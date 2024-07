Galaxy Watch Ultra : Samsung lance une montre connectée carrée et ultra résistante

Samsung a présenté sa Galaxy Watch Ultra, montre connectée résistante qui semble s'inspirer en grande partie des modèles d'Apple.

En parallèle de la Galaxy Ring et de sa nouvelle Galaxy Watch 7, Samsung a présenté sa cousine. Cette année, pas de modèle « Classic » ni de version « Pro », mais, à l’instar d’Apple, une nouvelle Samsung Galaxy Watch Ultra.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées Samsung Galaxy Watch en 2024 ?

Cette nouvelle montre connectée de Samsung profite d’un design bien plus imposant que la Galaxy Watch 7. Elle bénéficie en effet non pas d’un boîtier rond, mais carré avec des angles légèrement arrondis, pour un format de 47 mm de côté. Comme l’Apple Watch Ultra, cette nouvelle montre se veut essentiellement destinée aux utilisateurs plus aventureux et aux amateurs de randonnée ou de trail, du moins en théorie.

Une montre plus résistante et autonome

Pour ce faire, la Galaxy Watch Ultra se veut bien plus résistante que la Galaxy Watch 7. Si son boîtier est plus large, il profite également d’un titane de grade 4 pour une meilleure résistance que l’aluminium de la montre en version standard. De quoi permettre à Samsung d’assurer non seulement une certification IP68 et 10 ATM — pour de la plongée jusqu’à 100 mètres, — mais également une certification militaire MIL-STD-810H. Concrètement, la montre est ainsi censée résister à des températures allant de -20 °C à 55 °C et à des altitudes de -500 m à 9000 m.

Le plus gros boîtier de la montre lui permet par ailleurs d’héberger une batterie de plus grande capacité, capable, selon Samsung, de tenir jusqu’à 100 heures d’autonomie grâce à la nouvelle puce Exynos W1000 — la même que sur la Galaxy Watch 7. Encore une fois, comme l’Apple Watch Ultra, la Samsung Galaxy Watch Ultra profite également d’un nouveau bouton d’action, positionné entre les deux boutons latéraux, qui pourra être personnalisé pour lancer certains raccourcis.

Pour le reste, à l’exception du design, la Galaxy Watch Ultra reprend les mêmes nouveautés que la Galaxy Watch 7, avec le nouveau capteur BioActive doté de 13 LEDs pour la mesure de la fréquence cardiaque, ainsi que la nouvelle puce GPS double fréquence.

Dernière nouveauté et non des moindres, la Galaxy Watch Ultra inaugure un nouveau système de bracelet sur les montres Samsung. Impossible donc d’utiliser les bracelets standards préalablement achetés chez le constructeur pour équiper la nouvelle Galaxy Watch Ultra.

Prix et disponibilité de la Samsung Galaxy Watch Ultra

La Samsung Galaxy Watch Ultra est déclinée en un seul format de 47 mm et uniquement en version 4G. Elle sera disponible en France à partir du 24 juillet en gris, argent et blanc au prix de 699 euros.

D’ici le 24 juillet, pour toute précommande de la montre, Samsung offrira un bracelet supplémentaire. D’ici là, vous pouvez retrouver notre prise en main de la Samsung Galaxy Watch Ultra.