OnePlus 13R : ce récent flagship killer est soldé avec plus de 200 € de remise aujourd’hui

Le OnePlus 13R ne manque d’atouts pour convaincre. Il offre de belles performances et une bonne endurance. Alors quand le site officiel l’affiche à 549 euros au lieu de 769 euros, avec deux cadeaux offerts, c’est forcément une bonne affaire.

C’est en début d’année que OnePlus a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones, qui comprend le OnePlus 13 et son petit frère, le OnePlus 13R, un modèle plus abordable et avec quelques légères concessions. C’est justement ce dernier qui nous intéresse. Si elle n’est pas exempte de défauts, cette référence a de nombreux atouts, à commencer par sa puce véloce, sa polyvalence photo ou encore son autonomie rassurante. S’il vous intéresse, sachez qu’il bénéficie en ce moment d’une réduction de plus de 200 euros.

Ce qu’il faut retenir du OnePlus 13R

C’est un smartphone soigné et épuré

Avec un Snapdragon 8 Gen 3 performant et la présence d’un téléobjectif avec zoom optique 2x

Et une excellente autonomie

Avec un prix de lancement à 769 euros, le OnePlus 13R (12 + 256 Go) est désormais proposé à 549 euros sur le site officiel de la marque. De plus, une coque et une protection d’écran, chacun d’une valeur de 24,99 euros, sont offerts !

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus 13R. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design sobre avec un écran amélioré

Avec son bloc optique rond contenant les trois objectifs et le flash et ses coins arrondis, le OnePlus 13R ressemble assez fort à son prédécesseur, le OnePlus 12R. Toutefois, ses bords sont devenus plats et anguleux, comme on peut le voir sur une grande partie des smartphones actuels. Le tout est sobre et assez séduisant. On peut en plus compter sur un revêtement Gorilla Glass 7i à l’avant et à l’arrière, plus abordable que le Gorilla Victus, mais bien efficace aussi pour protéger le smartphone. Le OnePlus 13R est par ailleurs certifié IP65, ce qui permet de l’utiliser sous la pluie, d’autant plus que la tactilité de l’écran est assurée même si ce dernier est mouillé. Mais attention, le smartphone n’est pas totalement étanche !

Au niveau de son écran, on a droit à une dalle OLED de 6,78 pouces qui supporte une définition maximale de 2 780 x 1 264 pixels. L’écran est aussi doté de la technologie LTPO qui permet à son taux de rafraîchissement de varier entre 1 et 120 Hz ; idéal pour optimiser l’autonomie du smartphone, donc. Autre bon point, le support des standards Dolby Vision et HDR10+ est aussi assuré. Vous profiterez également d’une bonne luminosité et d’une excellente couverture colorimétrique (100 % du DCI-P3).

Une fiche technique solide sur tous les aspects

Le OnePlus 13R fonctionne par ailleurs sous Android 15 et embarque sa surcouche Oxygen OS 15, qui comporte de nombreuses fonctionnalités pratiques et originales, dont certaines sont boostées à l’IA (retouche photo, Circle to Search…), avec Gemini notamment. Dommage que quelques-unes ne soient pas encore supportées en français… Mais on espère que le constructeur corrigera ce souci pendant les quatre prochaines années, durant lesquelles les mises à jour du système seront assurées.

Côté performances, la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 nous régale et permet au téléphone de jongler avec de nombreuses applications sans aucun problème. Même les jeux les plus exigeants bénéficient d’une fluidité à toute épreuve, c’est dire.

Concernant la photo, le OnePlus 13R s’équipe d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un téléobjectif de 50 Mpx offrant un zoom optique x2. Une belle polyvalence est ainsi offerte. L’objectif principal et son capteur s’avèrent performants, avec des clichés bénéficiant d’un bon piqué, tandis que l’ultra grand-angle est moyen de nuit.

Enfin, pour l’endurance, le OnePlus 13R renferme une immense batterie de 6 000 mAh, qui lui confère plusieurs jours d’autonomie. Bluffant. Et pour couronner le tout, le chargeur SuperVOOC de 80W permet de refaire le plein d’énergie en moins d’une heure, mais il n’est pas inclus dans la boîte du smartphone.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus 13R.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones OnePlus du moment.

Les Soldes d’été 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2025

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.