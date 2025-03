150 € pour un smartphone : faut-il craquer pour Samsung ou Xiaomi ?

Envie d’un nouveau smartphone, mais votre budget est limité ? On a ce qu’il vous faut ! Le Xiaomi Redmi 14C et le Samsung Galaxy A05s sont actuellement en promotion à moins de 150 euros, mais sur lequel des deux faut-il craquer ? Nous allons tenter de vous aider à travers ce comparatif pour faire votre choix final.

Samsung Galaxy A05s vs Xiaomi Redmi 14C // Source : frandroid.com

Tout le monde n’a pas les moyens de mettre 500 euros voir plus dans un smartphone. Avec des acteurs, comme Xiaomi, les smartphones pas chers deviennent bien plus recommandables. Évidemment, acheter un smartphone pas cher, c’est aussi faire des concessions. Si vous êtes prêts à en faire, alors l’un de ses appareils pourrait vous plaire.

Le Xiaomi Redmi 14C et le Samsung Galaxy A05s font partie de ses appareils à petit prix, qui conviennent pour les personnes qui ont un usage modéré et un budget restreint. On a déniché pour vous ces deux modèles actuellement en promotion à moins de 150 euros. Entre celui de Xiaomi et celui de Samsung, vers quel smartphone faut-il se tourner ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif.

Quels sont les smartphones en promotions ?

Des finitions correctes sur les deux entrée de gamme

En représentant chacun le segment entrée de gamme, il n’est pas étonnant de retrouver des matériaux moins nobles que leur confrères plus premium, où le plastique domine. Toutefois, le téléphone premier prix du géant sud-coréen présente un dos joliment épuré qui reprend les codes visuels des Galaxy S24 avec les trois capteurs photo qui ressortent légèrement. Ses bordures larges et son encoche frontale à l’avant nous rappel vite que l’on a affaire à un appareil premier prix. Le Redmi 14C de son côté, profite d’une finition pailletée originale et offre une bonne prise en main malgré sa grande taille. Les bordures sont bien présentes, également au niveau du menton, qui est assez prononcé. Dommage que le module photo arrière soit si imposant et qu’un objectif soit factice, ça fait un peu « cheap ».

Imposant, pourtant le 14C accueille simplement deux objectifs, un capteur grand-angle de 50 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx utilisé pour le mode portrait, notamment. Le premier capteur fait un joli travail de jour, mais la qualité se dégrade rapidement en basse lumière. Le mode portrait est perfectible et le zoom numérique est utilisable jusqu’en x4 si l’on n’est pas trop regardant.

Le A05s intègre de son côté, un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Ne vous laissez pas berner ici par ses trois objectifs photo, seul le capteur principal va s’avérer utile pour capturer les clichés. Dans de bonnes conditions lumineuses, le Galaxy A05s produit de jolies photos. De nuit, nous avons des résultats dans la petite moyenne malgré une bonne capacité à capter la lumière. Pour le mode portrait et les selfies, c’est correct par temps ensoleillé, mais la qualité se dégrade en intérieur.

Du LCD chez l’un comme chez l’autre…

Samsung a toujours soigné l’écran de ses smartphones, mais une fois le Galaxy A05s allumé, ce n’est pas un écran Oled lumineux que l’on découvre. On a un grand écran LCD de 6,7 pouces, affichant une définition Full HD+ (2400 × 1080 pixels) et supporte un taux de rafraîchissement à 90 Hz. C’est toujours mieux que son

prédécesseur, qui se contentait de proposer une dalle LCD HD+ avec une définition de 750 × 1 600 pixels.

La concurrence ne propose pas mieux : le Redmi 14C accueille un écran LCD de 6,88 pouces avec une définition légère de 1 640 x 720 pixels. Si Xiaomi annonce 120 Hz sur le papier, nous n’avons en réalité que du 90 Hz, c’est déjà pas mal, mais éloigné de la promesse. Si la dalle n’est pas bien calibré et manque de luminosité, il offre un bon contraste.

