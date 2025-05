« L’ascenseur tournait sous Windows XP » : pourquoi de nombreuses infrastructures restent bloquées sur d’anciennes versions de Windows

Pour beaucoup d’utilisateurs, travailler sur une (très) vieille version de Windows reste la norme. Beaucoup d’infrastructures restent figées dans le passé, un immobilisme technique qui s’explique de plusieurs raisons.

Alors que Microsoft veut à tout prix vous faire passer sur Windows 11 à l’approche de la fin du support pour Windows 10, certains utilisateurs sont loin d’être la cible de la firme.

Beaucoup d’employés, notamment dans des infrastructures de longue date, doivent encore utiliser des versions de Windows obsolètes et parfois, à la limite du préhistorique.

Une enquête de la BBC explore notamment les cas les plus extrêmes, avec des infrastructures utilisant des versions de Windows datant d’il y a plus de 30 ans.

Les versions obsolètes de Windows sont partout

Il vous est sans doute déjà arrivé de voir des panneaux d’affichage dysfonctionnels, révélant à travers leurs messages d’erreurs le système qui les fait tourner. Il s’agit bien souvent d’une vieille version, l’auteur de l’article prenant l’exemple d’un ascenseur fonctionnant grâce à Windows XP.

Les exemples sont nombreux. L’un d’eux a fait les gros titres en 2024, celui de la compagnie ferroviaire allemande Deutsche Bahn, qui recrutait un nouvel administrateur système maitrisant Windows 3.11 (1990) et MS-DOS (1981). L’annonce a provoqué tellement de moqueries sur le web qu’elle a été retirée par la compagnie dans les jours qui ont suivi.

Une autre compagnie ferroviaire, le Muni Metro de San Francisco, fonctionne sur MS-DOS. Les opérateurs doivent insérer une disquette tous les matins pour initialiser le système de contrôle automatique des trains. Ce système archaïque devrait être remplacé au cours des prochaines années, mais il reste fonctionnel encore aujourd’hui.

Le journaliste cite de nombreux autres exemples, comme les classiques distributeurs automatiques de billets qui tournent, eux aussi, sur Windows XP et parfois même Windows NT, un OS lancé en 1993.

L’exemple du Département des Anciens Combattants aux États-Unis est aussi probant, avec un employé qui devait arriver plus tôt à son poste, tout simplement parce qu’il fallait « parfois plus de 15 minutes juste pour se connecter à l’ordinateur ». Le système gérant les dossiers de santé, le Computerized Patient Record System (CPRS), fonctionne sur une base MS-DOS. Cela fait plus de 25 ans que le département tente de le mettre à jour, le plan actuel visant à effectuer une révision d’ici à 2031.

Windows reste « l’infrastructure ultime »

Pour Lee Vinsel, professeur à l’institut polytechnique Virgina Tech, « Windows est l’infrastructure ultime ». Le statu quo reste depuis plus de 30 ans d’installer Windows sur toutes les machines compatibles, ce qui explique son omniprésence au sein des infrastructures et entreprise, notamment face à Apple.

Cité dans l’article, le développeur Scott Ford se spécialise dans la mise à jour de systèmes existants pour les entreprises. Il déclare que le principal problème pour les infrastructures reste le phénomène de la « maintenance déferrée », qui priorise l’ajout de nouvelles fonctionnalités à l’amélioration du système dans sa globalité.

Il confirme aussi que Microsoft « laisse les entreprises exploiter le matériel qu’elles possèdent déjà », une tolérance qui s’explique aussi par la durée du support officiel qui reste relativement confortable selon les versions.

Le défi pour ces différents acteurs est bien sûr technique, mais aussi financier. Une entreprise d’imprimerie laser pour photographe fait encore fonctionner son matériel sur Windows 2000. À l’époque, la mise à jour vers Windows Vista de tous ses ordinateurs aurait coûté entre 50 et 60 000 dollars.

Vous n’êtes donc pas prêt de voir Windows XP disparaitre de l’espace public.