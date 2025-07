Seulement aujourd’hui, l’iPhone 16e d’Apple revient à un excellent prix

L’iPhone 16e d’Apple, dernier-né abordable de la marque californienne, revient en promotion juste après la fin des soldes d’été. Il est actuellement affiché à 529 euros au lieu de 719 euros grâce à un code promo sur le site de Rakuten.

L’iPhone 16e est le smartphone de l’entre-deux, celui qui est proposé au public entre deux grandes itérations. Il s’agit de l’équivalent de la gamme SE d’Apple qui est là pour proposer un produit financièrement plus accessible que le flagship de la marque. Tout ça ne se fait pas sans quelques concessions techniques. Un faible prix à payer pour bénéficier d’un excellent iPhone qui est en plus en promotion. Et, il se rapproche maintenant du prix d’un iPhone SE classique, donc on peut dire que c’est un vrai bon plan.

Pourquoi choisir l’iPhone 16e ?

Pour son écran OLED HDR Dolby Vision de qualité

Parce qu’il a une autonomie au-dessus de la moyenne

Sa puce Apple A18 joue très bien son rôle

L’iPhone 16e est sur le marché depuis le 28 février 2025 pour 719 euros, en tout cas pour la version 128 Go qui est celle proposée ici. Mais aujourd’hui, il est disponible à seulement 529 euros avec le code promo RAKUTEN20.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone 16e. Le tableau s’actualise automatiquement.

Pour profiter d’un écran OLED de qualité

L’iPhone 16e est un smartphone Apple qui bénéficient de nombreux atouts, à commencer par son écran. Il s’agit d’une dalle OLED de 6,1 pouces avec une définition de 2532 x 1170 pixels avec une fréquence de rafraîchissement à 60 Hz. C’est là qu’apparaît la première concession puisque l’iPhone 16 est à 120 Hz. Côté design, on conserve cet aspect premium, avec de très belles finitions et un format compact plaisant : il fait 146,7 x 71,5 x 7,8 mm pour 167 g.

Au rang des changements, vous pouvez noter aussi l’absence de Touch ID pour déverrouiller le smartphone. Mais vous avez quand même le Face ID, qui est bien pratique. Même la puce Apple A18 a subi une petite ablation puisqu’elle perd un cœur. Les performances sont tout de même au rendez-vous et pour un usage classique au quotidien, il remplit très bien son office et sa longévité est assurée pour les années à venir.

Un smartphone avec une bonne expérience utilisateur

Si vous êtes fan de la marque à la pomme et que vous n’avez pas changé d’iPhone depuis un moment, ce modèle 16e est une bonne pioche. Par contre, si vous n’avez pas d’affinité particulière avec Apple, il y a des smartphones moins chers et techniquement plus intéressants chez Android. Par exemple, ici, pour l’appareil photo, vous n’avez qu’un capteur de 48 Mpx, pas d’ultra grand-angle ni de téléobjectif. Si la qualité des photos reste excellente, c’est un peu frustrant.

Par contre, l’autonomie est excellente. Il peut tenir jusqu’à 26 h en lecture vidéo, là où l’iPhone 16 est à 22 h pour une utilisation similaire. En théorie, il est plus proche des capacités d’un iPhone 16 Plus que de l’iPhone classique. Petite concession là aussi puisqu’il n’est pas compatible MagSage, seulement Qi. Et la charge dite rapide plafonne à 20 W en USB-C, ce qui est un peu faiblard en 2025.

Le test complet de l’iPhone 16e permet d’en saisir toutes les subtilités et de vous faire votre propre idée de si ce smartphone est fait pour vous, ou non.

S’il ne vous a pas convaincu, peut-être trouverez-vous votre bonheur dans notre guide des meilleurs smartphones du moment qui recense les modèles les plus intéressants passés entre nos mains.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.