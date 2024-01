Asus Chromebook Plus CX3402 : pourquoi payer plus cher son ordinateur ?

L'Asus CX3402 fait partie de la nouvelle gamme Chromebook Plus de Google. Deux fois plus puissante et disposant d'un équipement de qualité, l'ambition est plus forte sur cette nouvelle gamme de Chromebooks et cet Asus CX3402 en est l'un des premiers représentants. Que vaut cet Asus CX3402 ? La réponse dans notre test complet.

La nouvelle gamme Chromebook Plus de Google n’a rien à envier, sur le papier, à ses concurrents sous Windows ou MacOS. Puce Intel Core ou AMD Ryzen, 8 Go de RAM minimum, écran 1080P donc haute définition, caméra 1080p également haute définition et jusqu’à dix heures d’autonomie, c’est la promesse de Google avec ses Chromebook Plus. L’objectif est de proposer une expérience convaincante pour les professionnels qui ont besoin d’un ordinateur portable avec un minimum de puissance, un écran bénéficiant d’une bonne définition, une autonomie suffisante pour tenir la journée et un équipement de qualité pour participer, dans de bonnes conditions, à des appels en visio.

Est-ce que Google va enfin réussir à élargir sa cible et convaincre les professionnels avec cette nouvelle gamme Chromebook Plus ? La réponse dans ce test complet.

Fiche technique

Modèle ASUS Chromebook Plus CX34 (CX3402) Dimensions 326,4 mm x 18,7 mm Définition 1920 x 1080 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Oui Processeur (CPU) Core i5-1235U Puce graphique (GPU) Intel UHD Graphics Mémoire vive (RAM) 8 Go Mémoire interne 128 Go, 256 Go Système d'exploitation (OS) ChromeOS Poids 1440 grammes Profondeur 214,3 mm Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

Design

Les Chromebooks ont la réputation d’ordinateurs entrée de gamme avec une qualité de fabrication et de finitions médiocres. Sur ces nouveaux modèles, la montée en gamme se ressent avec des finitions très correctes et un design que je trouve personnellement très réussi. La charnière semble solide et rassure quant à la durabilité du produit.

Le modèle que nous avons reçu est blanc texturé. Il existe aussi en gris et noir, plus classique, mais ce coloris ne semble pas être proposé en France pour le moment.

Aucun doute concernant le partenariat entre Asus et Google sur ce modèle puisque la mention Chromebook Plus est visible sur la face avant de cet Asus CX3402.

L’ordinateur se surélève légèrement une fois déplié. Ce système est présent sur plusieurs modèles de la marque. C’est à la fois un bon point pour garantir une bonne ventilation et un confort supplémentaire pour l’utilisateur lors de la saisie.

Dernier point intéressant, ce Chromebook est léger comparé à des ordinateurs disposant de la même taille d’écran. 1,44 kg seulement, ce qui en fait un ordinateur pratique à transporter. Il reste aussi compact et fin avec moins de 2 centimètres d’épaisseur. Les ultrabooks font mieux dans ce domaine, mais sont bien plus onéreux que cet Asus.

Clavier et pavé tactile

Dans l’ensemble, c’est une bonne surprise. Commençons par le clavier. L’espacement des touches est bon et permet une bonne vitesse de frappe sans commettre d’erreurs. C’est un excellent point et c’est essentiel étant donné que cet Asus CX3402 cible des professionnels pour qui la rédaction de documents est primordiale. Les touches manquent de rigidité, c’est la principale critique que j’émettrai à l’encontre de ce clavier.

La disposition du clavier peut surprendre au début, notamment la barre de raccourcis tout en haut. Il faut réapprendre quelques raccourcis bien que la plupart d’entre eux soient similaires aux raccourcis sous Windows 11. La touche « verrouille maj » est remplacée sur ce clavier par une touche de raccourci vers le menu de ChromeOS et plus précisément, vers la barre de recherche se trouvant tout en haut de ce menu. C’est pratique pour pouvoir rechercher n’importe quel fichier, dossier ou application se trouvant sur son ordinateur.

Les touches tout en haut du clavier offrent des fonctionnalités bien pensées pour faciliter l’utilisation de cet ordinateur et améliorer l’expérience utilisateur avec ChromeOS. En un clic, l’utilisateur peut revenir à la page précédente, recharger la page en cours, capturer l’écran ou encore augmenter ou baisser la luminosité et le son.

