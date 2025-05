Samsung est aussi à la fête pendant les French Days ! Voici les 13 meilleures offres sur les produits d’un des rois de la tech !

Sur le marché de la tech, Samsung est un nom qui revient fréquemment tant le catalogue du constructeur sud-coréen est varié. Smartphones, TV 4K, PC portables, montres connectées, écouteurs sans fil et même des lave-linges et des réfrigérateurs. Voici les meilleurs bons plans Samsung pendant les French Days.

Samsung est l’une des marques tech les plus populaires et prolifiques avec Xiaomi, alors autant dire que vous trouverez votre bonheur dans cette sélection dédiée aux produits du constructeur sud-coréen. Pendant les French Days, il est possible de faire des affaire en or sur les derniers smartphones Samsung Galaxy ou les TV Samsung The Frame.

Les meilleures offres des French Days sur les produits Samsung

Si vous n’êtes pas convaincu par cette sélection, nous avons aussi des guides d’achat autour de l’univers Samsung. Le comparatif des meilleurs smartphones Samsung Galaxy pour commencer, ainsi que la sélection des meilleurs modèles reconditionnés. Enfin, nous avons également un guide sur les meilleurs TV 4K Samsung du marché.

Samsung The Freestyle (2nd gen.)

Facilement transportable, orientable à 180° pour projeter son film sur le plafond, pratique pour jouer… Le Samsung The Freestyle 2nd gen. est un petit vidéoprojecteur qui pourrait bien nous faire passer l’envie de posséder un téléviseur. Si ce modèle vous intéresse, sachez que pendant ces French Days, le pack dans lequel il se trouve avec une batterie d’accessoires est en promotion.

Les points forts du Samsung The Freestyle (2nd gen.)

Un vidéoprojecteur compact et orientable à 180°

Une projection en Full HD jusqu’à 100 pouces

Le Gaming Hub intégré

Au lieu de 799 euros, le pack Samsung The Freestyle (2nd gen.) avec tous ses accessoires est aujourd’hui disponible en promotion à 699,99 euros chez Darty ainsi que chez la Fnac.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est l’expression la plus aboutie de ce que la marque sud-coréenne sait faire de mieux, du moins était avant la sortie du S25 Ultra. Depuis plusieurs générations, la gamme Galaxy S incarne le haut de gamme Android, et au fil des années, elle s’est diversifiée avec des variantes bien distinctes : la version « de base », la déclinaison Plus, plus grande et mieux équipée, et enfin le modèle Ultra, véritable vitrine technologique du savoir-faire du géant coréen.

Les points forts du Samsung Galaxy S24 Ultra

Un écran AMOLED d’excellente facture, lumineux et anti-reflets

Un Snapdragon 8 Gen 3 à la puissance décoiffante

Une autonomie olympique !

Au lieu de 1 469 euros, le Samsung Galaxy S24 Ultra (256 Go – Enterprise Edition) est aujourd’hui disponible en promotion à 899 euros sur la Fnac. À savoir que les Samsung Galaxy Enterprise Edition ajoutent des fonctionnalités professionnelles par rapport aux modèles standards.

Samsung The Frame TQ65LS03D

Samsung, acteur historique des TV-tableaux et précurseur dans le domaine, n’est plus seul sur ce segment, avec désormais TCL et Hisense comme nouveaux concurrents. Mais rien qui ne puisse réfréner les ardeurs du colosse coréen puisque la série The Frame continue de briller avec les modèles de 2024 offrant une expérience variée et immersive, notamment sur sa version 65 pouces.

Les points forts du Samsung TQ65LS03D

Une dalle QLED anti-reflets de 65″ qui se transforme en tableau

Compatible HDR10+

Un port HDMI 2.1 + VRR et ALLM

Au lieu de 1 290 euros, le Samsung TQ65LS03D est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros sur Boulanger.

Deadpool & Wolverine dispo 9 mois après sa sortie ciné Retrouvez désormais les films des Studios Disney en streaming sur Disney+ 9 mois après leur sortie au cinéma : Deadpool & Wolverine, déjà disponible sur Disney+, et Alien : Romulus dès le 16 mai.

Envie de voir les choses en plus grand ? Le modèle de 75 pouces est aussi en promotion. Au lieu de 1 990 euros, le Samsung TQ75LS03D est à 1 490 euros chez Boulanger.

Samsung Galaxy Tab S9

Le marché des tablettes tactiles de 11 pouces est légèrement saturé. Samsung en était conscient en 2023 quand ils ont lancé la Samsung Galaxy Tab S9 sur le marché. Pour qu’elle trouve sa place, il fallait qu’elle ait un petit quelque chose en plus. Et ce petit truc, c’est son écran OLED de 11 pouces qui va faire la différence. Il vient apporter un confort certain pour regarder les films, séries et vidéos en streaming.

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab S9

L’écran OLED, vraiment l’atout charme de cette tablette

Les accessoires inclus, y compris le stylet pour l’utiliser

Des performances globales qui frisent l’excellence

Au lieu de 900,99 euros, le pack Samsung Galaxy Tab S9 (128 Go) avec ses accessoires est aujourd’hui disponible en promotion à 529,99 euros sur Darty.

