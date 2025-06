Plutôt choisir Xiaomi, ou Samsung, pour un smartphone à moins de 100 € ?

Vous cherchez un smartphone fonctionnel pas trop cher ? On a ce qu’il vous faut ! Le Xiaomi Redmi 14C et le Samsung Galaxy A06 sont en promotions à moins de 100 euros, mais sur lequel des deux faut-il craquer ? Nous allons tenter de vous aider à travers ce comparatif pour faire votre choix final.

Samsung Galaxy A06 vs Xiaomi Redmi 14C

Rares sont les personnes qui se précipitent sur les téléphones vendus aux alentours de 100 euros. Pourtant, certains en ont une utilisation modérée, et ne l’utilisent que pour passer des appels, envoyer quelques messages ou surfer sur le web.

Les constructeurs le savent, et c’est pourquoi dans leur catalogue on trouve des références très abordables comme le Redmi 14C de Xiaomi ou encore le Galaxy A06 de Samsung. Ce sont deux options acceptables pour les utilisateurs au budget serré qui cherchent avant tout un téléphone fonctionnel. Pour savoir lequel est fait pour vous, nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif pour vous aider à déterminer quel est le meilleur smartphone ?

Les smartphones en promotions

Des smartphones soignés avec quelques concessions

Au vu de leur tarif, il n’est pas surprenant de voir que le plastique domine sur ces deux smartphones. Celui de Xiaomi met des paillettes sur son dos, ce qui apporte une petite touche d’originalité. On est face à un grand format où l’écran présente un menton assez prononcé et une goutte d’eau. Son rival ne fait pas mieux avec ses bordures larges et son encoche frontale à l’avant qui nous rappelle vite que l’on a affaire à un appareil premier prix. On apprécie tout de même son dos joliment épuré qui reprend les codes visuels des modèles plus haut de gamme de la marque avec ses capteurs photo qui ressortent légèrement. Il a l’avantage d’être certifié IP54 lui conférant une meilleure résistance à l’eau et aux poussières que le 14C qui se contente de l’IP52.

Au dos, le téléphone de Xiaomi possède un module photo imposant et un objectif factice qui rend l’ensemble un peu « cheap ». On a deux objectifs, un capteur grand-angle de 50 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx utilisé pour le mode portrait, notamment. Le capteur principal produit des photos correctes en plein jour, mais la qualité se dégrade rapidement en basse lumière. Le mode portrait est perfectible et le zoom numérique est utilisable jusqu’en x4 si l’on n’est pas trop regardant. Quant au A06, il s’appuie sur un capteur principal de 50 Mpx et sur un capteur de profondeur de 2 Mpx. Forcément, il ne faudra pas être très exigeant. Ce n’est pas le meilleur photophone proposé par la marque, mais il assura quelques bons clichés, quand les bonnes conditions lumineuses sont réunies.

Pas d’OLED mais du LCD

Samsung est réputé pour la qualité de ses écrans, mais avec le Galaxy A06, il faudra faire quelques concessions. Il propose un grand écran LCD de 6,7 pouces avec une définition HD+ (720 x 1 600 pixels). Difficile de vanter ses mérites, mais il offre tout même un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour apporter plus de fluidité. De son côté, le Redmi 14C à un écran LCD de 6,88 pouces avec une définition légère de 1 640 x 720 pixels. Si Xiaomi annonce 120 Hz sur le papier, nous n’avons en réalité que du 90 Hz, c’est déjà pas mal, mais éloigné de la promesse. Si la dalle n’est pas bien calibrée et manque de luminosité, il offre un bon contraste.