Après deux semaines d’utilisation, je suis maintenant très à l’aise avec ce clavier et j’apprécie la barre des raccourcis. Ces derniers se sont avérés très pratiques à l’usage, notamment la possibilité de recharger une page en un clic ou encore capturer facilement son écran.

Le pavé tactile est, là encore, une bonne surprise. Avec 5,7 pouces, il est suffisamment grand pour garantir un vrai confort d’utilisation. Pour un ordinateur à 499 euros, il est à la fois rapide et agréable à utiliser. Le défilement des pages est possible en utilisant deux doigts directement. Seul le clic physique est moins convaincant. Le son et le retour haptique rappellent qu’il s’agit d’un ordinateur entrée de gamme dont les finitions restent plastiques.

Connectique

Asus n’a pas lésiné sur la connectique avec ce CX3402. C’est un sans faute au regard du positionnement tarifaire de ce produit.

Deux USB-C sont présents et sont répartis de chaque côté de l’ordinateur. Ces deux USB-C bénéficient de la norme 3.2 Gen 1 pour des débits allant jusqu’à 5 Gb/s et sont compatibles display port. Il est donc possible de brancher un écran externe sur cet ordinateur. Ces deux ports USB-C servent également à l’alimentation et donc à recharger la batterie de cet ordinateur.

En plus de ces deux ports USB-C, Asus offre deux ports USB-A, toujours avec la norme 3.2 Gen 1 donc avec des débits allant jusqu’à 5 Gb/s aussi.

Personnellement, j’aurais préféré un troisième port USB-C et un seul port USB-A. L’USB-C est la nouvelle norme et sera même une obligation légale en 2024 sur un certain nombre de produits comme le smartphone par exemple. L’USB-A devrait donc enfin disparaître de nos appareils. En avoir encore un, pourquoi pas et ce afin de brancher nos appareils disposant encore de cette norme, mais les marques doivent privilégier en priorité la norme USB-C. Lorsque je travaille en ayant l’ordinateur branché, je n’ai donc plus qu’un seul port USB-C de libre, ce qui est dommage.

Source : Frandroid

Et pour finir, ce CX3402 est équipé d’un port HDMI 1.4 pour pouvoir le brancher à un écran externe. C’est un avantage pour les professionnels qui sont amenés à brancher leur ordinateur à des écrans sur leur lieu de travail. Les écrans ne disposant pas tous d’une connectique USB-C, la norme HDMI restent une valeur sûre.

Et c’est une évidence, cet Asus dispose d’une prise jack 3,5 mm pour pouvoir brancher un périphérique audio en filaire. C’est pratique pour pouvoir y brancher un casque audio ou des écouteurs par exemple.

L’Asus CX3402 intègre le bluetooth 5.0, ce qui rend possible l’utilisation d’une souris ou d’un casque audio sans fil. En plus du bluetooth, l’Asus CX3402 est équipé du Wifi 6 pour se connecter à internet avec des débits allant jusqu’à 9,6 Gbits/s. C’est un point très important sur ce Chromebook puisque ChromeOS est très dépendant d’une connexion internet pour fonctionner. Chez moi, je possède une Livebox 5 d’Orange équipée du Wifi 5 et j’obtiens de très bon débits sur cet ordinateur. Avec l’outil Speedtest, j’obtiens un débit descendant autour de 400 Mbits/s et un débit ascendant d’environ 200 Mbits/s. Les débits semblent stables et le ping est excellent avec 3 ms seulement.

Webcam et audio

Le label Chromebook Plus apporte là encore de vraies améliorations par rapport aux premières versions. Cet Asus CX3402 intègre une caméra 1080P. Cette caractéristique offre une image haute définition de bonne facture. A titre de comparaison, jusque récemment, certains modèles de Macbooks chez Apple, bien plus onéreux, étaient encore équipés de caméras 720p.

La qualité est au rendez-vous et de nombreuses options sont disponibles dans Google Meet, l’application de Google pour les visioconférences. Il est possible, par exemple, de changer l’arrière plan, de le flouter ou encore d’appliquer des filtres comme sur Snapchat.

L’audio aussi est convaincant. Le micro capte parfaitement le son de la voix. La seule déception émane des haut-parleurs. Leur placement en dessous du clavier produit un son étouffé et métallique. Les basses sont inexistantes. Heureusement, Asus se rattrape sur le volume de sortie qui est suffisamment élevé pour entendre convenablement.

