Pixel 9 ou Galaxy S25 : lequel de ces deux fleurons en promo est fait pour vous ?

Le Samsung Galaxy S25 et le Google Pixel 9 font partie des meilleurs smartphones du moment, mais quand ils sont en promotions, lequel choisir ? Nous allons tenter d'y répondre dans ce comparatif.

Si vous cherchez à avoir la meilleure expérience sur un smartphone, il faut se diriger vers les fleurons des grandes marques, comme Samsung ou encore Google.

Le Galaxy S25 est dans la droite lignĂ©e de la gamme, mais en ajoutant de l’IA, comme le Pixel 9, qui lui voit son design revisitĂ©. Ces deux rĂ©centes rĂ©fĂ©rences offrent de belles prestations premium, et en ce moment en promotion, ils paraissent ĂŞtre une bonne affaire. Mais, lequel des deux choisir ? Nous allons tenter de vous Ă©clairer dans votre choix Ă travers ce comparatif en dĂ©taillant chacune des qualitĂ©s et des inconvĂ©nients des deux produits.Â

Les deux smartphones en promotions

Petit format et look soigné

Commençons par dĂ©crire le design de ses deux smartphones. Google revoit le design de son Pixel 9 dont le bloc photo passe d’une barre horizontale Ă une sorte de pilule. Ce changement lui donne du caractère, et avec ses tranches plates et son petit format, il est confortable en main. Pour le Galaxy S25, pas de rĂ©elles nouveautĂ©s, le constructeur sud-corĂ©en reprend la formule des modèles prĂ©cĂ©dents, Ă savoir un petit appareil mignon aux belles finitions, très agrĂ©able en main avec ses angles arrondis et ses bordures plates.Â

Pour la partie photo, les deux tĂ©lĂ©phones dĂ©livrent de jolis clichĂ©s. Au dos, l’appareil de Samsung peut compter sur un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx, et un tĂ©lĂ©objectif x3 de 10 Mpx. Il propose une belle qualitĂ© globale en termes de photo qui lui permet de presque faire oublier ses approximations ici et lĂ comme la mise au point, mode portrait

perfectible, etc. La firme de Mountain View fait le choix d’Ă©quiper son smartphone que de deux capteurs photo, une camĂ©ra principale de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 48 Mpx. Il produit des images dĂ©taillĂ©es avec une bonne dynamique et des couleurs bien Ă©quilibrĂ©es. Le mode Portrait fait toujours son petit effet, la patte Pixel est lĂ . Et si le zoom x2 numĂ©rique est bon, il n’est pas au niveau d’un grossissement optique. Dans l’ensemble, le smartphone sera un très chouette compagnon pour immortaliser des moments. Google a inclus de nombreuses fonctions logicielles pour amĂ©liorer vos images sans que vous ayez Ă faire quoi que ce soit.Â

De jolies Ă©crans, plaisant Ă utiliser au quotidien

Sans surprises, la face avant de ces deux appareils haut de gamme affiche des bords affinés, qui sont légèrement plus épais sur le Pixel 9. Une fois allumée, ce sont des écrans très agréables à utiliser au quotidien. Sur le S25, on à un écran de 6,1 pouces, Full HD+, Oled et d’un taux de rafraîchissement LTPO à 120 Hz. Une recette qui fonctionne très bien. Très lumineux, il faudra aller dans les réglages pour obtenir un équilibre satisfaisant entre fidélité des couleurs, température et pluralité des nuances. Chez la concurrence, on a aussi un bel écran de 6,3 pouces, Oled et Full HD+. Pour assurer une bonne fluidité, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz vient sublimer tout cela. Mais la dalle n’est pas LTPO. Il peut se targuer d’offrir une bonne qualité d’affichage dans l’ensemble, avec une luminosité au rendez-vous.

