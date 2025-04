Amazon a attendu les French Days pour baisser le prix de l’iPhone 16e d’Apple

Ça y est ! Le dernier smartphone d’Apple, l’iPhone 16e, positionnĂ© sur le haut de milieu de gamme, profite enfin d’une baisse de prix Ă l’occasion des French Days d’Amazon : au lieu de 719 euros, il passe Ă 659 euros, ce qui le rend beaucoup plus intĂ©ressant !

La famille iPhone 16 compte un cinquième membre, l’iPhone 16e, digne hĂ©ritier des modèles SE, traditionnellement plus abordables. Et bien que ce dernier smartphone soit effectivement moins onĂ©reux que le modèle de base, l’iPhone 16, il flirte tout de mĂŞme avec le haut de gamme, au niveau de son prix. Et c’est d’ailleurs son principal dĂ©faut, car pour le reste, c’est un appareil très sĂ©duisant. Mais heureusement, Amazon gomme en partie ce dĂ©faut durant les French Days avec une baisse de 60 euros.

Les trois points forts de l’iPhone 16e

Une puce A18 très performante

Un design tout simplement somptueux

Une partie logicielle et une autonomie au top

Au lieu de 719 euros, l’iPhone 16e est aujourd’hui disponible en promotion Ă 659 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant l’iPhone 16e. Le tableau s’actualise automatiquement.

L’iPhone 16 plus accessible

L’iPhone 16e épuré reprend le design emblématique de la marque tout en misant sur la simplicité et la performance. On retrouve ainsi le châssis en aluminium indémodable, un dos en verre doux au toucher, et un appareil photo très bien intégré. Rien à redire !

Ă€ cela s’ajoute un Ă©cran Liquid Retina 6,1 pouces qui offre une qualitĂ© d’affichage nette et agrĂ©able, idĂ©ale pour les usages quotidiens comme la navigation, le jeu ou la vidĂ©o. On regrette cependant que son taux de rafraichissement soit encore limitĂ© Ă du 60 Hz.

Sous le capot, on retrouve la puce A18 qui, bien que légèrement bridée par rapport à la version sur les modèles haut de gamme, se montre très performante. Elle garantit fluidité et réactivité dans toutes les situations. iOS 18 tourne comme une horloge, avec toutes les dernières fonctionnalités, sans compromis sur la sécurité ni la convivialité.

Des concessions, mais rien de grave

Qui dit modèle milieu de gamme, dit forcĂ©ment des concessions. Une règle Ă laquelle ne dĂ©roge pas l’iPhone 16e qui intègre qu’un seul capteur sur son dos. Fort heureusement, l’appareil photo 48 Mpx profite de l’intelligence logicielle d’Apple ce qui lui permet d’assurer : photos nettes, couleurs fidèles, mode portrait bluffant… tout est lĂ pour immortaliser vos moments avec style. Vous n’aurez simplement ni de vĂ©ritable zoom, ni de très grand angle dans votre poche.

Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, l’iPhone 16e se dĂ©fend très bien puisqu’il tient toute une journĂ©e, mĂŞme avec un usage gourmand, et ce, grâce au nouveau modem C1 qui fait ici des merveilles. Mais force est de constater que le dernier-nĂ© d’Apple souffre des mĂŞmes problèmes que ses grands frères, Ă savoir une recharge par USB-C trop lente. On notera Ă©galement l’absence de compatibilitĂ© avec MagSafe, ce qui est bien dommage.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 16e.

Et, si jamais vous n’êtes pas du tout convaincu par l’iPhone 16e, vous pouvez aller faire votre marché parmi les smartphones répertoriés dans notre guide des meilleurs téléphones du moment.

French Days 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les French Days reviennent en 2025 pour une première Ă©dition. Celle-ci se dĂ©roule du mercredi 30 avril jusqu’au 07 mai inclus.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

TĂ©lĂ©chargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catĂ©gorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps rĂ©el les nouveaux articles liĂ©s aux soldes d’hiver

Abonnez-vous Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.