Pour ce qui est de la partie logicielle, le téléphone de la firme chinoise tourne sur Android 14 via Hyper OS. On a une interface très colorée, mais avec des pourriciels bien trop nombreux qui viennent ternir l’expérience utilisateur. Côté mises à jour, comptez deux versions d’Android (soit Android 16 au maximum) et des mises à jour de sécurité jusqu’en 2028. Pour l’appareil du constructeur sud-coréen, c’est One UI 7 et Android 15 qui est disponible dès le démarrage. Un OS que nous avons déjà put tester et apprécier sur d’autres Galaxy A. Il propose 2 mises à jour majeures de l’OS, et profitera ensuite de 4 ans de mises à jour de sécurité. Sa prise en charge logicielle devrait ainsi s’étirer jusqu’au 31 mars 2030.

Des performances correctes

Que ce soit sur l’appareil de Xiaomi ou celui de Samsung, il ne faut pas s’attendre à un foudre de guerre.

Le Redmi 14C est animé par un SoC bien modeste, le MediaTek Helio G81 Ultra. Il permet au Redmi 14C de faire tourner Genshin Impact. Une prouesse. Évidemment, c’est en qualité graphique très faible, mais on frôle les 30 fps, ce qui est suffisant pour jouer si l’on n’est pas trop regardant. Au quotidien, il peut gérer le multitâche en arrière-plan et répond suffisamment bien aux usages courants, mais quelques ralentissements interviennent dès lors qu’on lance une application lourde comme du YouTube en 1080p en arrière-plan.

Sous le capot du Galaxy A06, c’est un processeur Dimensity 6300 qui est à l’action. Nous n’avons pas encore eu l’occasion de le tester, mais il devrait répondre aux tâches élémentaires. Les jeux gourmands devraient être difficilement jouables avec quelques lags.

Deux fidèles compagnons qui mettent du temps à récupérer de l’énergie

Ces deux appareils sont assez bien lotis, côté autonomie. Le Redmi 14C à un léger avantage en intégrant une batterie de 5 160 mAh, contre 5 000 mAh pour le Galaxy A06.

Durant notre test du téléphone de Xiaomi, nous avons pu observer une bonne autonomie. Il a pu tenir une journée et demie en usage modéré et si on l’utilise un peu plus avec du streaming et beaucoup de photos, il atteint tout de même la journée. Au vu du prix, il n’y a pas de charge sans fil et la charge filaire est limitée à 18 Watts… Il faudra donc être patient pour faire le plein d’énergie.

Comme dit plus haut, l’appareil de Samsung est alimenté par une batterie de 5 000 mAh et devrait se montrer rassurant pour la journée. Côté charge, elle est plafonnée à 25 W. C’est toujours mieux que son rival.

Un Galaxy ou un Redmi ?

II est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix. Bien sûr, il faut prendre en compte vos besoins.

Par exemple, avec le Redmi 14C on a un smartphone de grande taille qui arrive à lancer des jeux 3D, mais en qualité graphique très faible et 30 fps. Rien d’étonnant, il offre des performances modestes, avec quelques ralentissements dans l’interface, sans gravité. Certes, il n’y a que du plastique, ses bordures autour de l’écran sont assez épaisses, mais en main, le smartphone a réellement une belle tenue et sa finition pailletée est originale. C’est aussi un appareil endurant avec lequel vous pourrez prendre de jolis clichés de jour. De nuit, c’est plus compliqué, mais à ce prix, difficile d’être exigeant.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre test sur le Xiaomi Redmi 14C.

Le Samsung Galaxy A06 est quant à lui le plus accessible de son catalogue. Il faut donc s’attendre à faire des compromis, comme l’écran LCD HD+ ou encore les bordures épaisses tout autour. Les performances sont un peu juste et les photos sont correctes. Son véritable atout, c’est de tourner sous Android 15 avec la dernière version de l’interface coréenne : One UI 7 et ses options de personnalisations. Et grâce à ses 4 ans de patchs de sécurité, il devrait tenir jusqu’en 2030.

Si le téléphone de Samsung ou de la marque Xiaomi ne vous ont pas convaincu, et que vous avez un budget plus élevé, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs smartphones à moins de 100 euros.