Dernier point, Asus a équipé sont Chromebook d’un cache pour la webcam. Pour des professionnels, c’est un gage de sécurité pour éviter d’être filmer à son insu. Le cache est de couleur rouge, afin d’être bien visible lorsqu’il est en place.

Ecran

Le label Chromebook Plus a encore frappé sur la partie écran de cet Asus CX3402. Et c’est de nouveau, une bonne nouvelle. Cet ordinateur est équipé d’un écran mat de 14 pouces en 1080p. C’est le minimum en terme de définition pour disposer du label Chromebook Plus. Avec une telle définition, l’écran est parfaitement lisible et surtout, les caractères et les images sont nets. Et surprise, cet écran mat est tacile. Le toucher est surprenant, je suis plutôt habitué aux écrans tactiles au revêtement brillant. Le tactile apporte un gain de productivité pour défiler de manière précise dans un document, annoter, ou encore retoucher des photos.

Le revêtement mat est un choix cohérent de la part d’Asus compte tenu de la cible de cet ordinateur. Je l’ai utilisé principalement pour des tâches bureautiques comme du traitement de texte et pour de la navigation WEB. J’ai apprécié l’écran mat à l’usage qui est particulièrement reposant pour les yeux et qui ne souffrent pas, contrairement aux écrans brillants, de reflets. Le rétroéclairage de seulement 257 cd/m² mesuré grâce à notre sonde peut sembler faible de prime abord, mais sans la problématique des reflets, cet Asus CX3402 donne l’impression d’un écran disposant d’un rétroéclairage bien plus puissant.

Pour le multimédia, l’image sera moins sublimée que sur un écran brillant. Cet écran ne dispose pas de HDR, un manque qui se ressent lors du visionnage de séries ou de films utilisant cette technologie. La qualité d’image est correct et la colorimétrie est suffisante pour un usage bureautique.

Ce n’est pas un ordinateur taillé pour la photo ou la vidéo. Asus met en avant un usage photo et vidéo sur la page produit de cet ordinateur mais l’écran mat n’est pas adapté à cet usage. Le contraste est classique de ce type de dalle IPS, mesuré à 1152:1, mais les noirs ne sont pas assez profonds et le spectre colorimétrique n’est pas assez large pour cette utilisation.

Niveau couverture des espaces colorimétriques, on reste sur les limitations de ce type de machine : 57% de couverture de l’espace sRGB et 40% du DCI-P3 pour les créatifs, ne vous attendez-vous pas à des miracles. Surtout que la température des couleurs de 6201K mesurée nous montre une colorimétrie qui vire vers le chaud.

Cependant, et c’est une bonne surprise, la justesse des couleurs est bien là avec un Delta-E en dessous de 1, preuve d’un écran bien calibré d’usine. C’est un écran conçu pour un usage bureautique soutenu ou pour de la photo et de la vidéo en mode amateur.

Mon expérience avec cet écran est positive après deux semaines d’utilisation. Le choix d’un écran mat est un avantage pour travailler sur une longue période sans fatiguer ses yeux. La quasi absence de reflets est un vrai confort également lorsque je travaille près d’une fenêtre par exemple qui laisse entrer la lumière.

Logiciel

Premier contact

C’est une première pour moi. J’ai l’habitude d’utiliser MacOS et je ne suis pas du tout familier avec ChromeOS, le système de Google pour ses Chromebooks.

Ce qui m’a tout de suite frappé, c’est la simplicité de configuration au premier démarrage de cet ordinateur. En seulement deux ou trois étapes, l’ordinateur est prêt à être utilisé. La configuration initiale de MacOS et Windows 11 est bien plus longue à titre de comparaison.

Une fois configuré, la simplicité continue d’être le mot d’ordre de ce système. Un menu, des raccourcis dans la barre des tâches, un bureau et un centre de contrôle et de notifications.

Tout est simple et l’écosystème de Google est évidemment au cœur de ChromeOS. Un compte Google est nécessaire et permet d’accéder à tous les services de l’entreprise. Google Drive est parfaitement intégré à l’environnement et l’accès à ses fichiers se fait directement depuis le navigateur de fichiers du système. Il faut bien veiller à activer la synchronisation pour disposer de ses fichiers en ligne et hors ligne.

ChromeOS s’utilise principalement en ligne. La plupart des applications sont des webapps et ont donc besoin d’une connexion internet. Seules quelques applications de Google sont disponibles hors ligne comme Google Docs, Sheets, Slides et Forms.

