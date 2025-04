Xiaomi Poco F7 Ultra ou Realme GT 7 Pro : pour lequel de ces deux flagship killer en promo faut-il craquer ?

Le Realme GT 7 Pro et le Xiaomi Poco F7 Ultra sont des smartphones puissants qui misent beaucoup sur la puce Snapdragon 8 Elite. Ils proposent un bon rapport performances-prix et sont tous deux en promotion, mais lequel est fait pour vous ?

Realme GT 7 Pro VS Xiaomi Poco F7 Ultra // Source : frandroid.com

Après un retour discret sur le marché français, Realme compte bien titiller Xiaomi avec son GT 7 Pro. Un smartphone qui se veut être un monstre de puissance et endurant, avec des fonctionnalités d’IA enrichies et, surtout, des capacités photographiques améliorées par rapport au modèle précédent. Une bonne alternative au Poco F7 Ultra de Xiaomi. Lui aussi, propose de très hautes performances.

Ces deux références ont été testées par nos soins avec pour note finale 8/10. Actuellement en promotion, et paraissent être une bonne affaire. Mais, lequel des deux choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif en détaillant chacune des qualités et des inconvénients des deux produits.

Les deux smartphones en promotions

Des smartphones imposants au look soigné

Esthétiquement, les deux téléphones ne manquent pas de charme. Avec son dos en verre dépoli, le Realme GT 7 Pro offre un joli rendu mat, en gris ou, pour les plus fashion, dans un très bel orange. Malgré ses dimensions imposantes, les tranches totalement plates offrent une bonne préhension en main. Il est également bien conçu avec une certification IP69 et du Gorilla Glass 7i, ce qui en fait un véritable baroudeur. De son côté, le Xiaomi Poco F7 Ultra est aussi sophistiqué avec un dos en verre incurvé sur les quatre bords et un bloc optique doté d’un double cerclage en aluminium, noir et doré. Niveau résistance, il est certifié IP68 et l’écran est protégé par le « Poco Shield Glass », un revêtement à priori plus résistant que celui de son concurrent.

Sur la partie photo, le smartphone de Realme peut compter sur un trio de capteurs qui s’avère polyvalent en grand angle et en tĂ©lĂ©objectif. Nous obtenons un bon piquĂ©, des clichĂ©s agrĂ©ables avec des images qui rĂ©vèlent de beaux dĂ©tails, y compris en mode nuit. En revanche, avec l’ultra-grand-angle, on manque de prĂ©cision dans l’image, les dĂ©tails sont en retrait et les contours manquent de finesse. Le tĂ©lĂ©objectif x3 sait tirer son Ă©pingle du jeu : il parvient Ă conserver un bon niveau de dĂ©tail. Le Poco F7 Ultra, quant Ă lui, offre une grande polyvalence. Et ses capteurs s’avèrent efficaces de jour comme de nuit (sauf l’ultra-grand-angle, comme très souvent).

Des écrans fluides avec une bonne expérience utilisateur à la clé

En face avant, le tĂ©lĂ©phone de Realme dĂ©ploie un Ă©cran OLED LTPO de 6,78 pouces en 2 400 Ă— 1 800 pixels, offrant une densitĂ© de 450 ppp. Il propose un taux de rafraĂ®chissement dynamique allant jusqu’à 120 Hz. C’est un vĂ©ritable plaisir, et lors de notre test, nous avons Ă©tĂ© bluffĂ©s par la luminositĂ©. C’est l’une des meilleures dans sa catĂ©gorie de prix, ce qui permet un usage confortable mĂŞme en plein soleil. Chez son rival, on a une dalle OLED de 6,67 pouces en QHD+. Pas de LTPO ici, le mode 120 Hz est prĂ©sent pour apporter une navigation fluide. Il dĂ©livre un affichage plutĂ´t prĂ©cis et offrant une très large couverture colorimĂ©trique. On regrette de pas avoir une plus grande luminositĂ©.

CĂ´tĂ© logiciel, tous deux tournent sous Android 15, avec soit Realme UI 6.0, soit HyperOS 2.0. Cette interface est agrĂ©able utilisĂ©e et devient plus Ă©purĂ©e. Elle donne Ă©videmment accès Ă un tas de fonctions IA permettant d’amĂ©liorer la productivitĂ© (en plus de celles qui permettent de retoucher les images), dont celles de Google (Gemini, Entourer pour rechercher). Xiaomi annonce 4 mises Ă jour de l’OS (et 6 ans pour les options de sĂ©curitĂ©). Sur celui de Realme, on retrouve une expĂ©rience proche de celle proposĂ©e par Android Stock, avec bien plus de possibilitĂ©s en termes de personnalisation, notamment au niveau des thèmes. Des fonctionnalitĂ©s d’IA sont aussi de la partie etgĂ©nĂ©ralement efficaces. Quant Ă la politique de mises Ă jour, elle monte 5 ans de mises Ă jour Android et 5 ans de patchs de sĂ©curitĂ©.

