Test du Samsung Galaxy S25 : sans surprise, mais pas sans saveur

One UI 7 et les sept ans de mises à jour

Le Samsung Galaxy S25 est exactement comme l’avait prédit de très nombreuses rumeurs avant sa sortie. Nous savions donc déjà tout de lui, il suffisait simplement de le tester pour s’en faire un avis. C’est chose faite.

Que vaut le modèle classique de la fournée 2025 des smartphones Samsung haut de gamme ?

Fiche technique

Modèle Samsung Galaxy S25 Dimensions 70,5 mm x 146,9 mm x 7,2 mm Interface constructeur One UI Taille de l’écran 6,2 pouces Définition 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 416 ppp Technologie AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Stockage interne 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 10 Mp Capteur photo frontal 12 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 4000 mAh Poids 162 g Couleurs Noir, Or, Vert, Rose, Gris Fiche produit

Design

Petit et mignon. C’est le crédo que pourrait s’approprier le Galaxy S25. Il est agréable en main avec ses angles arrondis et ses bordures plates qui ont le grand avantage de ne pas être aussi tranchantes que sur le grand frère Galaxy S25 Ultra.

La sensation en main est donc plus réussie et ne pâlit en aucun cas de la comparaison avec l’iPhone 16 par exemple. Bon nombre de personnes dans mon entourage ont d’ailleurs eu cette comparaison en tête au bout de quelques secondes de découverte : « on dirait l’iPhone ».

Alors oui, Samsung a opéré quelques changements ici et là pour affiner et alléger le Galaxy S25 par rapport à la précédente génération. En réalité, les évolutions sont à peine visibles et à peine ressenties. C’est toujours bon à prendre, mais ce n’est clairement pas un facteur déterminant d’une année à l’autre. L’occasion de rappeler que nous ne recommandons jamais de changer de téléphone tous les ans.

On apprécie donc le format assez compact de l’appareil qui satisfera les personnes sensibles aux douleurs dans le creux de la main. Les bonnes finitions aident aussi évidemment à cette impression réussie, même si on ne peut s’empêcher de questionner le choix de Samsung au niveau des caméras à l’arrière.

Comme l’a montré JerryRigEverything, il y a un jeu sous chaque caméra qui permet de faire sauter les anneaux de chacune d’entre elles relativement facilement. C’est un détail, mais c’est un peu dommage de voir ça sur le segment haut de gamme où nous sommes forcément tatillons.

Gorilla Glass Victus 2, certification IP68 : le Galaxy S25, du reste, ne devrait pas poser de souci en termes de durabilité.

Écran

Le Samsung Galaxy S25 est équipé d’un écran de 6,1 pouces. Full HD+, Oled et pourvu d’un taux de rafraîchissement LTPO à 120 Hz. On a une recette qui fonctionne très bien et qui saura satisfaire pléthore de clients.

Cela passe tout d’abord par une très bonne luminosité maximale. 1204 cd/m² en SDR et jusqu’à 2460 cd/m² en HDR selon notre sonde et le logiciel Calman de Portrait Displays.

Notez simplement qu’il n’y a pas de traitement spécial antireflet sur le Galaxy S25 classique contrairement au modèle Ultra. Vous ne serez donc pas immunisé contre quelques reflets, mais dans l’immense majorité des situations, le plissement des yeux ne sera pas nécessaire pour voir ce qui s’affiche.

Ensuite, nous entrons dans les spécificités de la calibration à la Samsung. Le Coréen propose deux modes d’affichage sur son téléphone : Vif et Naturel.

Nos mesures nous poussent à vous recommander d’opter pour le mode Vif (activé par défaut) tout en ajustant la jauge colorimétrique un cran vers le chaud dans les paramètres du smartphone. C’est la solution la plus équilibrée entre variété des nuances et fidélité des couleurs.

Avec ce réglage, le Galaxy S25 couvre ainsi respectivement 131 % et 88 % des espaces colorimétriques sRGB et DCI-P3. On a déjà vu mieux (des smartphones moins onéreux parviennent à couvrir 100 % du DCI-P3), mais c’est globalement satisfaisant.

On se retrouve alors avec un Delta E moyen sur DCI-P3 à 5,24 en SDR. On aurait aimé un indice plus proche de 3 pour que l’œil humain ne fasse plus la différence entre la couleur réelle et celle affichée. Hélas, malgré une bonne fidélité dans l’ensemble, les nuances de gris et les couleurs chair posent des difficultés à la dalle. En HDR, cette mesure monte à 6,1, l’exercice de fidélité étant plus difficile dans ces conditions.

Enfin, la température moyenne des couleurs est à 6344 K, ce qui reste assez proche de l’idéal à 6500 K avec un petit penchant pour le rouge.

