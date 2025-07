L’iPhone 16 Pro d’Apple revient à un super prix grâce à un code promo, mais il faut faire vite !

Avec sa puce plus puissante, son Ă©cran lĂ©gèrement agrandi et son expĂ©rience iOS toujours aussi premium, l’iPhone 16 Pro marque clairement des points par rapport Ă l’ancienne gĂ©nĂ©ration. De plus, il est actuellement en promotion Ă 1 059 euros au lieu de 1 229 euros chez Cdiscount.

L’iPhone 16 Pro fait partie des derniers fleurons de la marque Ă la Pomme. NotĂ© 8/10 dans nos colonnes, ce smartphone premium a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une foule d’amĂ©liorations par rapport Ă son prĂ©dĂ©cesseur. Performances Ă©levĂ©es, qualitĂ© photo et vidĂ©o, iOS 18 très complet et riche en options… Ce rĂ©cent modèle Apple vaut rĂ©ellement le dĂ©tour, d’autant plus qu’en ce moment, on a droit Ă une rĂ©duction de 170 euros.

Les atouts principaux de l’iPhone 16 Pro

Une belle dalle OLED de 6,3 pouces

Des performances exceptionnelles avec la puce A18 Pro

La personnalisation poussée offerte par iOS 18 (et Apple Intelligence arrive bientôt !)

LancĂ© Ă 1 229 euros, l’iPhone 16 Pro (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 059 euros sur Cdiscount avec le code promo APPLE50D799.

Un design toujours aussi sublime et un nouveau bouton intéressant

Certes, l’iPhone 16 Pro ressemble grandement Ă l’iPhone 15 Pro, avec ce design premium aux bords plats en titane que les deux partagent. Mais l’iPhone 16 Pro est tout de mĂŞme diffĂ©rent. Il est notamment plus grand que son aĂ®nĂ© et se dote d’un Ă©cran de 6,3 pouces, et non pas 6,1 pouces. Et malgrĂ© cette croissance (et un gain de quelques grammes), la prise en main demeure toujours aussi excellente. Évidemment, la qualitĂ© de fabrication reste elle aussi irrĂ©prochable. Cet iPhone 16 Pro conserve Ă©galement sa certification IP68.

Passons Ă l’un des changements les plus notables : l’ajout du bouton Camera Control, sur la tranche droite du smartphone. Concrètement, il offre de nombreuses possibilitĂ©s pour le contrĂ´le de l’appareil photo grâce Ă diffĂ©rents types de pression : dĂ©clenchement d’une prise de vue, enregistrement vidĂ©o, mise au point… Si ce bouton offre beaucoup de polyvalence et rappelle l’expĂ©rience des appareils photo traditionnels, son emplacement ne fait pas l’unanimitĂ© : en mode portrait, les dĂ©clenchements accidentels ne sont pas impossibles. Au niveau de son Ă©cran, maintenant, l’iPhone 16 Pro prĂ©sente une dalle OLED d’une qualitĂ© exceptionnelle, qui offre couleurs vibrantes et luminositĂ© impressionnante.

Un iPhone qui ne faiblit pas

CĂ´tĂ© logiciel, l’iPhone 16 Pro intègre iOS 18 et ses nombreuses options de personnalisation, que l’on attendait depuis bien longtemps. Placement libre des icĂ´nes sur l’écran d’accueil, système de teinte unifiĂ©e, refonte totale du Centre de contrĂ´le qui devient vraiment personnalisable… L’expĂ©rience n’en est que plus agrĂ©able. Apple Intelligence, la suite de fonctionnalitĂ©s IA de la Pomme, sera en plus enfin disponible en avril pour tous les utilisateurs. Ces derniers pourront ainsi avoir accès Ă un nouveau Siri, Ă des outils de retouche photo pointus ou encore Ă des rĂ©sumĂ©s de notifications bien pratiques. CĂ´tĂ© performances, l’iPhone 16 Pro ne faiblit en aucun cas grâce Ă sa puce A18 Pro qui lui confère une puissance exceptionnelle. Les tâches, mĂŞme les plus exigeantes, s’enchaĂ®neront avec une fluiditĂ© exemplaire.

L’iPhone 16 Pro brille aussi sur sa partie photo avec ses trois capteurs (48 + 12 + 48 Mpx). Les amĂ©liorations opĂ©rĂ©es par Apple sont bien visibles en basse lumière et en zoom. Cependant, le traitement HDR est parfois un peu excessif et les clichĂ©s pourraient manquer de contraste naturel. Les capacitĂ©s vidĂ©o ne sont pas en reste, et l’iPhone 16 Pro peut filmer en 4K Ă 120 fps. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, l’iPhone 16 Pro fait mieux que l’iPhone 15 Pro.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet de l’iPhone 16 Pro.

