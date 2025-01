Galaxy AI se dirige à la voix sur les Galaxy S25, toutes les nouvelles fonctions à connaître

Les nouveaux Galaxy S25 de Samsung s’accompagnent d’une mise à jour majeure de Galaxy AI. La suite de fonctions intelligentes se gave de nouveautés et surtout change quelque peu son mode de fonctionnement.

Galaxy S25 Plus // Source : ElR – Frandroid

Nous avons pu découvrir les Galaxy S25 en avance et lors de notre présentation privée, Samsung a clairement mis l’accent sur la partie logicielle, passant la moitié du briefing à parler de Galaxy AI.

On peut dire qu’en 2025, le matériel intéresse moins que le logiciel. Comme le rappelle le constructeur coréen, l’évolution s’est faite d’abord par le hardware avec les grands écrans dès le Galaxy Note en 2011, puis les écrans sans bords avec le Galaxy S8, en 2019 on a eu les premiers smartphones pliables et en 2024, l’intelligence artificielle. Pour 2025, on reste sur l’IA, mais Samsung vient peaufiner son intégration.

« La façon dont on se sert de son smartphone va radicalement changer »

La marque est consciente que Galaxy AI était trop éparpillé dans One UI 6. Les fonctions ne venaient pas naturellement, il fallait les chercher. On était encore dans la bricole pour amateur éclairé.

One UI 7 vient retourner la situation en mettant en place un hub conversationnel, notamment, afin d’adresser naturellement les fonctions IA du téléphone.

Pour Samsung, « le smartphone doit être partenaire avec lequel on peut parler ». La voix va être cette année au coeur de l’expérience. « La façon dont on se sert de son smartphone va radicalement changer », ajoute-t-il. Et cela passe par un super assistant, un hub qui rassemble toutes les fonctions et qui s’appuie sur Gemini Live.

Il est accessible en pressant longuement le bouton d’allumage ou en cliquant sur les trois étoiles de l’icône Galaxy AI dans les champs de recherche.

Les nouvelles fonctions de Galaxy AI

Samsung veut capitaliser sur les fonctions poussées sur Galaxy AI à travers One UI 6 et One UI 6.1 en simplifiant leur accès, mais aussi en en ajoutant de nouvelles.

Cross App

Cross App est une extension de Gemini. C’est sans doute l’outil le plus parlant pour comprendre la démarche de Samsung.

Il s’agit d’une fonction qui va permettre d’agréger différents contenus de différentes sources pour répondre à une tâche à effectuer. Elle peut aussi bien utiliser Internet que les applications installées sur l’appareil.

Par exemple, en demandant à Galaxy AI « cherche restaurant italien à moins de 15 minutes et partage résultat à Léna », le système va chercher sur Maps les occurences pertinentes, sélectionner les meilleures et les envoyer au destinataire.

Plus parlant (et plus pratique) encore, si l’on suit les matchs des Knicks de New York et que l’on souhaite n’en rater aucun, rien de mieux que de tous les noter dans son agenda. Problème, une saison comprend 82 matchs… Autant dire que la saisie va être longue. Galaxy AI règle ça en quelques secondes : « Enregistre dans l’agenda tous les matchs de la prochaine saison des Knicks. » Hop, c’est fait ! Et ça peut fonctionner avec l’agenda de Samsung ou Google Calendar.

Poussons plus loin avec de la vidéo. Galaxy AI peut effectuer des recherches sur les plateformes comme YouTube. Samsung nous donne l’exemple d’un voyage à New York. On peut demander à son assistant de chercher des infos sur la préparation de ce voyage sur YouTube et de les résumer dans une note. L’IA va agréger plusieurs vidéos pertinentes, les résumer et réunir les infos dans Samsung Notes.

Cross App sur Galaxy S25 Ultra // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

Et que dire des paramètres de son appareil. Soit un lieu inconnu soit un lieu redouté de nombreux utilisateurs. Plus besoin d’aller fouiner dans les rubriques et sous-rubriques pour modifier un réglage. Il suffit d’appuyer sur l’icône Galaxy AI du champ recherche et formuler sa demande : « je veux modifier la taille de la police ». Le réglage apparaît, plus qu’à le modifier.

Idem pour les photos. Si l’on veut voir les photos prises avec untel à tel endroit, il suffit de le demander.

Bref, Galaxy AI est clairement au centre de One UI 7 avec Cross App. Et Samsung a la bonne idée de le déployer directement en français et dans 44 autres langues dès la sortie des Galaxy S25, le 7 février prochain.

La Now Bar

Résumons cette fonction, c’est le Dynamic Island de Samsung.