Vous pouvez évidemment rester sur les réglages par défaut ou opter pour le mode Naturel. Or, dans le premier cas, la dalle tire un peu trop sensiblement sur le bleu et montre de grosses lacunes sur le Delta E, dans le second, elle a du mal à chercher une bonne pluralité des tons.

Logiciel

Une interface One UI 7 grandement repensée, basée sur Android 15 avec la garantie de sept ans de mises à jour et une belle flopée de fonctions Galaxy AI pour saupoudrer le tout.

N’hésitez pas à consulter la partie logicielle de notre test du Galaxy S25 Ultra. Tout est strictement identique sur le Galaxy S25 classique de ce côté-là, exception faite du stylet.

Vous pouvez aussi en apprendre plus sur les sujets suivants :

Photo

Pour la partie photo, on commence à bien connaître la configuration matérielle sur ce Samsung Galaxy S25, car nous l’avons déjà vue par le passé sur la gamme.

Capteur principal de 50 Mpx (f/1,8), équivalent 24 mm.

Ultra grand-angle : 12 Mpx, (f/2,2), 120 degrés.

Téléobjectif x3 de 10 Mpx (f/2,4).

Commençons par une bonne nouvelle. Aucun défaut majeur ne saute directement aux yeux dans les photos prises avec le Galaxy S25. Bonne gestion de la dynamique, bon niveau global des détails. Soyez rassurés. Les défauts apparaissent quand on commence à regarder les clichés de plus près.

Sans être floues, les images manquent un peu de punch, la mise au point n’étant pas infaillible, un peu lisse. Ce n’est jamais rédhibitoire, mais pour les plus méticuleux, cela pourrait être frustrant de temps à autre.

Cette remarque générale reste la même sur les clichés de nuit. Du bruit vient par ailleurs s’ajouter pour dégrader la qualité. On appréciera toutefois la qualité du mode nuit chez Samsung qui propose un bon équilibre entre débouchage des zones sombres et maintien de l’atmosphère de la scène.

Sans surprise, le petit souci de piqué se ressent aussi sur les photos en ultra grand-angle moins bien définies. Le rendu global reste satisfaisant, Samsung étant notamment très bon pour éviter le grand piège de ce mode de prise de vue, à savoir : la distorsion trop marquée sur les côtés.

Côté téléobjectif, le Samsung Galaxy S25 propose des grossissements optiques x3 de haute qualité quand les conditions lumineuses sont clémentes. En faible luminosité, ce mode montre clairement des limites et de petits soucis de cohérence colorimétrique. Ces deux reproches sont flagrants sur la photo avec le canal.

Pour ce qui est du mode portrait, les rendus sont bons dans l’ensemble, mais il y a quelques errements sur la gestion du flou d’arrière-plan. Sur la photo de mes collègues Juliette et Clément, on peut voir que le motif du dossier de la chaise derrière pose problème. Résultat : le détourage a des ratés au niveau des têtes des deux zigotos.

Sur ma photo de mégalomane, tout semble correct au premier regard — hormis le narcissisme –, mais il suffit de jeter un coup d’œil à mes lunettes, sur la droite de la photo, pour voir qu’il en manque un bout. Bref, tout cela pour dire que ce genre de complexité peuvent mettre à mal la précision du mode portrait.

Notez au passage, que malgré un zoom optique x3, Samsung propose par défaut le grossissement x2 sur les portraits.

Pour ce qui est du capteur selfie de 12 Mpx, pas de folie, mais des performances très bonnes. Rien à redire, notamment grâce à un bon niveau de détail.

Côté vidéo, vous pouvez filmer jusqu’en 8K à 30 fps ou en 4K à 60 fps. Il est aussi possible de filmer en HDR 10 bits tandis que le mode Pro accueille la gestion des logs, les profils colorimétriques pratiques pour les étalonneurs. Nous prévoyons d’y consacrer un papier dédié avec l’équipe vidéo de Frandroid.

Performances

Petit certes, mais puissant également. Le Samsung Galaxy S25 se dote d’un Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Autrement dit, la puce pour téléphone la plus puissante jamais conçue par Qualcomm spécialement ajustée pour les exigences de la marque coréenne.

Les performances sont-elles au rendez-vous ? Assurément. Sont-elles plus incroyables que d’autres smartphones équipés du même SoC. Eh bien, non !

Le OnePlus 13, par exemple, fait mieux en termes de puissance brute. Il en va de même pour le Honor Magic 7 Pro ou le Realme GT 7 Pro.

Il faut en effet comprendre que la mention « for Galaxy » du Snapdragon 8 Elite ne correspond pas un boost de la puce. Il faut plutôt le voir comme une optimisation de certains usages, notamment tournés vers les fonctions IA.

