google dans le haut de gamme (qui se souvient encore du Google Chromebook Pixel ?) ont été un échec, les constructeurs tiers ont appris de ces expériences.

Les Chromebook actuels sont plus puissants et bien mieux finis que leurs ancêtres. Au-delà de leur tarif souvent intéressant, leur grande force est Chrome OS. Le système d’exploitation rapide, simple à utiliser et dénué de virus. Parfait pour des enfants ou des grands-parents, mais pas seulement ! Ils peuvent être une excellente machine pour un étudiant ou un télétravailleur.

De nos jours, ils utilisent pour la plupart des processeurs d’entrée de gamme signés Intel. À voir si la claque mise à l’industrie par Apple avec son processeur Apple M1 a cependant poussé Google à s’intéresser une nouvelle fois aux puces ARM.

Mais si le hardware a fait des progrès, c’est surtout du côté logiciel que les choses se sont améliorées. D’un navigateur glorifié incapable de lancer un traitement de texte en hors-ligne au lancement, on est passé à un véritable OS. Google a même devancé Apple puisque l’on peut depuis plusieurs années lancer des applications Android sur son Chromebook. Ces dernières ne sont pas toujours parfaitement adaptées à un usage laptop, mais la grande majorité des Chromebook utilise un écran tactile.

Windows sur un Chromebook ?

Encore plus intéressant, Google travaille désormais avec Parallels pour virtualiser directement Windows dans ChromeOS. Cette fonction reste toutefois limitée aux modèles d’entreprise haut de gamme, mais elle laisse entrevoir bien plus de flexibilité dans le futur pour l’OS.

Ceci dit, réfléchissez bien à vos usages : les Chromebook sont d’excellentes machines pour de la bureautique légère ou de la consommation de médias, mais il ne faut pas leur en demander beaucoup plus. Si vous avez des logiciels ou des périphériques indispensables. Si c’est le cas, un PC Windows d’entrée de gamme sera probablement un meilleur choix.

Très populaires aux États-Unis, en particulier dans l’éducation, les Chromebook restent confidentiels dans nos contrées. Les marques sont donc frileuses et ne lancent pas toute leur gamme chez nous. Ainsi c’est Acer qui domine cette sélection, étant avec Asus l’un des rares à pousser les Chromebook dans l’hexagone.

Nous avons fait le tri pour vous proposer les meilleurs Chromebook du moment. Pour les meilleurs PC portables du moment, lisez notre guide dédié.

Acer Chromebook Spin 514 Le choix du moment

Jusqu’ici, la grande majorité des Chromebooks exploitaient des processeurs Intel, le plus souvent des Pentium très peu puissants. C’est pourquoi voir arriver des modèles dotés de puces AMD Ryzen autrement plus performantes est particulièrement intéressant. Sur la forme, cet Acer Spin 514 est très classique, avec un écran de 14 pouces aux bords assez fins. Si l’engin est compact, son poids (1,6 kg) limite l’utilisation en mode tablette.

On est en revanche très agréablement surpris par la qualité de fabrication, le châssis en métal respire vraiment la solidité. La connectique est complète avec 4 ports USB (dont 2 USB-C), une prise HDMI et un lecteur de cartes microSD. Si l’on apprécie la présence d’une dalle IPS Full HD, elle manque toutefois de luminosité. Pas question donc de travailler en plein soleil.

Mais le grand point fort de cette machine est clairement son processeur Ryzen 5 3500U. Accompagnée par 8 Go de mémoire vive, la puce offre d’excellentes performances et surtout une dizaine d’heures d’autonomie. De quoi partir une journée complète sans avoir besoin d’un chargeur. Ce dernier est d’ailleurs au format USB-C, toujours pratique si l’on veut minimiser le nombre de câbles à emporter avec soi.

Cerise sur le gâteau, l’Acer Spin 514 est proposé à un tarif extrêmement attractif. On tient ici l’un des meilleurs rapports qualité-prix dans l’univers Chromebook.

Acer Chromebook CB514 Un bon équilibre

Avec sa construction tout en métal, ce Chromebook propose une finition étonnamment bonne à ce niveau de prix. Si les couleurs de l’écran manquent de justesse, on apprécie en revanche beaucoup la définition Full HD et la finition tactile mate qui améliore grandement la lisibilité.

La configuration surprend dans le bon sens. Si le processeur Pentium N4200 est très classique sur ce genre de machine, les 8 Go de mémoire vive et les 128 de SSD le sont moins. Cela permet une utilisation très confortable au quotidien. Pour ne rien gâcher, l’autonomie atteint la dizaine d’heures. Côté connectique, c’est du très classique avec une prise casque, deux ports USB et un connecteur USB-C. Vendu 499 euros, cet Acer C514 n’est plus de toute première jeunesse, mais se distingue par des performances solides et un tarif séduisant.

