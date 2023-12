Test de l’Ultrahuman Ring Air : une bague connectée aux conseils de santé brillants

Avec sa Ring Air, Ultrahuman cherche à s'imposer dans le marché des bagues connectées de santé. Pour savoir ce que vaut cet anneau connecté, nous l'avons testé pendant plus d'une semaine.

Dans le domaine des bagues connectées de santé, si Oura fait figure de leader et de précurseur, avec sa Oura Ring 3, l’entreprise finlandaise est désormais concurrencée par plusieurs acteurs. L’un des plus sérieux prétendants au trône n’est autre qu’Ultrahuman qui a lancé cette année sa propre bague connectée, l’Ultrahuman Ring Air. De quoi faire de l’ombre au leader du secteur ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet de l’Ultrahuman Ring Air.

Caractéristiques de l’Ultrahuman Ring Air

Ultrahuman Ring Air Largeur 8,1 mm Épaisseur 2,45 à 2,80 mm Poids 2,4 à 3,6 g Matériaux Résine et titane Étanchéité 10 ATM Mesure fréquence cardiaque Oui Mesure VFC Oui Mesure SpO2 Oui Moteur haptique Non Surface tactile Non NFC Non Stockage 6 jours de données Capacité de la batterie 24 mAh Autonomie annoncée Jusqu'à 6 jours

La bague de ce test a été prêtée par le constructeur.

Une bague Ring Air au design sobre et élégant

L’Ultrahuman Ring Air reprend un aspect assez similaire à celui de ses concurrentes, qu’il s’agisse de l’Ice Ring ou de l’Oura Ring 3. On a le droit ici à une bague connectée plutôt large avec 8,1 mm. Notons par ailleurs que les arêtes de la bague sont légèrement plus marquées que sur les anneaux concurrents. Pour le reste, on retrouve une approche similaire avec un revêtement en titane à l’extérieur — doré, argenté, noir mat ou noir brillant — sans aucune marque à l’extérieur. Ce n’est qu’à l’intérieur, derrière la couche en résine, que l’on peut apercevoir le logo Ultrahuman avec la mention de la taille choisie.

Pour choisir la bonne taille de modèle, Ultrahuman propose, comme Omate ou Oura, un sizing kit vous permettant d’essayer plusieurs modèles imprimés en 3D avant de sélectionner la taille qui convient le plus, parmi 10 possibles, pour votre index, votre majeur ou votre auriculaire.

Dans mon cas, j’ai pu tester le modèle en taille 10 à mon index avec une version dorée. Si le doigt sur lequel j’ai porté l’anneau le même que pour celui de l’Ice Ring, la bague a cependant moins marqué après un peu plus d’une semaine de test. Cela ne signifie pas pour autant que la Ring Air ne va pas se rayer — le titane reste un matériau sensible aux rayures, — mais simplement que cela prendra sans doute un peu plus de temps et d’usure.

Pour le confort de port, Ultrahuman communique sur une épaisseur de 2,45 à 2,8 mm selon la taille de la bague choisie. Notons par ailleurs que l’anneau est un peu plus plat à l’intérieur au niveau de la paume, là où sont logés les différents capteurs de fréquence cardiaque et de saturation en oxygène dans le sang. Malheureusement, cela ne va pas empêcher l’anneau de bouger et il m’est arrivé fréquemment de le retirer pour bien vérifier que les capteurs étaient positionnés au bon endroit avant de le remettre. Un souci qui pourra se poser d’autant plus si vous avez tendance à jouer avec vos bagues et à les faire tourner sur elles-mêmes.

Enfin, du côté de l’étanchéité, l’Ultrahuman Ring Air est annoncée comme pouvant être portée jusqu’à 100 mètres de profondeur. Vous pourrez donc la garder à votre doigt y compris sous la douche, en faisant la vaisselle ou pour de la natation sans aucun problème.

Beaucoup de conseils et de scores proposés dans l’application Ultrahuman

L’Ultrahuman Ring Air peut être connectée aussi bien à un smartphone Android qu’à un iPhone en passant par l’application Ultrahuman. Il s’agit en fait de la même application proposée également par le constructeur pour ses autres appareils de sport ou santé comme le capteur de glucose Ultrahuman M1. D’ailleurs, cette approche d’une unique application pour les deux produits de la marque n’est pas sans conséquence pour la navigation dans l’application ou pour les éléments mis en avant.

