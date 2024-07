Samsung Galaxy Watch 7 officialisée : un design inchangé, mais des améliorations substantielles

Samsung a présenté sa nouvelle montre connectée, la Samsung Galaxy Watch 7. La montre conserve le même design que les générations précédentes, mais muscle ses caractéristiques.

Réglé comme un coucou suisse, Samsung a profité de son événement Galaxy Unpacked, ce mercredi, pour présenter ses nouvelles montres connectées. Aux côtés de la Samsung Galaxy Watch Ultra, le constructeur a également dévoilé une Samsung Galaxy Watch 7 plus conventionnelle. Au programme, une montre qui reprend le design des précédentes Galaxy Watch, mais qui améliore substantiellement le moteur sous le capot.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées Samsung Galaxy Watch en 2024 ?

Comme tous les ans, la nouvelle Samsung Galaxy Watch 7 est déclinée en deux formats — 40 et 44 mm — et deux connectivités — Bluetooth et 4G. En termes de fonctionnalités, la montre reprend l’essentiel de la Galaxy Watch 6, avec les mêmes mesures de santé. Comptez ainsi sur un capteur optique de fréquence cardiaque, une mesure de la saturation en oxygène dans le sang, un accéléromètre pour le nombre de pas, un suivi GPS, un tensiomètre, un électrocardiogramme et une analyse de la composition corporelle.

Si la nouvelle Galaxy Watch 7 profite du même design que la Galaxy Watch 6 de l’an dernier, elle s’en distingue cependant par le bracelet intégré, avec un petit liseré en tissus rouge ou bleu sur le bracelet. Un code esthétique qui rappelle celui de la Galaxy Watch FE annoncée le mois dernier.

De nouveaux composants pour des données plus précises

Néanmoins, malgré toutes ces ressemblances avec les précédentes versions, la Galaxy Watch 7 profite bien de nouveautés de taille. C’est le cas du nouveau capteur optique de fréquence cardiaque BioActive, qui va intégrer 13 LEDs, contre 5 sur la précédente version. De quoi assurer, sur le papier, une précision accrue des mesures, notamment pour le sommeil ou durant l’activité physique.

Il en va de même pour le suivi GPS avec une puce désormais compatible avec les deux fréquences L1 et L5, et non plus seulement L1. Concrètement, cela devrait offrir une meilleure précision de la géolocalisation, notamment en ville, près de hauts immeubles.

https://www.frandroid.com/produits-android/accessoires-objets-connectes/1576356_gps-gnss-double-frequence-tout-comprendre-a-la-geolocalisation-des-smartphones-et-montres-connectees<div class=

La montre profite également d’un écran plus lumineux que sur les précédentes versions, permettant de monter jusqu’à 3000 cd/m². À titre de comparaison, l’écran est ainsi aussi lumineux que celui de l’Apple Watch Ultra 2, tandis que l’Apple Watch Series 9 plafonne à 2000 cd/m².

Enfin, dernière nouveauté et non des moindres, la Galaxy Watch 7 embarque une nouvelle puce Exynos W1000. Outre ses performances accrues, qui devrait assurer à la montre trois fois plus de fluidité que sur la Galaxy Watch 6, celui-ci a l’intérêt d’être gravé en 3 nm et donc de permettre, à capacité de batterie identique, une meilleure autonomie.

Prix et disponibilité de la Samsung Galaxy Watch 7

La Samsung Galaxy Watch 7 est proposée en précommande en quatre versions et sera disponible à compter du 24 juillet :

Galaxy Watch 7 40 mm Bluetooth : 319 euros

Galaxy Watch 7 44 mm Bluetooth : 349 euros

Galaxy Watch 7 40 mm 4G : 369 euros

Galaxy Watch 7 44 mm 4G : 399 euros

Pour toute précommande de la montre, jusqu’à 24 juillet, Samsung offrira par ailleurs à ses clients un bracelet supplémentaire. D’ici le lancement, et en attendant un test plus complet, vous pouvez déjà retrouver notre prise en main de la Samsung Galaxy Watch 7.