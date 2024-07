Samsung : la liste des nouvelles fonctions Galaxy AI des Galaxy Z Fold 6 et Flip 6

Les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 de Samsung embarquent de nouvelles fonctionnalités Galaxy AI. Voici la liste à retenir.

Les Samsung Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 ont été officialisés pendant l’Unpacked 2024 de Paris. En plus de quelques évolutions esthétiques et techniques, il y a aussi du nouveau du côté des fonctions Galaxy AI.

Pour rappel, Galaxy AI, présenté en début d’année 2024 avec les Galaxy S24, regroupe un ensemble de fonctions d’intelligence artificielle censées simplifier ou optimiser certaines tâches du quotidien. Or, les tout nouveaux Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 profitent, dès leur lancement, de nouvelles options IA qui leur seront réservées pendant une certaine période.

https://www.youtube.com/watch?v=QbfhNId-Qfg »>https://www.youtube.com/watch?v=QbfhNId-Qfg

Voici donc la liste des nouveautés Galaxy AI à retenir pour les deux nouveaux smartphones pliables. Notez que vous pouvez aussi aller découvrir nos premières impressions sur ces deux modèles :

Du croquis à la retouche photo

La nouveauté la plus marquante visuellement concerne la retouche photo. Avec Galaxy AI, on pouvait déjà effacer ou déplacer un personnage ou un objet dans une scène et laisser l’intelligence artificielle générer un fond dans l’espace laissé vide pour faire illusion.

Désormais, l’IA va un petit cran plus loin puisqu’elle permet aussi d’ajouter un élément dans la scène simplement à partir d’un croquis. Un dessin peu maîtrisé d’un chat, d’un pot de fleurs ou d’un soleil permet ainsi de créer une image réaliste qui vient s’inscruster dans la photo que vous retouchez.

Portraits artistiques

Sur les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, l’intelligence artificielle propose aussi de générer des œuvres d’art à partir de photos de personnes. Ainsi, quand il comprend que vous retouchez une photo et que le système détecte qu’il s’agit du portrait de quelqu’un, il propose un bouton pour générer différents styles artistiques.

Aquarelle, cartoon, style 3D… Vous pouvez vous amuser. Voici un exemple réalisé avec mon collègue et cobaye, Arnaud.

On vous laisse juger !

Génération de texte

Si vous utilisez le clavier Samsung et que vous profitez de Galaxy AI, vous pouvez déjà utiliser une option permettant de reformuler du texte pour en changer la tonalité avant de l’envoyer par SMS ou par mail.

Avec les Fold 6 et Flip 6, vous pouvez désormais même générer du texte avec un prompt.

Exemple, vous pouvez simplement écrire la requête : « Un message pour inviter des amis à une grosse fête d’anniversaire le 13 août ». Il faut ensuite régler quelques paramètres sur le format et le ton du message et hop ; on laisse ensuite l’IA générer un message.

Si le message en question vous convient, il ne reste plus qu’à le copier et le partager où bon vous semble.

Réponses suggérées

Le Galaxy Z Flip 6 a droit à une exclusivité pour son écran externe : les réponses suggérées plus intelligentes. Samsung indique que Galaxy AI comprend mieux le contexte d’une conversation textuelle en analysant les sept derniers messages échangés.

Ainsi, quand vous recevez un message avec une question relativement complexe, l’IA est censée proposer des réponses pertinentes sans peine. Nous n’avons cependant pas pu tester l’efficacité de cette fonction pendant notre session de prise en main.

Traduction d’appels plus largement disponible

L’une des options les plus intéressantes à tester dans Galaxy AI est la traduction instantanée des appels.

Par exemple, la personne A parle en français et une fois qu’elle a fini, une voix de synthèse traduit en anglais pour la personne B qui parle anglais. Cette dernière pourra donc parler dans sa langue maternelle et laisser l’IA traduire à nouveau, dans l’autre sens. Jusqu’à présent, cette fonction ne marchait qu’avec l’application Téléphone de Samsung, celle installée par défaut.

Avec l’arrivée des Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, sa compatibilité s’étend à l’ensemble des applications qui utilisent une fonction appel. Elle peut ainsi être activée dans Instagram, WhatsApp, Messenger, Signal, WeChat et autres applications de messagerie du même acabit.

Ce n’est cependant pas très fluidement intégré. Avec l’application Téléphone de Samsung, il suffisait d’appuyer sur un bouton pour déclencher cette fonction de traduction.

Dans les autres applications, lorsque vous êtes en appel, un bouton se rend disponible dans les paramètres rapides du téléphone. Il faut alors cliquer dessus pour afficher une sorte de fenêtre pop-up par-dessus l’application. Et c’est à travers ladite fenêtre que l’on peut suivre les échanges traduits.

Quelques effets pour les fonds d’écran

Sur les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Flip 6, il y a quelques options pour égayer votre fond d’écran. La principale consiste à créer une animation des photos portraits. Pour cela, dans les suggestions de retouches qui peuvent s’afficher dans la visionneuse de la galerie, se trouve une fonction qui permet de créer une courte vidéo où le fond flouté est séparé de la personne en premier plan pour créer un effet de parallaxe.

La vidéo en question peut ensuite être configurée en tant que wallpaper de l’écran verrouillé. De quoi créer un petit effet sympathique lorsque vous allumez le téléphone.

Toujours sur les fonds d’écran, le système peut proposer des mises en page plus originale pour vos photos.

Rien de bien transcendant, mais ça nous a fait un peu rire.

Enregistrement audio directement dans Samsung Notes

Grâce à Galaxy AI, l’enregistreur vocal de Samsung propose déjà une transcription d’une conversation tout en reconnaissant plusieurs interlocuteurs différents. De son côté, l’application Notes utilise aussi l’IA pour réorganiser et résumer certaines de vos notes afin d’avoir un compte-rendu efficace aux différents participants d’une réunion par exemple.

Sur les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, Samsung fusionne en quelque sorte ces deux fonctions et vous pouvez donc enregistrer une conversation orale directement dans l’application Notes pour rapidement avoir une transcription puis un résumé.

Traduction double écran pour le Flip

Il y a une seconde option réservée au Galaxy Z Flip 6 : c’est l’exploitation de l’écran externe pour la traduction de conversation en face à face. Une fois que l’on est dans l’application dédiée — Interprète –, un bouton propose d’afficher vos propos traduits sur l’écran externe du téléphone.

Il suffit donc de poser le téléphone entre vous et votre interlocuteur et chacun peut donc consulter l’écran face à lui pour comprendre ce qui se dit.

Déploiement sur d’autres modèles

Pour l’instant, les fonctions Galaxy AI présentées ici sont réservées aux Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. Toutefois, Samsung évoque un déploiement sur d’autres modèles dans le courant du second semestre de 2024.

Seront concernés les modèles suivants :

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5.

Reste à savoir si toutes les fonctions seront déployées sur ces appareils ou si certaines resteront des exclusivités. En outre, on peut se demander si, à partir de 2025, des appareils plus anciens pourront aussi en profiter. A priori, non, mais on ne sait jamais.