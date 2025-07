L’iPhone 16 Pro d’Apple est à son plus bas prix pendant les soldes d’été sur Amazon

Avec sa puce plus puissante, son écran légèrement agrandi et son expérience iOS toujours aussi premium, l’iPhone 16 Pro marque clairement des points. De plus, pendant les soldes, il est en promotion à 1 075 euros au lieu de 1 229 euros chez Amazon.

L’iPhone 16 Pro fait partie des derniers fleurons de la marque à la Pomme. Noté 8/10 dans nos colonnes, ce smartphone premium a bénéficié d’une foule d’améliorations par rapport à son prédécesseur. Performances élevées, qualité photo et vidéo, iOS 18 très complet et riche en options… Ce modèle vaut réellement le détour, d’autant plus qu’en ce moment, on a droit à une réduction de plus de 150 euros.

Les atouts principaux de l’iPhone 16 Pro

Une belle dalle OLED de 6,3 pouces

Des performances exceptionnelles avec la puce A18 Pro

La personnalisation poussée offerte par iOS 18 (et Apple Intelligence arrive bientôt !)

Lancé à 1 229 euros, l’iPhone 16 Pro (128 Go) est aujourd’hui affiché à 1 075 euros sur Amazon. Notez que c’est actuellement le prix le plus bas proposé par la plateforme !

Historique des prix pour l’iPhone 16 Pro (128 Go) sur Amazon // Source : Keepa.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone 16 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design toujours aussi sublime et un nouveau bouton intéressant

Certes, l’iPhone 16 Pro ressemble grandement à l’iPhone 15 Pro, avec ce design premium aux bords plats en titane que les deux partagent. Mais l’iPhone 16 Pro est tout de même différent. Il est notamment plus grand que son aîné et se dote d’un écran de 6,3 pouces, et non pas 6,1 pouces. Et malgré cette croissance (et un gain de quelques grammes), la prise en main demeure toujours aussi excellente. Évidemment, la qualité de fabrication reste elle aussi irréprochable. Cet iPhone 16 Pro conserve également sa certification IP68.

Passons à l’un des changements les plus notables : l’ajout du bouton Camera Control, sur la tranche droite du smartphone. Concrètement, il offre de nombreuses possibilités pour le contrôle de l’appareil photo grâce à différents types de pression : déclenchement d’une prise de vue, enregistrement vidéo, mise au point… Si ce bouton offre beaucoup de polyvalence et rappelle l’expérience des appareils photo traditionnels, son emplacement ne fait pas l’unanimité : en mode portrait, les déclenchements accidentels ne sont pas impossibles. Au niveau de son écran, maintenant, l’iPhone 16 Pro présente une dalle OLED d’une qualité exceptionnelle, qui offre couleurs vibrantes et luminosité impressionnante.

Un iPhone qui ne faiblit pas

Côté logiciel, l’iPhone 16 Pro intègre iOS 18 et ses nombreuses options de personnalisation, que l’on attendait depuis bien longtemps. Placement libre des icônes sur l’écran d’accueil, système de teinte unifiée, refonte totale du Centre de contrôle qui devient vraiment personnalisable… L’expérience n’en est que plus agréable. Apple Intelligence, la suite de fonctionnalités IA de la Pomme, sera en plus enfin disponible en avril pour tous les utilisateurs. Ces derniers pourront ainsi avoir accès à un nouveau Siri, à des outils de retouche photo pointus ou encore à des résumés de notifications bien pratiques. Côté performances, l’iPhone 16 Pro ne faiblit en aucun cas grâce à sa puce A18 Pro qui lui confère une puissance exceptionnelle. Les tâches, même les plus exigeantes, s’enchaîneront avec une fluidité exemplaire.

L’iPhone 16 Pro brille aussi sur sa partie photo avec ses trois capteurs (48 + 12 + 48 Mpx). Les améliorations opérées par Apple sont bien visibles en basse lumière et en zoom. Cependant, le traitement HDR est parfois un peu excessif et les clichés pourraient manquer de contraste naturel. Les capacités vidéo ne sont pas en reste, et l’iPhone 16 Pro peut filmer en 4K à 120 fps. Enfin, côté autonomie, l’iPhone 16 Pro fait mieux que l’iPhone 15 Pro.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 16 Pro.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPhone du moment.

Les Soldes d’été 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2025

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.