L’application Ultrahuman

Concrètement, l’application Ultrahuman, disponible sur iPhone comme sur Android, est divisée en cinq onglets : Accueil, Métabolisme, Zones, Découvrir et Profil. De fait, ce sont néanmoins surtout le premier et le dernier onglet qui vont être utiles au quotidien.

Ultrahuman Télécharger gratuitement

Dans l’onglet accueil, vous retrouverez toutes les données et conseils de santé au fur et à mesure de votre journée, avec la possibilité de glisser vers la droite pour retrouver les données des jours précédents. On y reviendra plus tard, mais l’application va surtout mettre l’accent sur cinq indices : l’indice de mouvement, l’indice de sommeil, le score de récupération, la condition physique cardiovasculaire et la fenêtre de restriction pour stimulants.

Outre les mesures de mouvement ou de fréquence cardiaque effectuées automatiquement par la bague, vous pouvez également, depuis cet onglet, ajouter manuellement des « événement ». Il peut s’agir d’un entraînement, d’une activité, d’un aliment ou d’une pesée. L’idée est ainsi d’utiliser l’application Ultrahuman comme d’une sorte de journal pour toutes ses données de sport et de santé. Logique dès lors que les données peuvent être importées depuis d’autres services comme Google Fit, Garmin Connect, Fitbit ou MyFitnessPal.

De son côté, l’onglet Profil va vous permettre de fixer vos différents objectifs de pas dans la journée, d’heures actives, d’heure d’endormissement, de durée du sommeil ou de minutes d’entraînement chaque jour. C’est là également que vous pourrez connecter votre compte Ultrahuman pour importer les données d’autres applications.

L’onglet Zones va quant à lui permettre de partager ses scores avec des amis, l’onglet Découvrir de profiter d’entraînements, de podcasts ou d’exercices de méditations et l’onglet Métabolisme de faire la promotion du capteur Ultrahuman M1

Un abonnement qui n’a rien d’indispensable

Bon point, contrairement à l’Oura Ring 3, l’Ultrahuman Ring Air ne nécessite pas d’abonnement pour être utilisée. Si l’entreprise indienne propose bel et bien un abonnement UltrahumanX, il s’agit surtout d’un abonnement permettant de profiter d’un support prioritaire, d’un assurance contre les dégâts causés à la bague et d’un moyen d’acheter une Ring Air à moindre coût en échange d’une autre bague connectée, comme l’ancienne Ultrahuman R1.

De nombreuses mesures et conseils de santé pour l’Ultrahuman Ring Air

Comme la plupart des bagues connectées, la Ring Air est orientée avant tout vers le suivi de vos données de santé, de bien être et de surveillance de l’activité physique. Cela passe notamment par plusieurs scores, comme on l’a vu plus tôt, comme l’indice de sommeil, l’indice de mouvement ou la condition physique cardiovasculaire.

L’application va également évaluer, selon la durée de votre sommeil, la plage optimale dans la journée pour ingérer de la caféine, en vous conseillant par exemple de boire du café essentiellement en début d’après-midi. Il en va de même pour la gestion de la lumière avec une estimation de l’impact de la lumière sur votre rythme circadien tout au long de la journée. Enfin, l’application va suggérer, tout au long de la journée, différents conseils pour étirer vos jambes, vous inciter à récupérer, vous déplacer davantage, etc.

La détection de sommeil

Pour le suivi du sommeil, l’application Ultrahuman va vous donner un indice allant de 0 à 100 pour estimer votre récupération. Cet indice est en fait basé sur plusieurs scores allant de l’efficacité du sommeil à la température, en passant par le repos, le sommeil total, la baisse de la fréquence cardiaque ou le temps de restauration.