Le meilleur choix chez Qualcomm : la puce Snapdragon 8 Elite

Les deux marques chinoises se sont tournés vers le processeur Snapdragon 8 Gen Elite de Qualcomm, la version la plus puissante et avancée à ce jour.

Ils sont tous les deux capables de répondre sans effort aux demandes des applications les plus lourdes ainsi qu’aux jeux vidéo les plus gourmands et ainsi combler les gamers les plus exigeants. Les deux appareils démontrent une belle maîtrise, avec une chauffe certes présente, mais qui reste acceptable à l’usage.

Le GT 7 Pro est un véritable marathonien

Sur la partie autonomie, c’est clairement le Realme GT 7 Pro qui est au-dessus. Et pour cause, il s’Ă©quipe d’une grosse batterie de 6 500 mAh qui permet de tenir une bonne journĂ©e, et jusqu’à deux Ă trois jours avec un usage très raisonnable. Et si vous tombez en rade de batterie avant la fin de la journĂ©e, la charge rapide 120 W vient Ă la rescousse : 40 minutes suffisent pour passer de 0 Ă 100 % de batterie et 5 minutes permettent dĂ©jĂ de rĂ©cupĂ©rer presque 20 % d’autonomie.

De son cĂ´tĂ©, le Poco F7 Ultra peut compter sur une batterie d’une capacitĂ© de 5 300 mAh, qui devrait vite trouver ses limites dans un usage intensif. La marque se rattrape en fournissant un chargeur 120 W, qui, en 35 minutes, permet de recharger totalement la batterie. Cerise sur le gâteau, la charge peut Ă©galement s’effectuer sans fil et Ă grande vitesse : 50 W.

Plutôt Realme ou Xiaomi ? L’heure est au choix !

Que ce soit sur le GT 7 Pro ou le Poco F7 Ultra, les diverses qualités en font une belle affaire pour la quasi-totalité des profils d’utilisateurs. Ce sont des solides smartphones avec aucun défaut majeur qui pourrait nous faire vous le déconseiller.

En choisissant le Realme GT 7 Pro, vous avez un smartphone aussi sĂ©duisant que robuste, son Ă©cran très lumineux ne manque pas de qualitĂ©, et offre une puissance impressionnante. MĂŞme la chauffe est bien gĂ©rĂ©e. Ce qui le diffĂ©rencie de son rival, et lui permet d’ĂŞtre un petit cran au-dessous, et sans doute son autonomie qui est bien musclĂ©e, de mĂŞme que sa charge rapide. Autre avantage : ses 5 ans de mises Ă jour Android et 5 ans de patchs de sĂ©curitĂ©, donne un suivi logiciel supĂ©rieur Ă la moyenne, et surpasse d’un an le Poco F7 Ultra. Quant Ă la photo, on obtient de très bons rĂ©sultats avec le capteur principal et le tĂ©lĂ©objectif, mais il a encore du chemin Ă parcourir pour rivaliser avec les meilleurs.

Le Xiaomi Poco F7 Ultra fournit aux passionnĂ©s de jeux vidĂ©o l’équipement le plus performant possible avec sa puce Snapdragon 8 Elite. Il est capable de faire fonctionner les jeux en mode 120 Hz et avec une qualitĂ© graphique optimale. La photo n’est pas son point fort, mais il s’avère tout mĂŞme efficace. Il arrivera Ă tenir la journĂ©e Ă condition de ne pas ĂŞtre gourmand, sinon vous pourrez toujours compter sur la charge 120 W et la charge sans fil qui monte jusqu’Ă 50 W. Les mises Ă jour de l’OS sont assurĂ©es pendant 4 ans (et 6 ans pour les options de sĂ©curitĂ©), c’est correct, mais il y a mieux.

Pour aller plus loin :

Pour découvrir d’autres modèles que ceux proposés ici par Xiaomi et Realme, nous avons concocté pour vous notre guide des meilleurs smartphones à moins de 800 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.