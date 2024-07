Galaxy Ring : ça y est, la première bague de Samsung est enfin lancée

Samsung a finalement annoncé la sortie de sa première bague connectée, la Galaxy Ring, avec son prix et ses caractéristiques.

Comme on pouvait s’y attendre, Samsung a profité de sa conférence Galaxy Unpacked, ce mercredi, pour présenter enfin officiellement, et en détail, sa toute première bague connectée, la Galaxy Ring. Après plus de six mois de teasing et de rumeurs, la bague arrive enfin sur le marché.

Pour rappel, la Galaxy Ring est une bague connectée destinée à la santé, au bien-être et à la détection d’activité. À l’instar d’une Ultrahuman Ring Air, d’une Circular Ring Slim, d’une Ice Ring ou d’une Oura Ring 3, elle est ainsi dépourvue d’anneau ou de système de paiement sans contact par NFC. Elle va se contenter d’effectuer, en continu, différentes mesures pour analyser votre état de forme en temps réel.

Ce sont ainsi quatre analyses différentes qui sont effectuées par la Samsung Galaxy Ring : la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène dans le sang (SpO2), les mouvements par accéléromètre et la température cutanée. À l’instar de l’Oura Ring 3, la Samsung Galaxy Ring intègre deux capteurs optiques de fréquence cardiaque, avec une lumière verte, et un capteur de SpO2 au centre, à l’intérieur de l’anneau.

Neuf tailles, trois coloris et un boîtier de recharge

Concernant la forme, la Galaxy Ring est, comme prévu, de taille légèrement concave, avec des côtés plus larges que le centre. Neuf tailles sont proposées, de l’US 5 à l’US 13. Pour aider les consommateurs à sélectionner le modèle le plus adapté à leur doigt, le constructeur va par ailleurs proposer un sizing kit, avec des modèles en plastique, au prix d’environ 10 euros qu’il sera possible de commander avant l’achat de la bague.

À l’exception du diamètre, qui va logiquement différer d’une taille à l’autre, la Galaxy Ring propose systématiquement le même format, de 2,6 mm d’épaisseur pour une largeur de 7 mm.

La bague est par ailleurs conçue en alliage de titane et proposée en trois coloris : or brillant, argent mat ou noir mat. Elle est également certifiée 10 ATM et IP68, ce qui devrait permettre de l’utiliser dans une piscine et même en plongée. Enfin, Samsung annonce jusqu’à sept jours d’autonomie pour sa bague connectée, dans la même veine donc que ses principaux concurrents.

Pour la recharge, la firme coréenne va fournir un boîtier de charge par induction, à la manière de ce qu’on a déjà pour des écouteurs sans fil, avec une batterie intégrée et une charge du boîtier possible en USB-C ou par le protocole Qi.

À l’usage, la Galaxy Ring ne servira qu’à récolter vos données de santé. Néanmoins, quelques interactions seront également possibles grâce à l’accéléromètre intégré, par exemple pour prendre une photo à distance ou désactiver l’alarme de son téléphone en secouant la main. En revanche, contrairement à la Circular Ring Slim ou à la bague de Newgen Medicals, la bague n’intègre pas de moteur haptique et ne pourra donc pas vibrer.

Elle pourra cependant être retrouvée au sein de l’application Find My de Samsung qui va permettre de la géolocaliser et d’activer ses capteurs lumineux — ceux pour la fréquence cardiaque et la SpO2 — afin de la retrouver plus facilement.

Un nouveau score d’énergie dans Samsung Health

Tout l’intérêt de la Galaxy Ring réside en fait dans les données qu’elle va récolter et qui pourront être consultées au sein de Samsung Health. Avec la nouvelle version de l’application, poussée par Galaxy AI, les données seront ainsi compilées sous la forme d’un nouveau score d’énergie avec des conseils pour vous aider à être en meilleure forme. Samsung note par ailleurs qu’il sera possible de lancer des entraînements depuis l’application, avec une analyse de l’effort grâce aux capteurs de la bague, et que la Galaxy Ring sera en mesure de détecter automatiquement la marche ou la course à pied.

La Samsung Galaxy Ring sera disponible à compter du 24 juillet en France. Elle sera déclinée en neuf tailles et trois coloris : or, argent ou noir. Surtout, elle sera proposée à un prix particulièrement élevé de 449 euros, ce qui la positionne au-dessus de l’Oura Ring 3, la référence actuelle, proposée à partir de 399 euros. Cependant, Samsung précise que l’utilisation de sa bague ne nécessitera pas de payer un abonnement mensuel.

D’ici là, vous pouvez retrouver notre prise en main de la Samsung Galaxy Ring.