La TVA appliquée sur l’abonnement d’électricité sera quadruplée à partir du mois d’août. Mais certaines taxes vont diminuer : des foyers vont payer plus, d’autres moins. On fait le point.

Un peu plus de 20 millions de foyers abonnés au tarif réglementé d’EDF verront leur facture d’électricité évoluer à partir du 1er août 2025. Pour cause, des ajustements sont prévus sur trois composantes fiscales : l’accise sur l’électricité, le TURPE, et la TVA.

Selon la consommation de chaque foyer, ces changements pourraient représenter une bonne ou une mauvaise nouvelle. On vous explique pourquoi.

Une hausse compensée par des baisses

Jusqu’ici, les factures d’électricité comportaient deux taux de TVA différents : 20 % sur la consommation, et 5,5 % sur l’abonnement. Or, cette pratique est interdite par l’Union européenne, qui demande un taux unique pour « un même service ». Pour se conformer à cette règle, la France a donc décidé d’aligner la TVA de l’abonnement sur celle de la consommation, en la faisant passer de 5,5 % à 20 %.

C’est un changement qui pèsera lourd sur la partie fixe de la facture. Et donc pour compenser la hausse, d’autres ajustements ont été décidés. L’accise sur l’électricité passera ainsi de 33,7 € à 29,98 € par mégawattheures (MWh). Il s’agit, pour rappel, de la taxe sur la consommation d’électricité, payée par les consommateurs.

Le TURPE (Tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité) connaîtra également une baisse de 2,5 %. C’est une taxe correspondant à l’acheminement de l’électricité via les réseaux de transport (gérés par RTE) et de distribution. Elle couvre entre autres l’entretien et la modernisation des infrastructures électriques sur l’ensemble du territoire.

L’objectif de ces réajustements est de permettre le maintien d’un tarif réglementé stable, malgré la hausse de TVA sur la partie fixe de la facture, tel que l’a suggéré la Commission de régulation de l’énergie compte tenu de l’évolution de la TVA sur l’abonnement.

Qu’est-ce que tout cela implique ?

D’après la CRE, ces modifications entraîneront en moyenne une légère baisse des factures d’électricité. Celle-ci est estimée à environ 4 € TTC par an pour un foyer consommant 4 400 kWh par an. Dans le détail, le prix de l’abonnement augmentera en moyenne de 23 € TTC par an, tandis que la part liée à la consommation diminuera d’environ 27 € TTC.

Une moyenne qui cache toutefois une certaine disparité, sachant que les très petits consommateurs peineront à y trouver leur compte. On parle notamment de ceux qui ne consomment, par exemple, que 500 kWh par an.

Selon Hellowatt, cette tranche connaîtra une hausse d’environ 5,6 % sur sa facture. Il est par ailleurs précisé que la « stabilité annoncée ne devient perceptible qu’à partir de 3 300 kWh consommés par an. C’est un seuil que de nombreux foyers dépassent cependant. Un couple, par exemple, peut facilement consommer plus de 4 000 kWh par an« .

Comme le rappelle Engie, eEn France, la consommation moyenne d’électricité par personne est de 2 223 kWh par personne et par an. De son côté, l’INSEE estimait en 2020, la taille moyenne des ménages est de 2,17 personnes par résidence principale ». En moyenne, les factures d’électricité diminueront donc en France.

Dit autrement, plus vous consommez d’électricité, et plus votre facture d’électricité va diminuer.

Si vous craignez d’être pénalisé par la hausse de la TVA, il peut être utile de vérifier la puissance souscrite de votre compteur. D’après Hellowatt, pas moins de trois millions de logements disposeraient d’un compteur surdimensionné. En optant pour une puissance plus adaptée, vous pourriez bénéficier d’un abonnement moins cher — et alléger ainsi le montant de votre facture.