Les French Days démarrent fort chez Boulanger ! Voici les 9 meilleures offres à saisir le premier jour de l’événement

En France, on a aussi notre Black Week. Ce sont les French Days, un Ă©vĂ©nement d’une semaine durant lequel les e-commerçants appliquent des promotions sur plusieurs produits, y compris dans la tech. La première Ă©dition de 2025 vient de dĂ©buter et voici ce qu’elle nous rĂ©serve chez Boulanger !

En tant qu’un des principaux distributeurs de produits tech en France, Boulanger n’allait sĂ»rement pas manquer les French Days ! Cette semaine, il est possible de faire de bonnes affaires autant sur les smartphones que les TV, les PC portables ou encore les montres connectĂ©es. Ça ne se vend pas pour une bouchĂ©e de pain, mais ça permet de faire de sacrĂ©es Ă©conomies quand mĂŞme !

Les meilleures offres Boulanger des French Days

Apple iPhone 14

L’iPhone 14 est arrivĂ© sur le marchĂ© il y a bientĂ´t trois ans et il nous avait Ă l’Ă©poque beaucoup plu en raison de sa puce puissante et de son autonomie de deux jours. Mais son prix d’alors, qui dĂ©passait les 1 000 euros, Ă©tait rĂ©ellement rĂ©dhibitoire. Son tarif a Ă©videmment dĂ©gringolĂ© au fil du temps, et c’est pendant ces French Days que son rapport qualitĂ©-prix est plus intĂ©ressant.

Les points forts de l’Apple iPhone 14

Toujours une impression de premium, quasi trois ans après sa sortie

Encore quelques années de MAJ sur iOS

Des performances encore décentes avec sa puce A15 Bionic

Au lieu de 1 019 euros lors de son lancement, l’Apple iPhone 14 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 599 euros sur Boulanger.

Samsung The Frame TQ65LS03D

Samsung, acteur historique des TV-tableaux et précurseur dans le domaine, n’est plus seul sur ce segment, avec désormais TCL et Hisense comme nouveaux concurrents. Mais rien qui ne puisse réfréner les ardeurs du colosse coréen puisque la série The Frame continue de briller avec les modèles de 2024 offrant une expérience variée et immersive, notamment sur sa version 65 pouces.

Les points forts du Samsung The Frame TQ65LS03D

Une dalle QLED en 4K avec un revĂŞtement mat

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming en 4K 120 FPS

Autant un TV qu’un objet dĂ©co avec son Mode Art

Au lieu de 1 290 euros, le Samsung The Frame TQ65LS03D est aujourd’hui disponible en promotion Ă 999 euros sur Boulanger.

Garmin Instinct 2 Solar

Cela fait dĂ©jĂ quelques annĂ©es que Garmin met en avant une technologie de recharge solaire sur ses montres connectĂ©es sportives. Un petit plus pour gagner de l’autonomie sur ce modèle qui peut dĂ©jĂ fonctionner 28 jours en mode montre connectĂ©e. Une prouesse sachant que les meilleurs modèles de Garmin en la matière allait il n’y a pas si longtemps jusqu’Ă deux semaines.

Les points forts de la Garmin Instinct 2

Beaucoup de capteurs pour le suivi sport & santé

Une autonomie de 28 jours en mode montre connectée

Capable de se recharger grâce Ă l’Ă©nergie solaire

Au lieu de 349 euros, la Garmin Instinct 2 Solar est aujourd’hui disponible en promotion Ă 229 euros sur Boulanger.

Bose SoundLink Flex II

Pour se prĂ©parer Ă l’Ă©tĂ© qui vient, pourquoi pas s’offrir une enceinte connectĂ©e, rĂ©sistante Ă la poussière et Ă©tanche pour survivre aux journĂ©es en bord de mer qui plus est ? La Bose SoundLink Flex II est une bonne candidate, d’autant plus qu’elle ne dĂ©mĂ©rite pas sur les performances sonores, ni sur l’autonomie, ni sur son prix pendant les French Days.

Les points forts de la Bose SoundLink Flex II

Une enceinte solide et Ă©tanche, parfaite pour les vacances

De bonnes performances sonores, notamment dans les graves

PositionIQ, un Ă©galiseur automatique

Au lieu de 179 euros, la Bose SoundLink Flex II est aujourd’hui disponible en promotion Ă 129 euros sur Boulanger.

