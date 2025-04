Xiaomi Poco F6 Pro : ce flagship killer de 2024 refait parler de lui avec une grosse promotion, mais ça ne va pas durer

Si vous cherchez un smartphone puissant, doté d’un superbe écran et d’une charge vraiment rapide, sans pour autant vous ruiner, alors le Xiaomi Poco F6 Pro de 2024 devrait vous convenir. Ce modèle premium est même actuellement vendu, pendant trois jours, au prix d’un smartphone milieu de gamme, à savoir 383 euros au lieu de 633 euros sur le site officiel de la marque.

Xiaomi Poco F6 Pro // Source : Frandroid

Excellents pour le gaming grâce à des puces puissantes, les smartphones de la gamme Poco de Xiaomi offrent bien souvent un très bon rapport qualité-prix. La dernière référence qui a rejoint le catalogue de la marque chinoise, c’est le Poco F7 Pro, ce pourquoi le F6 Pro de l’année dernière est une bonne affaire aujourd’hui, avec sa fiche technique qui a de quoi faire rougir bien des concurrents actuels. Snapdragon 8 Gen 2, charge 120 W, écran OLED… Le fabricant n’a clairement pas fait les choses à moitié, même si des concessions ont été faites pour afficher un prix contenu. Mais avec un prix qui ne dépasse pas les 400 euros, elles sont bien plus faciles à accepter.

Les atouts du Xiaomi Poco F6 Pro

Une dalle OLED rafraîchie à 120 Hz

Une puce Snapdragon 8 Gen 2

Une charge ultra-rapide à 120 W

Actuellement affiché à 633 euros, le Xiaomi Poco F6 Pro (12+512 Go) peut en ce moment vous revenir à 383 euros sur le site officiel de Xiaomi grâce à un coupon de 250 euros valable jusqu’au 20 avril.

Le prix réduit du Xiaomi Poco F6 Pro après application du coupon de 250 euros sur le site officiel.

Un design assez premium, mais pas d’IP68

Avec sa coque à la texture qui imite la pierre, ses angles arrondis et ses bordures fines qui encadrent l’écran, le Xiaomi Poco F6 Pro présente un look premium, qui est tout de même un poil terni par la finition en plastique. Au toucher, la sensation n’est pas des plus agréables. Autre petit point noir de ce design : l’absence de certification IP68, au profit d’une protection IP54 contre les éclaboussures. Certains concurrents font le pari de proposer une meilleure résistance à l’eau…

Le Poco F6 Pro se rattrape avec son bel écran OLED de 6,67 pouces, qui bénéficie d’une définition QHD+ (3 200 x 1 440 pixels) et même d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. En bref, la fluidité est ici exemplaire, et l’expérience visuelle vraiment excellente. Cette dalle est même l’une des plus lumineuses du marché dans sa gamme de prix, avec un pic à 1 033 cd/m² ; parfait pour lire en plein soleil. Petit bémol pour le contraste, un peu en retrait.

La force du Snapdragon 8 Gen 2

Côté logiciel, c’est HyperOS 2, récente version de sa surcouche Android, qui est en place, avec son lot d’options de personnalisation, ses widgets interactifs… et ses bloatwares, malheureusement trop nombreux. On a au moins droit aux 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de correctifs de sécurité ; Samsung et Google font bien mieux, mais c’est au moins ça.

Côté performances, c’est un Snapdragon 8 Gen 2 qui prend place, et laissez-nous vous dire que rien ne le freine : multitâche, jeux exigeants (comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile), ouverture d’application ultra-rapide… Le Poco F6 Pro s’inscrit dans la droite ligne des smartphones puissants de la gamme qui l’ont précédé. Attention, toutefois, à la chauffe qui peut survenir lors des longues sessions de jeu.

Côté photo, le Poco F6 Pro s’équipe d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un capteur macro de 2 Mpx, en plus du capteur selfie de 16 Mpx. Dans l’ensemble, c’est son capteur principal qui s’en sort le mieux, de jour comme de nuit, malgré un léger bruit dans les conditions de faible luminosité. L’ultra grand-angle pourrait être, de son côté, plus efficace. Ne parlons pas du capteur macro, toujours aussi anecdotique…

Pour finir, côté endurance, le Poco F6 Pro renferme une batterie de 5 000 mAh, qui lui permet de tenir une journée. Mais c’est la charge à 120 W qui nous intéresse bien plus : celle-ci permet de passer de 0 à 100 % en 25 minutes. Et pour couronner le tout, le chargeur est inclus dans la boîte.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Poco F6 Pro.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi, Redmi et Poco du moment.