Acer Chromebook CB314 Pour les petits budgets

Si votre budget est limité, c’est une nouvelle fois chez Acer qu’il faudra chercher votre bonheur sous la forme du CB314. Vendu sous la barre des 500 euros, il propose malgré tout une fiche technique loin d’être ridicule. Il est ainsi construit autour d’un Pentium Silver N5030 et accompagné par 8 Go de mémoire vive. On regrette toutefois que le stockage interne se limite à un SSD de 64 Go. C’est peu, même pour un ordinateur pensé avant tout pour un usage cloud.

Si l’engin est relativement compact pour un 14 pouces, la finition ne laisse pas des souvenirs impérissables. Le clavier en particulier est mou et assez peu agréable à l’usage. La connectivité est fournie avec 4 ports USB (dont deux au format USB-C), mais on regrette que la sortie HDMI soit aux abonnés absents. Un lecteur microSD vient compléter le tableau et pourra être pratique si l’on est un peu à l’étroit dans le SSD.

Pour finir, on est très agréablement surpris par l’autonomie : le CB314 dépasse ainsi les douze heures sur une charge. Il a aussi le bon goût d’utiliser une prise USB-C, ce qui permet de troquer l’imposant bloc fourni pour un plus compact.

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook L'hybride qui surprend

Si l’immense majorité des Chromebook adoptent un format PC portable classique, il existe toutefois quelques modèles hybrides construits autour d’une tablette. C’est le cas du surprenant IdeaPad Duet de Lenovo. Malgré son tarif très bas, cette petite machine est vendue avec un clavier détachable et une housse de protection faisant office de béquille.

Même s’ils n’ont clairement pas la qualité d’un iPad Pro et son Magic Keyboard, l’IdeaPad Duet et son clavier proposent une finition correcte. La petite taille du clavier et du touchpad pourra toutefois poser des soucis. Ne comptez ainsi pas écrire le prochain Goncourt dessus !

Le format tablette de l’appareil lui permet d’exploiter pleinement la compatibilité de ChromeOS avec les apps Android. Le système lui-même bascule entre un mode tablette et un mode laptop dès que l’on branche le clavier. Sous le capot, c’est une puce MediaTek P60 qui anime ce petit monde. Si elle est suffisante pour une utilisation bureautique légère, elle montre vite ses limites pour les applications les plus gourmandes. L’autonomie est en revanche assez bonne, avec plus de 8 heures d’utilisation.

Malgré de nombreuses limites, Chromebook pourra intéresser les petits budgets à la recherche de polyvalence. On vous en dit plus dans notre test du Lenovo IdeaPad Duet.

Chromebook + cloud gaming = Mariage parfait ?

Étant avant tout pensés pour les applications Web, les Chromebook sont les candidats parfaits pour une utilisation cloud gaming. Pas besoin en effet d’une bête de guerre pour lire un flux vidéo !

Même si Shadow est en petite forme, la concurrence ne s’est pas endormie avec des offres de cloud gaming solides chez Microsoft et Nvidia. Son offre GeForce Now est désormais disponible directement sur Chrome OS. Là encore, vous pourrez donc accéder à vos jeux Steam directement sur votre machine, moyennant un abonnement disponible gratuitement, ou à partir de 5,49 euros par mois pour profiter de certaines fonctionnalités (accès prioritaire, RTX ou sessions de jeu plus longues).

Chez Microsoft c’est le Xbox Game Pass Ultimate qui sonne accès à une centaine de jeux pour 12,99 € par mois.

Plus cher avec ses 10 euros par mois, Stadia de Google est également disponible et compatible avec les Chromebook.

Malgré leur puissance limitée, les Chromebook peuvent tout à fait devenir des machines de jeu musclées pour peu que vous souscriviez à un abonnement adapté.

Bien choisir son Chromebook

Qu’est-ce que ChromeOS ?

Comme son nom l’indique, ChromeOS est construit autour du navigateur Google Chrome et, de ce fait, toutes les applications Web de Google comme la suite Google Doc (équivalent de Microsoft Office). Sur un Chromebook, elles sont utilisables sans connexion internet. Le système est particulièrement sobre et fonctionne donc bien sur des machines ayant une fiche technique légère. Cela permet également d’avoir un PC avec une capacité de stockage restreinte, puisque la majorité des documents seront synchronisés avec Google Drive : 100 Go de stockage supplémentaire offert pour l’achat d’un Chromebook.

Que puis-je faire avec un Chromebook ?

Pour faire court, les Chromebook sont principalement des machines dédiées à des usages bureautiques : traitement de texte, tableur, etc. via la suite d’applications Google. Vous pourrez profiter de tous les contenus disponibles sur le Web via le navigateur, Netflix et autres services de SVOD, YouTube, etc., mais pas faire fonctionner de jeux PC classiques.

En revanche, les Chromebook sont désormais compatibles avec le Play Store, ce qui leur permet d’installer la majorité des applications Android et donc d’être plus polyvalent que par le passé. Enfin, Google Assistant est également disponible depuis peu sur Chrome OS et permet d’effectuer des commandes à la voix avec le célèbre « OK Google ». Enfin, certains services de cloud gaming sont également disponibles sur ChromeOS comme Nvidia GeForce Now.