Adobe teste des versions ARM pour Windows de ses logiciels, mais il y a un hic

Adobe teste des versions bêta natives ARM de ses logiciels Premiere Pro, After Effects ou encore Audition. Une avancée bienvenue, mais qui n’est pas sans compromis.

Suite Adobe pour illustration // Source : Photo de Martin Faure pour Unsplash

Boudés à leur lancement, les PC ARM de Windows pourraient prochainement trouver un second souffle. En proposant des applications natives pour les architectures ARM, Adobe, responsable de logiciels comme Photoshop ou encore Premiere Pro et After Effects, pourrait convaincre le public des créatifs à sauter le pas vers ces PC pensés initialement pour intégrer des solutions IA.

Pour aller plus loin

Le monde du PC est encore largement étanche aux promesses de l’IA d’après Intel

Une intégration incomplète

Depuis le 29 juillet 2025, les applications de montage et d’édition vidéo Premiere Pro, Media Encoder et After Effects sont disponibles dans une version bêta native ARM. Ils sont également accompagnés du logiciel d’édition audio Audition, rapporte Windows Central.

Malheureusement, au-delà de leur fonctionnement natif en ARM, ces applications ne comportent pas l’intégralité des fonctions que l’on retrouve sur leur équivalent x86. Dans la liste des grands absents, on retrouve le codec ProRes, très utilisé par les professionnels de la vidéo. Les extensions tierces ne sont pas prises en charge sur Premiere Pro et After Effects tout comme l’export du codec H.264 et HEVC au format MP4.

Si Adobe indique que ces options arriveront dans de prochaines versions, reste à savoir si ces versions tronquées réussiront à convaincre les utilisateurs installés sur l’architecture Intel.