Concernant la partie logicielle, le smartphone de Samsung est livré avec OneUI 6 basé sur Android 14. Une interface efficace et complète avec un tas d’options de personnalisations et des fonctionnalités pratiques. Elle n’est pas sans défaut… On a des animations qui accrochent quelques fois et des bloatwares imposés par le constructeur. Heureusement, le constructeur promet sur cet appareil à petit prix quatre mises à jour d’Android majeures et cinq ans de correctifs de sécurité. Sur le téléphone de Xiaomi, on retrouve Android 14 via Hyper OS. Un OS très coloré mais qui est ternie par la présence de nombreux pourriciels, puisque l’on en dénombre une quinzaine.

Des performances modestes

Samsung choisit de se tourner vers Qualcomm, et équipe son entrée de gamme de la puce Snapdragon 680. La marque chinoise ajoute sur le Redmi 14 C, la puce Helio G81 Ultra de chez MediaTek. Au vu de leur tarif, sachez qu’avec l’un ou l’autre, vous n’avez pas à faire à un foudre de guerre.

Dans le détail, le Galaxy A05s se débrouille dans les tâches élémentaires : navigation, musique, petit jeu, réseaux sociaux ou encore consommation de contenus, mais sans faire preuve d’une grande réactivité. Il y a quelques ralentissements dans l’interface du Redmi 14C, sans gravité. C’est plutôt les process d’installation des apps ou de traitement des images qui sont longs. Les gamers invétérés et adeptes des jeux 3D gourmands en ressources peuvent passer leur chemin : ces appareils mobiles ne sont pas taillés pour supporter de telles expériences. Si vous n’êtes pas trop regardant, sachez qu’avec le jeu Genshin Impact, en réglant les paramètres graphiques en « Faible », ils peuvent atteindre les 30 FPS.

Des smartphones endurants, mais très lent à recharger

Pour le Xiaomi Redmi 14C, c’est une batterie de 5 160 mAh qui est à l’intérieur. Cette dernière permet de faire tenir l’appareil une journée et demi avec un usage modéré. Si on a une utilisation plus poussée (avec du streaming, des photos…), il franchit tout de même la journée. Par contre, il n’est pas bien lotie côté charge. La puissance est limité à 18 Watts. Pas du tout rapide, puisqu’il nécessite près de 2 heures pour une charge complète…

Le Samsung Galaxy A05s peut compter de son côté sur une batterie d’une capacité de 5 000 mAh. Là aussi, l’appareil se montre rassurant. Lors de notre test, il a pu tenir une journée avec un usage mixte (message, réseaux sociaux, SvoD…). Côté charge, elle est plafonné à 25 W. C’est toujours mieux que son rival : il faut près d’une heure et quarante minutes pour passer de 10 % à 100 %.

Xiaomi ou Samsung : lequel est fait pour vous ?

Après avoir développé les qualités et les défauts de chacun, l’heure est à la décision : lequel mérite le plus votre argent ?

Avec le Redmi 14C, vous avez un smartphone endurant qui arrive à proposer un design soigné avec sa petite touche pailletée originale. Son grand écran est fluide, mais ne tient pas la promesse des 120 Hz, c’est plutôt du 90 Hz. Les performances sont modestes. Il répond à tous les usages actuels avec quelques lags. Pour la photo, la qualité est correcte en journée. De nuit, c’est plus compliqué, mais à ce prix difficile d’être exigeant. Là où il pêche face à son concurrent, c’est surtout sur sa longévité logicielle. Deux ans c’est loin d’être suffisant.

Le Galaxy A05s est le smartphone de l’année 2024 le plus accessible de la marque sud-coréenne. Il est idéal pour celles et ceux qui ne veulent pas mettre une fortune dans un smartphone. Sa charge est très lente, ses performances sont limitées, mais son interface rattrape le tout avec son lot de personnalisations et ses fonctionnalités pratiques, et surtout ses 4 ans de mises à jour. Un smartphone durable, qui est aussi capable de tenir la journée et de capturer de jolis clichés de jour.