Samsung HW-S811D

Pour profiter d’un son infiniment plus puissant que celui de votre téléviseur, Boulanger propose pendant les French Days la barre de son Samsung HW-S811D à 369 euros, contre 449 euros de base.

Les points forts de la Samsung HW-S811D

Son design ultra-fin fait qu’elle passe partout

Elle parvient à embarquer pas moins de 10 haut-parleurs

Le Dolby Atmos est bien rendu et renforce l’immersion

Au lieu de 449,40 euros, la Samsung HW-S811D est aujourd’hui disponible en promotion à 369 euros sur Boulanger, en partie grâce à une remise immédiate de 30 euros au panier.

Samsung Galaxy A56

Nouveau fleuron du milieu de gamme de Samsung, le Galaxy A56 est un smartphone qui ne réinvente pas la roue mais qui offre une très belle interface maison et quelques fonctions héritées des Galaxy S. Noté 8/10, nous vous le recommandons chaudement, d’autant plus qu’il est ici en promotion dans un pack avec une paire de Samsung Galaxy Buds FE.

Les points forts du Samsung Galaxy A56

De bonnes finitions et des matériaux premium

Un écran lumineux et mieux calibré

6 ans de MAJ Android et une recharge de 45 W

Au lieu de 622 euros, le pack comprenant un Samsung Galaxy A56 (256 Go) et une paire de Samsung Galaxy Buds FE est aujourd’hui disponible en promotion à 399 euros sur la Fnac. Et ce en partie grâce à une offre de remboursement de 50 euros.

Dans la même gamme, le Samsung Galaxy A36 (256 Go) est lui aussi en promotion dans un pack chez Boulanger. Accompagné d’un Samsung Galaxy Fit 3, il est disponible à 319,99 euros au lieu de 421,99 euros, en partie grâce à cette offre de remboursement de 30 euros.

Enfin, sachez que le Samsung Galaxy A16 5G est lui aussi en promotion dans un pack avec une batterie externe. Au lieu de 251,99 euros, il est disponible à 201,99 euros, également chez Boulanger.

Samsung Galaxy Buds 3

Si Apple occupe la première place sur le marché des écouteurs sans fil, Samsung n’est pas loin. Le Coréen est en effet parvenu à se faire une place de choix sur ce créneau, avec des produits de qualité, à la fois efficace au niveau du son, mais aussi de la construction de ses produits. Et les Galaxy Buds 3 ne font pas exception, surtout dans ce pack où ils sont accompagnés d’un chargeur sans fil rapide de 15 W.

Les points forts des Samsung Galaxy Buds 3

Des basses amples et maîtrisées

Des écouteurs confortables et ergonomiques

Une bonne autonomie

Au lieu de 179 euros, le pack comprenant des Samsung Galaxy Buds 3 et un chargeur sans fil de 15 W est aujourd’hui disponible en promotion à 129,99 euros sur la Fnac.

Samsung 990 Pro

Bien plus efficace qu’un modèle SATA classique, le SSD NVMe est un appareil qui vous permet non seulement d’augmenter l’espace de stockage limité d’une PS5 ou d’un PC, mais aussi et surtout de booster les performances d’une machine. L’un des meilleurs modèles sur le marché est sans conteste le Samsung 990 Pro, dont la version de 4 To est en ce moment affichée à un super prix à l’occasion des 25 ans d’Amazon.

Les points forts du Samsung 990 Pro

Une vitesse de lecture allant jusqu’à 7 450 Mo/s

Un stockage de 4 To

Un dissipateur thermique inclus

Au lieu de 369 euros, le Samsung 990 Pro (4 To – dissipateur thermique) est aujourd’hui disponible en promotion à 253,99 euros sur Amazon avec le code promo DIM25.

Samsung T7 Shield

Si vos prochaines vacances se profilent à l’horizon et que vous comptez partir à l’aventure tout en documentant votre périple, le Samsung T7 Shield a tout pour faire partie de l’expédition. Notez qu’il peut aussi vous accompagner dans la vie de tous les jours et pas seulement dans vos périples à la Mike Horn.

Les points forts du Samsung T7 Shield

Un SSD externe compact et solide

Logiciel de chiffrement simple à utiliser

Compatible Android, Windows et macOS

Au lieu de 214,99 euros, le Samsung T7 Shield (2 To) est aujourd’hui disponible en promotion à 169,99 euros sur Boulanger.

Samsung Galaxy A35

Bien moins onéreux que les Galaxy S, mais tout de même dotés d’une bonne configuration avec même quelques caractéristiques premium, les Samsung Galaxy A sont des smartphones vraiment recommandables. Celui qui nous intéresse le plus en ce début des French Days, c’est le Galaxy A35. Un modèle avec écran rafraîchi à 120 Hz et une puce puissante pour un rapport qualité-prix optimal.

Les points forts du Samsung Galaxy A35

Un design et un écran corrects

L’interface One UI, toujours agréable

Un bon rapport performances/prix

Au lieu de 401,99 euros, le Samsung Galaxy A35 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 279,99 euros sur Boulanger.

French Days 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les French Days reviennent en 2025 pour une première édition. Celle-ci se déroule du mercredi 30 avril jusqu’au 06 mai inclus.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.