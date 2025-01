Fin de Windows 10 : Microsoft rend Windows 11 gratuit temporairement

Microsoft joue la carte de l’urgence pour accélérer l’adoption de Windows 11, une stratégie qui rappelle étrangement la transition vers Windows 10.

La stratégie de Microsoft devient de plus en plus claire : l’entreprise veut accélérer la transition vers Windows 11 avant la fin du support de Windows 10 en octobre 2025. Pour y parvenir, elle ressort une tactique marketing éprouvée : l’offre « limitée dans le temps« .

La firme de Redmond, où se situe son siège social, a déclaré 2025 comme « l’année du rafraîchissement du PC Windows 11 », une formulation qui masque à peine la pression mise sur les utilisateurs. Margaret Farmer, porte-parole de Microsoft, insiste sur l’urgence de la mise à niveau, évoquant des « menaces de sécurité croissantes » pour ceux qui resteraient sur Windows 10.

Pour y parvenir, Microsoft offre Windows 11, temporairement.

Une stratégie marketing

La réalité est plus nuancée que le discours marketing ne le laisse entendre. Premièrement, la mise à niveau vers Windows 11 est gratuite depuis son lancement — l’ajout soudain d’une « limite temporelle » ressemble davantage à une tactique pour créer un sentiment d’urgence artificiel.

Microsoft avait utilisé la même approche lors de la transition vers Windows 10, avec des offres « limitées » qui ont finalement été prolongées plusieurs fois.

Le véritable obstacle n’est pas le prix, mais les exigences matérielles strictes de Windows 11. Microsoft reste inflexible sur ce point, forçant de nombreux utilisateurs à envisager l’achat d’un nouveau PC, même si leur matériel actuel fonctionne parfaitement.

Un aspect particulièrement préoccupant concerne Microsoft 365. Microsoft annonce la fin du support de ses applications bureautiques sur Windows 10 après octobre 2025. Bien que les applications « continueront à fonctionner », l’absence de mises à jour pourrait progressivement les rendre instables ou incompatibles.

Pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas passer à Windows 11, Microsoft propose une solution alternative : le programme ESU (Extended Security Updates) à 30 $ par an.

Si vous souhaitez continuer à recevoir des mises à jour de sécurité et bénéficier des dernières fonctionnalités, vous n’aurez pas d’autre choix que de migrer vers Windows 11. Mais attention, cette migration peut s’avérer plus compliquée que prévu, car Windows 11 a des exigences matérielles plus élevées que son prédécesseur.

Avant de vous lancer dans la migration, il convient donc de vérifier que votre ordinateur est compatible avec Windows 11. Pour cela, vous pouvez utiliser l’outil de vérification de compatibilité proposé par Microsoft sur son site d’assistance. Si votre ordinateur est compatible, vous pourrez alors télécharger et installer Windows 11 en suivant les instructions fournies par Microsoft.

Si votre ordinateur n’est pas compatible avec Windows 11, vous avez plusieurs options. Vous pouvez soit envisager de changer d’ordinateur, soit de passer à un autre système d’exploitation, comme Linux par exemple. Vous pouvez également choisir de continuer à utiliser Windows 10, en étant conscient des risques de sécurité que cela peut engendrer.