Difficile dès lors de savoir si ces ajustements ont un réel impact. Il faudra au moins quelques mois d’usage pour se faire un avis. En attendant, pas d’inquiétude, le Samsung Galaxy S25 sait dérouler.

Nos benchmarks montrent une puissance sensiblement plus élevée comparée, respectivement, à l’iPhone 16 et au Google Pixel 9. On notera aussi le très joli bond de performances d’une génération à l’autre, le Snapdragon 8 Elite ne laissant AUCUN doute sur sa supériorité par rapport à l’Exynos du Galaxy S24.

Moyenne normalisée des scores du Samsung Galaxy S25 sur les benchmarks – comparaison avec l’iPhone 16, le OnePlus 13, le Google Pixel 9, le Galaxy S24) // Source : Frandroid

En termes de performances, le Galaxy S25 est donc très bon, sachez juste qu’il existe plus puissant.

Cette petite contextualisation n’enlève en rien les mérites du Samsung Galaxy S25 qui se montre très bon sur les jeux 3D comme Genshin Impact. Par défaut, les réglages graphiques sont réglés sur Élevé, mais vous pouvez les pousser au niveau maximal sans faire sourciller l’appareil.

Le jeu aura beau vous avertir que le niveau de performances demandé est trop haut, pendant votre partie de 30 minutes, le téléphone ne montre aucun réel défaut. Seul les décors au loin peuvent mettre un peu de temps à s’afficher puis apparaître brutalement lorsque le personnage sprinte.

En outre, et c’est sans doute la vraie force du Samsung Galaxy S25 au vu de son gabarit : le téléphone ne chauffe pas. Certes, il tiédit assez rapidement, mais ne dépasse jamais ce stade qui ne gêne en rien l’expérience.

J’ai pu mesurer la température avec notre Blackview BL9000 Pro après une demi-heure de Genshin Impact, le Samsung Galaxy S25 était à peine monté à 36 degrés Celsius. Chapeau.

Batterie

Le Samsung Galaxy S25 joue le conservatisme sur la batterie en gardant une capacité de 4000 mAh. C’est peu sur le papier et le constructeur essaie de tempérer les craintes en expliquant que la puce gravée en 3 nm permet une meilleure efficacité énergétique.

Autrement dit, la marque promet une meilleure autonomie malgré une batterie inchangée. Au-delà des paroles, ce qu’on retient surtout, c’est que l’endurance n’est toujours pas la première qualité du Galaxy S25. Malgré cela, il sait résister toute une journée à une utilisation intensive, mais aller au-delà n’est presque pas envisageable.

Il fait donc le job de ce côté sans se surpasser pour autant. Voici quelques données permettant d’avoir une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Le Galaxy S25 passe de 100 à 88 % pendant la lecture du film Inglourious Basterds sur Netflix (2h33) avec l’écran réglé à 250 cd/m² (connecté au Wi-Fi).

Avec la même luminosité et en partant de 100 % de batterie, il perd 6 % d’énergie sur Genshin Impact avec tous les paramètres graphiques poussés à fond (connecté au Wi-Fi).

Il perd entre 4 et 6 % de batterie sur une nuit quand il n’est pas en charge.

Les deux premiers points sont rassurants, le Galaxy S25 se débrouille très bien pour tenir la durée dans des activités énergivores. Dommage que son comportement en veille, évoqué dans le troisième point, ne soit pas aussi exemplaire.

Pour la charge, avec une limite à 25 W en filaire, il faudra attendre environ une heure avec un chargeur compatible pour faire le plein d’énergie.

Le Galaxy S25 a aussi la particularité d’être « presque » compatible Qi2. Pour profiter du dernier standard de charge sans fil — plus rapide et magnétisé — il faut une coque dédiée.

Réseau et communication

Rien à signaler sur les communications du Galaxy S25. La géolocalisation ne joue pas de mauvais tour et la connexion aux réseaux 4G et 5G en Île-de-France n’a jamais posé de souci.

Pour ce qui est des appels, la communication est claire, votre interlocuteur ne sera pas gêné ou presque par les bruits parasites et il faut notamment un vent fort qui souffle dans le micro pour vraiment nuire à la qualité de l’appel. Le Galaxy S25 évite par ailleurs un effet trop métallique quand il compresse la voix.

Prix et date de sortie

Le Samsung Galaxy S25 est vendu au prix conseillé de 899 euros dans sa version 128 Go — que nous aurons du mal à vous recommander en 2025 pour ne pas être à l’étroit.

Comptez 959 euros pour le modèle de 256 Go et 1079 euros pour la déclinaison à 512 Go. Toutes les variantes sont pourvues de 12 Go de RAM.