D’autres constructeurs ont déjà copié l’outil d’Apple, comme Honor avec un très bon rendu d’ailleurs. Samsung leur emboîte le pas, mais en ne situant pas son widget au même endroit et surtout, il n’est pas accessible en permanence. La Now Bar est située sur l’écran verrouillé, en position basse.

Galaxy S25 Ultra // Source : ElR – Frandroid

Dans une pillule, on peut retrouve en pile les différentes tâches en cours, comme un minuteur, un itinéraire, un mini lecteur Spotify ou encore les résultats en temps réel du match que l’on voulait suivre.

Oui, sont poussés aussi dans cette zone des propositions basées sur les habitudes et préférences de l’utilisateur, ce qui nous amène à parler de Now Brief.

Now Brief

Now Brief, c’est le widget qui affiche « les infos qu’il vous faut quand il vous les faut ».



Situé sur la page d’accueil de One UI 7, Now Brief propose un résumé de la journée de l’utilisateur. Pas un seul résumé bête et méchant, mais plutôt un aperçu qui change au gré des heures.

Galaxy S25 // Source : ElR – Frandroid

Il analyse les habitudes de l’utilisateur et pousse des actions en fonction.

Par exemple, si en se levant on a l’habitude de consulter la météo puis les anniversaires du jour et enfin l’info trafic, Now Brief va automatiquement rassembler toutes ces informations à partir de l’heure du levé.

Selection AI

Disponible depuis la barre latérale, cette fonction propose des actions pertinentes en fonction de ce qui est affiché à l’écran. Par exemple si un numéro de téléphone est affiché et que l’on déclenche Selection AI, il proposera de l’appeler.

L’outil décortique chaque partie de la zone affichée et propose des actions contextuelles en fonction.

À noter qu’il est impossible de rechercher à partir de cette fonction. Il faut en passer par Entourer par rechercher qui est toujours disponible en pressant la barre inférieure sur l’écran.

Samsung nous explique que ce n’est pas une version finale et que les deux outils pourraient, à terme, être rassemblés.

Suggestions intelligentes

Ici, Samsung vient détecter nos routines afin d’être proactif dans le moyen de les adresses plus simplement et automatiquement.

Ainsi, si lorsque l’on prend sa voiture on a pour habitude de lancer Google Maps, Spotify et Coyote, Galaxy AI pourra le faire automatiquement à chaque fois que l’on démarre sa voiture.

Même schéma lorsque l’on part de chez soi. Les lumières peuvent s’éteindre et l’aspirateur se mettre en marche sans qu’on ait à s’en soucier.

Les outils de création par IA

Au-delà de ces fonctions, Samsung propose aussi une panoplie de nouveaux outils de création assisté par l’intelligence artificielle.

Gomme Audio

Si c’est une nouveauté chez Samsung, on a déjà croisé cette fonction sur les Pixel de Google. En post-production, la gomme audio permet de moduler à l’envie les différents sons d’une vidéo. Un piano qui joue et du bruit et des vois alentours, on peut tout à fait couper ces derniers pour ne laisser que la musique.

L’outil reconnaît six sources sonores : voix, musique, vent, bruit, foule et nature.

Nous l’avons essayé dans l’appartement dans lequel nous étaient présentés les Galaxy S25. Une enceinte diffusait de la musique. Nous avons coupé tous les autres bruits. Ça fonctionne, mais le rendu n’est pas optimal, nasillard.

Montage par IA

Encore une fonction déjà connue puisqu’elle se rapproche fortement de Film Magique d’iMovie sur iOS.

Ici, Galaxy AI vient combiner plusieurs vidéos en en prenant des extraits des moments forts pour en ressortir un montage automatique. On peut augmenter ou diminuer la durée voulue.

Pratique pour effectuer un résumé rapide en images d’un évènement.

Meilleure pose

Une photo de groupe où tout le monde ne sourie pas ou si l’un ferme les yeux, voilà ce que Meilleure pose veut corriger.

Sur des photos Live (et uniquement elles), on peut en édition choisir entre plusieurs versions des visages de chaque personne présente sur la photo afin de créer une version parfaite de son cliché.

Outils d’écriture

Lancés avec les Galaxy S24 il y a un an, les outils d’écriture de Galaxy AI ne se cantonnent plus au clavier Samsung. Ils s’affichent désormais dès lors que l’on sélectionne un texte et dans la barre latérale de OneUI 7.

Création d’images

Outre dessiner pour générer un rendu par IA, on peut désormais aussi créer des images avec un prompt textuel. Il est aussi possible de combiner dessin et texte pour affiner le rendu souhaité.

Stickers

Le clavier Samsung permet de générer des stickers à utiliser dans ses messages à partir d’un prompt.