Samsung Galaxy A35

Bien moins onĂ©reux que les Galaxy S, mais tout de mĂŞme dotĂ©s d’une bonne configuration avec mĂŞme quelques caractĂ©ristiques premium, les Samsung Galaxy A sont des smartphones vraiment recommandables. Celui qui nous intĂ©resse le plus en ce dĂ©but des French Days, c’est le Galaxy A35. Un modèle avec Ă©cran rafraĂ®chi Ă 120 Hz et une puce puissante pour un rapport qualitĂ©-prix optimal.

Les points forts du Samsung Galaxy A35

Un design et un Ă©cran corrects

L’interface One UI, toujours agrĂ©able

Un bon rapport performances/prix

Au lieu de 399 euros, le Samsung Galaxy A35 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 279 euros sur Boulanger.

Samsung T7 Shield

Si vos prochaines vacances se profilent Ă l’horizon et que vous comptez partir Ă l’aventure tout en documentant votre pĂ©riple, le Samsung T7 Shield a tout pour faire partie de l’expĂ©dition. Notez qu’il peut aussi vous accompagner dans la vie de tous les jours et pas seulement dans vos pĂ©riples Ă la Mike Horn.

Les points forts du Samsung T7 Shield

Un SSD externe compact et solide

Logiciel de chiffrement simple Ă utiliser

Compatible Android, Windows et macOS

Au lieu de 214, le Samsung T7 Shield (2 To) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 169 euros sur Boulanger.

Philips NeoPix 130 Smart

Avec le modèle NeoPix 130 Smart, Philips propose un petit vidĂ©oprojecteur au rapport qualitĂ©-prix intĂ©ressant, puisqu’il coĂ»te, de base, 179 euros. Pendant les French Days, son prix rĂ©duit peut vraiment donner envie de passer le pas. Surtout qu’il a tout pour plaire, puisqu’il est connectĂ© et donc nativement Ă©quipĂ© pour diffuser du contenu Netflix, Prime Video, YouTube ou toute autre plateforme de streaming.

Les points forts du Philips NeoPix 130 Smart

Un vidéoprojecteur compact avec affichage HD

Interface LuminOS avec apps de streaming pré-installées

Wi-Fi et Bluetooth pour un usage sans-fil

Au lieu de 179 euros, le Philips NeoPix 130 Smart est aujourd’hui disponible en promotion Ă 149 euros sur Boulanger.

Asus Vivobook S14

Les French Days, c’est l’occasion de faire de bonnes affaires sur différents produits de la high-tech chez les e-commerçants français. Si l’on souhaite s’offrir le smartphone ou le TV de ses rêves ou tout simplement remplacer un ordinateur portable vieillissant, c’est cette semaine qu’il faut se décider. Dans cette multitude de promotions et d’offres en tous genres, nous avons repéré ceci : un Asus Vivobook S14 Flip avec un écran OLED et un processeur Intel dernière génération.

Les points forts de l’Asus Vivobook S14

Un Ă©cran OLED de 14 pouces en 1 920 x 1 200 pixels

Un processeur Intel Core Ultra 5 226V avec 16 Go de RAM

Une autonomie d’une journĂ©e selon le constructeur

Au lieu de 1 099 euros, cet Asus Vivobook S14 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 899 euros sur Boulanger.

Pack Xiaomi Redmi Note 13 4G

Si Xiaomi s’illustre de plus en plus sur le haut et très haut de gamme, le constructeur chinois n’en oublie pas ses gammes plus abordables, notamment sa branche Redmi. On se retrouve ainsi avec des téléphones effectivement plus accessibles, mais de qualité, comme avec le Redmi Note 13, sorti début 2024. Et cet appareil très intéressant le devient encore plus dans ce pack avec des écouteurs sans fil et à bas prix.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 13 4G

Un écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz !

Un processeur Snapdragon 685 couplé à 8 Go de RAM

Une batterie de 5 000 mAh et une recharge de 33 W

Au lieu de 199 euros, ce pack comprenant le Xiaomi Redmi Note 13 4G (256 Go) avec une paire de Xiaomi Redmi Buds 6 Play est aujourd’hui disponible en promotion Ă 179 euros sur Boulanger.

