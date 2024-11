Un anneau pour les gouverner tous et dans la Black Friday Week les lier : la bague connectée Amazfit Helio Ring est à -50 %

L’Amazfit Helio Ring est une bague connectée pour vous aider à surveiller votre santé et que vous retrouvez avec une petite réduction de 50 % pendant la Black Friday Week chez Amazon.

Après les montres connectées, Amazfit tente de se faire une place au soleil sur un marché qui est de plus en plus saturé : celui des anneaux connectés. À la croisée des mondes entre le bijou et l’objet connecté, l’Helio Ring d’Amazfit est dotée de plusieurs capteurs qui surveillent votre fréquence cardiaque, votre sommeil, votre respiration, votre stress et la SpO2. Si jamais un tel produit vous intéresse, sachez qu’elle est bradée à -50% chez Amazon pendant la Black Friday Week, soit 149,90 euros au lieu de 299,90 euros.

Pourquoi l’Amazfit Helio Ring vaut le coup ?

Le design moucheté de la bague est élégant et original

Pas mal de suivis différents pour garder un œil sur la santé

Vous pouvez l’utiliser aussi bien avec Android qu’iOS

Lorsqu’elle est sortie, l’Helio Ring d’Amazfit coûtait 299,90 euros. Grâce à la Black Friday Week, vous la retrouvez chez Amazon pour 149,90 euros. Notez que la promotion est disponible pour les tailles 8, 10 et 12.

Un anneau aussi beau que pratique

L’Amazfit Helio Ring est donc une bague, un anneau connecté avec quelques capteurs collés à votre doigt, que vous placez là où vous vous sentez le plus à l’aise. Deux petites précisions d’emblée de jeu : vous devrez utiliser le site officiel du produit pour trouver la taille de votre doigt, avec un bout de ficelle ou du papier. Dommage qu’il n’y ait pas de baguier comme avec la Samsung Galaxy Ring.

La deuxième chose, c’est qu’il faut la place dans un certain sens pour que les capteurs fonctionnent bien. Pour ça, une petite entaille directement gravée dans la bague, à place « sous » le doigt et reconnaissable au touché, permet de la faire tourner en cas de mauvais positionnement. Sinon, la bague est un très bel objet en alliage de titane, disponible en un seul coloris, un taupe très pâle, avec des petits points en dégradés du plus bel effet, en tout cas de près.

Des capteurs à tout-va dans un si petit objet

Une fois à votre doigt, la bague se connecte à l’app Zepp de votre smartphone. Autre point positif : si vous avez une montre Amazfit, toutes les données relevées par les deux appareils sont centralisées dans cette seule et unique app. La bague est équipée de capteurs pour surveiller votre fréquence cardiaque (toutes les 5, 10 ou 30 minutes), mais aussi le sommeil et votre respiration quand vous dormez, le suivi automatique du stress et de votre taux de SpO2.

Zepp propose des abonnements totalement dispensables pour compléter l’offre, qui proposent des exercices de méditation, de sommeil, de relaxation ou liés à vos entraînements sportifs. Rien qui n’empêche le bon fonctionnement de la montre si vous ne les prenez pas.

Enfin, l’autonomie varie entre 2 et 3 jours en fonction notamment de l’intervalle choisi pour la mesure de la fréquence cardiaque. Et elle se recharge via un petit socle fourni, branché en USB-C, en 90 minutes environ.

Pour en apprendre plus sur l’Amazfit Helio Ring avant de passer ou non à l’achat, vous pouvez consulter notre test complet de cette bague connectée.

Et si jamais elle ne vous séduit pas et que vous voulez découvrir d’autres modèles, vous pouvez passer par notre guide qui répertorie les meilleurs anneaux connectés du moment.