Pour évaluer ces différents scores, la Ring Air va se baser sur plusieurs données mesurées comme la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, la température grâce au capteur de température cutanée ou la mesure de SpO2. Par ailleurs, Ultrahuman fournit non seulement une analyse détaillée pour chaque nuit de sommeil, mais va également mettre en avant certaines données plus simples à comprendre comme le temps passé au lit, le sommeil total, l’efficacité du sommeil, la fréquence cardiaque moyenne et la variabilité moyenne de la fréquence cardiaque durant la nuit.

Dans l’ensemble, la Ring Air a su bien mesurer à quel moment je m’endormais et faire la différence avec les périodes durant lesquelles j’étais en train de lire avant de chercher à m’endormir. On a donc droit à un suivi du sommeil plutôt efficace sur la bague d’Ultrahuman.

Notons également que la Ring Air est capable de détecter les siestes et va vous demander, a posteriori, si vous avez effectivement dormi ou non. Un bon point puisque, alors que je me reposais dans mon lit après le déjeuner de Noël, je ne m’étais pas vraiment assoupi. J’ai donc pu refuser l’enregistrement de cette sieste dans l’application.

Le score de récupération

Contrairement à d’autres bagues connectées, la Ultrahuman Ring Air ne propose pas de mesure directe du stress, mais un score de récupération, allant de 0 à 100.

Dans les faits, on a cependant bel et bien un indice calculé en tenant compte du stress, puisque le score de récupération va notamment prendre en compte la variabilité moyenne de la fréquence cardiaque sur les sept derniers jours pour savoir si vous êtes suffisamment reposé ou trop stressé.

En plus de cette donnée, le score de récupération va également tenir compte de la température de la peau, de la fréquence cardiaque au repos et, bien évidemment, de l’indice de sommeil et de celui de mouvement.

Un suivi d’activité insuffisant avec l’Ultrahuman Ring Air

La bague connectée d’Ultrahuman peut également suivre votre activité sportive au jour le jour, que ce soit pour évaluer votre activité grâce à son décompte du nombre de pas, ou pour mesurer la fréquence cardiaque grâce au mode entraînement dédié.

Le suivi d’activité

Comme les autres anneaux connectés de santé, l’Ultrahuman Ring Air peut être utilisée pour suivre une séance sportive spécifique. Néanmoins, la procédure est autrement plus complexe que sur l’Ice Ring ou la Oura Ring.

Comme pour enregistrer votre poids, un aliment ou une sieste, il vous faudra ajouter manuellement un « événement » dans votre « timeline » en sélectionnant « entraînement ». Vous aurez alors droit à plusieurs sports allant de la course à pied en extérieur au badminton en passant par le basketball, le yoga ou le cyclisme en salle. Logiquement, la bague étant dénouée de puce GPS, il vous faudra alors prendre votre smartphone avec vous si vous souhaitez enregistrer une activité de distance en extérieur pour calculer votre vitesse, votre allure ou la distance parcourue.

En revanche, et c’est déjà un premier bémol, la Ring Air ne va permettre d’enregistrer des séances d’entraînement que d’une heure au maximum. Au bout de 60 minutes et 60 secondes, le suivi va automatiquement s’arrêter pour permettre d’économiser de la batterie. C’est une idée louable, mais j’aurais clairement préféré pouvoir paramétrer cette durée en amont plutôt que de voir ma sortie longue d’une heure et 40 minutes coupée en deux.

Autre problème, malgré la synchronisation possible de l’application Ultrahuman avec des comptes Garmin, Polar, Fitbit, Training Peaks, Zwift, Gogle Fit ou Suunto, cette connexion ne va que dans un sens. Dit plus concrètement, l’application Ultrahuman pourra récupérer les données d’un entraînement réalisé grâce à une montre Garmin, mais il ne sera pas possible d’exporter les données d’un entraînement avec la Ring Air vers une autre plateforme comme Strava ou Komoot.

Enfin, contrairement à l’Oura Ring 3, la bague ne permet pas de détecter automatiquement des entraînements en vous proposant a posteriori un enregistrement de la session.

Le suivi de la fréquence cardiaque de l’Ultrahuman Ring Air

Pour évaluer la fiabilité de la fréquence cardiaque de la Ring Air durant des séances sportives, j’ai enregistré une session de 60 minutes et comparé les mesures avec celles d’une ceinture Garmin HRM Pro de référence. J’ai ensuite pu comparer aussi bien la fréquence cardiaque moyenne mesurée que la fréquence cardiaque maximale pour chacun des dispositifs. Rappelons que la ceinture Garmin utilise une mesure par électrodes, un système bien plus fiable que l’analyse optique proposée sur les bagues et montres connectées.