C’est aussi sur la partie logicielle que les deux modèles sont apprĂ©ciĂ©s, notamment pour les sept ans de mises Ă jour garanties. Avec One UI 7 basĂ©e sur Android 15, le S25 livre une interface rajeunie avec des icĂ´nes redessinĂ©es et des fonctions plus ergonomiques. Elle s’accompagne aussi d’une belle flopĂ©e de fonctions Galaxy AI, comme Cross App, une extension de Gemini, bien pratique ou encore la Now Bar, le Dynamic Island de Samsung. Le Pixel 9 de son cĂ´tĂ© fait profiter de la Pixel Experience, une des rĂ©fĂ©rences en matière d’expĂ©rience logicielle sur Android. C’est une interface très bien pensĂ©e avec une belle dose de personnalisations. L’intelligence artificielle est bien entendu de la partie, avec des fonctionnalitĂ©s pratiques pour les retouches photos.

Le Galaxy S25 est très largement devant côté performance

Le Google Pixel 9 est animé par le Tensor G4, une puce qui est optimisée pour les fonctions IA et assure la puissance nécessaire pour les tâches du quotidien. Il rencontre des difficultés sur des jeux et sur la gestion de la chauffe. Sur Fortnite, on peut activer la qualité Épique et les 60 fps et les parties tournent parfaitement dans ces conditions, à un détail près : la chauffe. Heureusement il retrouve aussi rapidement une bonne température ambiante quand on le laisse se reposer quelques minutes.

Le Samsung Galaxy S25 intègre cette année une puce Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Ce processeur fait bien mieux que l’Exynos de la précédente génération : même s’il existe plus puissant, le S25 est fluide en toutes circonstances. Il se montre très bon sur les jeux 3D comme Genshin Impact. Par défaut, les réglages graphiques sont réglés sur Élevé, mais vous pouvez les pousser au niveau maximal sans faire sourciller l’appareil. Mieux encore : le Galaxy S25 garde son sang-froid en toutes circonstances grâce une excellente dissipation de la chaleur.

L’endurance n’est pas la première qualitĂ© de ces deux smartphones

Face au Pixel 9, le Galaxy S25 possède une batterie plus petite — 4 000 mAh, contre 4 700 mAh. C’est d’ailleurs la mĂŞme capacitĂ© que celle sur le S24, mais avec une meilleure efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique grâce Ă sa puce gravĂ©e en 3 nm. Dans les faits, le S25 est capable de tenir toute une journĂ©e sans crainte dans divers scĂ©narios. En revanche, il perd quelques pourcentages en veille.

L’autonomie du smartphone de Google est un peu trop juste pour convenir Ă tous les usages, surtout si vous faites partie de ceux qui enchaĂ®nent moult activitĂ©s et usages exigeants en ressources. La charge est lente, sauf si vous vous procurez le chargeur officiel de 45 W vendu sĂ©parĂ©ment, qui permet de retrouver jusqu’à 55 % d’énergie en 30 minutes. Son rival ne fait pas mieux non plus sur ce point : il se limite Ă 25 W, il faudra attendre environ une heure avec un chargeur compatible pour faire le plein d’énergie.

Samsung ou Google ? Un choix cornĂ©lien…

D’un côté ou de l’autre, les qualités ne manquent pas, mais des différences sont à prendre en compte avant de faire votre choix.

Le Google Pixel 9 jouit de belles finitions et agrĂ©able Ă utiliser dans l’ensemble. DouĂ© en photo, il est dotĂ© d’un bel Ă©cran qui dĂ©voile une interface Pixel Experience toujours aussi chouette. En revanche, ce modèle haut de gamme manque d’endurance dès lors qu’on a un usage actif du smartphone. Autre point frustrant : les performances limitĂ©es de la puce. Certes, le Tensor G4 est Ă l’aise pour les tâches du quotidien, mais il est vite mis en difficultĂ© sur des tâches plus lourdes, comme les jeux 3D. Rien de dramatique, surtout que le tĂ©lĂ©phone profite d’une belle longĂ©vitĂ© logicielle.

Chez Samsung, on a droit Ă de jolis ajustements pour une belle prise en main sur le S25. Il est très agrĂ©able Ă utiliser au quotidien, aussi bien par son interface One UI 7 que par son design contenu et confortable. En dĂ©laissant sa puce Exynos pour le Snapdragon 8 Elite for Galaxy, Samsung propose de meilleures performances et une meilleure gestion de la dissipation de la chaleur, mĂŞme quand il est poussĂ© dans ses retranchements. Enfin, la photo ne déçoit pas et il reste satisfaisant en termes d’autonomie.Â