L’écosystème d’applications est très perfectible. Le Play Store est accessible mais il existe aussi le Web Store. Deux sources de téléchargement d’applications qui ne simplifient pas l’expérience utilisateur.

Les limites

En plus d’un manque de cohérence concernant les magasins d’applications, les applications Android du Play Store ne sont pas toutes compatibles avec les Chromebooks. Pour connaître la compatibilité d’une application, il faudra rechercher l’application en question et c’est seulement sur la page de téléchargement qu’il est possible de savoir si l’application peut être installée ou non. Un exemple avec l’application Slack :

Heureusement, la plupart des applications sont aujourd’hui disponibles sous forme de webapps donc en ligne directement. Ce Chromebook est donc compatible avec la plupart des applications majeures sur le marché comme la suite Office ou encore plusieurs logiciels Adobe.

Dernier point, l’utilisation de deux comptes Google n’est pas aussi intuitive que je l’espérais sur un système développé par Google. Il est tout à fait possible d’ajouter un deuxième compte mais sa gestion au quotidien n’est pas facilitée. Par exemple, sur l’application Gmail installée par défaut, lorsque je veux basculer sur mon deuxième compte, ChromeOS ouvre une page WEB sur Chrome. Pourtant, sur les téléphones Android, depuis Gmail, il est possible de consulter plusieurs comptes sur l’application directement sans basculer sur Chrome. Sur Google Drive, j’ai la même problématique. J’ai accès uniquement aux fichiers de mon compte par défaut depuis l’explorateur de ChromeOS. Il m’est impossible d’ajouter un deuxième répertoire drive dans l’explorateur de fichier.

Dans l’ensemble, j’ai apprécié ChromeOS et la plupart des outils que j’utilise actuellement sont disponibles directement en ligne. Pour Office 365, le logiciel installé sur Windows ou MacOS reste bien plus agréable à utiliser et surtout, fonctionne hors ligne alors que ce n’est pas le cas sur ChromeOS. J’ai donc préféré utiliser la suite Google qui offre des fonctionnalités hors ligne et qui est plus confortable à utiliser. Ce que j’affectionne particulièrement, c’est la simplicité d’utilisation de ChromeOS et sa rapidité.

Cloud Gaming

C’est la solution pour tous les gamers qui ne veulent pas investir dans une machine onéreuse, imposante et lourde à transporter. J’ai testé le Xbox Cloud et j’ai été surpris positivement par l’expérience. J’ai installé l’application WEB Xbox Cloud et j’ai branché ma manette Playstation 5. En disposant d’un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate, il est possible de jouer dans d’excellentes conditions à un catalogue de jeux très fourni. Le seul prérequis, c’est une bonne connexion internet.

Avec cet Asus CX3402, un essai de 3 mois à l’abonnement prioritaire Geforce Now est inclus. Là encore, l’expérience est excellente, rapide et avec une qualité d’image satisfaisante. En matière de latence, rien à dire non plus malgré la manette connectée en bluetooth au Chromebook,

Ce n’est pas un ordinateur de gamer mais le Cloud Gaming offre une réelle alternative pour les professionnels ou les étudiants qui souhaitent jouer à leurs heures perdues sans se ruiner.

Performances

Une fois de plus, le label Chromebook Plus change la donne et rend cet Asus CX3402 suffisamment performant pour attirer les clients professionnels.

Cet Asus CX3402 est équipé d’une puce Intel Core i3 12ème génération cadencée à 1,2 Ghz avec 6 coeurs. Couplé à ce processeur, il embarque 8 Go de RAM LPDDR5. Niveau GPU, c’est la puce intégrée Intel UHD. C’est une puce qui conviendra parfaitement pour des tâches bureautiques ou pour du multimédia, mais qui limitera son utilisation pour du jeu vidéo.

Benchmarks

La réalisation de benchmarks est limitée sur cet Asus CX3402 compte tenu de son système d’exploitation. Nous avons choisi, pour mesurer les performances de cet Asus, GeekBench 6. C’est un outil de benchmark intéressant pour évaluer le CPU et le GPU de cet ordinateur. Voici donc les résultats que nous avons obtenus.

Niveau CPU, en single-core, cet Asus CX3402 décroche un score de 1809 et 5185 en multi-coeur. Niveau GPU, nous obtenons 7603 avec Vulkan. Il n’est pas possible de réaliser un test en utilisant l’API Open GL qui ne semble pas être intégrée à ChromeOS.