Ultrahuman Ring Air Mesure de référence FC moyenne 185 bpm 168 bpm FC max 188 bpm 189 bpm

C’est notable d’emblée, les valeurs moyennes mesurées sont bien plus élevées sur la bague d’Ultrahuman que sur la ceinture Garmin, tandis que la fréquence cardiaque maximale reste plus élevée du côté de la Ring Air. Pour le comprendre, il suffit de se pencher sur les courbes mesurées.

La courbe de la ceinture va permettre de voir les variations d’intensité tout au long de la séance d’une heure, avec notamment un pic autour de 30 minutes et un autre après 45 minutes. De son côté, après 10 minutes d’effort, l’Ultrahuman Ring Air a considéré que j’avais atteint ma fréquence cardiaque maximale, fixée arbitrairement à 188 battements par minutes, et a décidé que je devais être, pendant une heure, à cette mesure-là. Par deux occasions, la bague a su mesurer une baisse de ma fréquence cardiaque, mais c’est uniquement pour remonter quelques minutes plus tard au plafond de 188 bpm. Ce n’est d’ailleurs pas la seule fois que la Ring Air m’a mesuré une fréquence cardiaque de 188 bpm tout au long de la séance. Sur mes deux autres entraînements, j’ai rencontré le même problème, poing serré comme main ouverte, avec ou sans gant.

Certes, l’Ice Ring et l’Oura Ring 3 manquent elles aussi de précision, mais elles proposent tout de même un suivi global de la fréquence cardiaque plutôt pertinent, avec une moyenne proche de celle mesurée par la ceinture. Ici, la mesure ne fait qu’augmenter tout au long de la séance, jusqu’à plafonner à 188 bpm alors que j’en étais pourtant loin.

Dit plus concrètement, l’Ultrahuman Ring Air est bien souvent dans les choux quand il s’agit de mesurer la fréquence cardiaque durant l’activité sportive. C’est à peine meilleur au repos. Au moment d’écrire ces lignes, la bague mesure ainsi une fréquence cardiaque de 98 bpm quand ma montre Garmin Forerunner 255 arrive quant à elle à une mesure de 91 bpm. Après quelques levers de genoux, la bague monte à 120 bpm quand la montre arrive à 128 bpm. Bref, on a connu plus précis.

Une autonomie de près de six jours avec l’Ultrahuman Ring Air

Sur sa bague connectée, Ultrahuman indique avoir intégré une batterie de 24 mAh devant permettre jusqu’à six jours d’autonomie. De mon côté, en partant d’un anneau chargé à 100 % et avec deux séances de course à pied pour un total de 1 h 45 de suivi en temps réel, la Ring Air s’est finalement éteinte, à 0 % de batterie, après 5 jours et 19 heures. On est effectivement à une autonomie proche des six jours annoncés par le constructeur. Un très bon résultat, surtout que la bague va effectuer des mesures régulières toutes les 15 minutes.

Pour la recharge, Ultrahuman fournit un petit socle de recharge magnétique carré avec un voyant LED dans lequel insérer la bague à plat. Le socle est par ailleurs accompagné d’un câble USB-C vers USB-C tressé. Une attention au détail particulièrement appréciée.

Une fois la bague complètement déchargée, comptez environ quatre heures de charge pour passer de 0 à 100 % de batterie sur la Ring Air. Un laps de temps particulièrement long, surtout comparé à l’unique heure de charge nécessaire pour l’Oura Ring 3.

Prix et date de sortie de l’Ultrahuman Ring Air

La bague Ultrahuman Ring Air est disponible depuis l’été 2023. La Ring Air est déclinée en dix tailles et quatre coloris doré, argenté, noir mat, noir brillant). Quel que soit le modèle choisi, la bague connectée est affichée au prix de 379 euros. Notons également que la bague est disponible sur Amazon en plus du site Internet du constructeur.