Les résultats sont proches voire même supérieurs à ceux du Snapdragon 8 Gen 2, le processeur qui équipe la plupart des smartphones Android haut de gamme de 2023. C’est un excellent point qui confère à cet ordinateur une puissance suffisante pour des tâches bureautiques et multimédia comme de la lecture de vidéos ou encore, dans une moindre mesure, du gaming sous Android.

Mon expérience

Au quotidien, cet Asus CX3402 s’est avéré particulièrement rapide. Les applications étant pour la plupart sur le cloud, cet Asus n’a que rarement chauffé et les ventilateurs se sont enclenchés uniquement lorsque j’ai fortement sollicité ce Chromebook. Il a fallu de nombreux onglets ouverts ainsi qu’une application de montage vidéo pour que les ventilateurs se déclenchent. Ce Chromebook reste donc, dans la plupart des cas, très silencieux.

Cet Asus CX3402 est présenté sur la page du constructeur comme une machine capable de faire tourner des logiciels de retouches photo voire de montage vidéo. Ce type d’applications nécessite une configuration plus musclée et Asus propose justement une configuration plus puissante avec un Core i5 au prix de 699 euros, soit 199 euros de plus que notre modèle.

Je ne suis pas convaincu par l’achat d’une telle machine car ChromeOS ne dispose pas à ce jour d’un vrai catalogue d’applications de retouches photo et de montage vidéo. Les choix et les possibilités seront limités. Pour des retouches photo amateur ou pour des créateurs de courtes vidéos, notre configuration s’est avérée suffisante. J’ai testé du montage vidéo basique avec l’application ClipChamp et des retouches photo avec intelligence artificielle sur Adobe Express. Cette application est puissante et je l’ai utilisée personnellement pour mes miniatures Youtube. La suppression de l’arrière plan est précise et très simple.

Google Photos, inclus sans surcoût avec cet Asus, permet aussi quelques retouches photo intéressantes comme flouter l’arrière plan ou utiliser la gomme magique pour effacer des éléments sur une photo. Ce sont des fonctionnalités bienvenues qui sont directement reprises des Google Pixel 8 et 8 pro, les smartphones haut de gamme de Google.

Autonomie

L’Asus CX3402 est équipé d’une batterie de 50 Wh qui se recharge avec l’alimentation fournie délivrant 45 W. A titre de comparaison, l’Acer Chromebook Plus 514 est livré avec un bloc d’alimentation délivrant 65 W, donc plus puissant.

Au quotidien, compte tenu de la bonne autonomie de cet Asus CX3402, la puissance du bloc d’alimentation est suffisante. La recharge dure environ 2 heures à 2 heures 30 maximum. L’avantage du bloc d’alimentation, c’est qu’il est compact et pourra donc s’emporter facilement partout avec soi.

Cet Asus CX3402 offre une autonomie variable en fonction de l’utilisation. En utilisation intensive, cet ordinateur tiendra environ 6 heures contre plus de 8 heures en utilisation plus modérée. C’est un résultat très correct qui place cet Asus dans la bonne moyenne des ordinateurs portables offrant une taille d’écran et un poids comparables. C’est suffisant pour tenir une journée de travail sans avoir à charger son ordinateur.

Dernier point qui surprendra tout utilisateur de Windows ou MacOS, la veille est très peu consommatrice en ressources. C’est un vrai confort de pouvoir mettre en veille son ordinateur sans se soucier d’une éventuelle diminution du pourcentage restant de batterie.

Prix et disponibilité

Cet Asus Chromebook CX3402 est vendu, soit directement sur la boutique en ligne d’Asus, soit dans de grandes enseignes comme Boulanger, Fnac, Darty, ou encore Amazon.

Plusieurs configurations sont proposées :

Intel Core i3 avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Intel Core i5 avec toujours 8 Go de RAM et 256 Go de stockage

La configuration en Intel Core i3 et 128 Go de stockage coûte 449 euros.

Pour profiter de plus de stockage, Boulanger, et c’est une exclusivité chez les grandes enseignes, commercialise la version 256 Go de stockage à 499 euros. Boulanger la vend en pack avec une pochette et une souris filaire de la marque Asus.

La version avec un Intel Core i5 et 256 Go de stockage est commercialisée uniquement sur la boutique en ligne d’Asus à 699 euros.