Test de l’Amazfit Helio Ring : une belle bague connectée qui ne demande qu’à s’améliorer

Spécialisé dans les montres de sport, Amazfit propose désormais également une bague connectée, la Helio Ring. Mais que vaut-elle dans un marché de plus en plus trusté ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet.

L’Amazfit Helio Ring // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Spécialiste des montres connectées, Amazfit est l’une des premières marques, en dehors des constructeurs spécialisés, à se lancer dans le domaine des bagues connectées. Mais que vaut son Amazfit Helio Ring face à la concurrence et notamment à l’Oura Ring et à la Galaxy Ring ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet.

Caractéristiques de l’Amazfit Helio Ring

Amazfit Helio Ring Largeur 8 mm Épaisseur 2,6 mm Poids 3,75 à 3,82 grammes Matériaux Alliage de titane Étanchéité 10 ATM Mesure fréquence cardiaque Oui Mesure VFC Oui Mesure SpO2 Oui Moteur haptique Non Surface tactile Non NFC Non Stockage NC Capacité de la batterie 18,5 à 20,5 mAh Autonomie annoncée Jusqu’à 4 jours

Une Helio Ring au design sobre, mais efficace

De prime abord, l’Amazfit Helio Ring adopte un design assez classique pour une bague connectée. Elle a ainsi droit à un design légèrement convexe, à l’opposé de la Samsung Galaxy Ring, qui permet de bien épouser le doigt.

L’Amazfit Helio Ring // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Par ailleurs, l’Amazfit Helio Ring est un peu plus large que les autres bagues proposées sur le marché, avec 8 mm de largeur et 2,6 mm d’épaisseur. Elle sera plus adaptée aux doigts un peu plus larges, et ce quelle que soit la taille choisie.

En effet, la bague connectée d’Amazfit propose ces mensurations, quelle que soit la taille choisie. Comme beaucoup de constructeurs, Amazfit décline sa bague en plusieurs tailles avec deux formats proposés au lancement : 10 ou 12. Par la suite, le constructeur chinois promet que les tailles 7, 8, 9, 11 et 13 seront également proposées à la vente. Malheureusement, contrairement à la plupart des marques présentes sur ce marché, Amazfit ne propose pas de baguier pour essayer une taille avant de l’acheter. Il faudra donc vous fier au guide des tailles proposé sur le site du constructeur et mesurer vous-même la circonférence de votre doigt à l’aide d’une ficelle ou d’une bande de papier.

L’Amazfit Helio Ring // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Dans l’ensemble, la bague se fait relativement oublier au doigt, du moins passées les premières minutes de port. On en vient à la porter assez facilement et son poids léger de 3,75 ou 3,82 grammes selon la taille permet de l’oublier facilement.

En termes de design, outre sa forme convexe, la Helio Ring propose aussi une petite originalité, avec une surface mouchetée. Ici, pas de choix de couleur — la bague n’est proposée qu’en teinte taupe très pâle, — mais Amazfit a fait le choix d’intégrer de petits points en dégradé qui ajoutent un effet de texture. Cela ne se voit pas nécessairement de loin, mais ça ajoute un effet plutôt sympathique et original à une bague qui reste très sobre par son aspect.

L’Amazfit Helio Ring // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Par ailleurs, à l’instat de la Galaxy Ring, la Helio Ring profite d’un petit trait permettant de visualiser le positionnement des capteurs à l’intérieur… et donc de la mettre dans le bon sens. Une bonne idée pour s’assurer que la Helio Ring est bien portée dans le bon sens sans avoir à la retirer pour le vérifier. En revanche, alors que l’anneau de Samsung intègre une barre en relief vers l’extérieur, facile à appréhender au simple toucher, celui d’Amazfit est gravé, dans la masse de la bague. Il est donc plus difficile de savoir, simplement avec le pouce, si la bague est bien positionnée.

L’indicateur de port de l’Amazfit Helio Ring // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Notons enfin que l’Amazfit Helio Ring est conçue avec un alliage de titane à l’extérieur et de la résine à l’intérieur. De quoi assurer une bonne étanchéité 10 ATM qui permet de la porter aussi bien sous la douche que pour de la natation en piscine.

Une application Zepp complète, mais un peu chargée

Dépourvue d’écran, la Helio Ring se contrôle en passant par l’application Zepp. Par ailleurs, contrairement à certaines bagues concurrentes, elle ne propose ni contrôle gestuel, ni système d’alarme, ni système de contrôle par surface tactile ou bouton.

L’application Zepp

Fort logiquement, c’est donc l’application Zepp qui est utilisée ici pour interagir avec la Helio Ring. Déjà connue des possesseurs de montres connectées d’Amazfit, cette application va servir à la fois à paramétrer la bague connectée, mais également à consulter les différentes données de santé ou d’entraînement.

L’Application Zepp de l’Amazfit Helio Ring // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est d’ailleurs l’un des points fort mis en avant par Amazfit. Au même titre que Samsung avec sa Galaxy Ring, la Helio Ring peut être portée simultanément avec une montre de la même marque. Les données pourront alors toutes être consultées au sein de la même application. C’est un véritable avantage par rapport aux bagues concurrentes.

L’Amazfit Helio Ring // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Par exemple, un possesseur de bague Oura au quotidien et de montre Garmin pour l’entraînement devra naviguer entre deux applications, sans que les données soient nécessairement corrélées. Ici, le fait d’avoir un seule application lui permet de prendre en compte toutes les étapes de la journée, de l’entraînement à la récupération et au sommeil.

Par ailleurs, contrairement à la Samsung Galaxy Ring, la Helio Ring peut être utilisée non seulement sur smartphone Android, mais également avec un iPhone. L’application Zepp est en effet proposée sur les deux systèmes d’exploitation.

L’application en elle-même se compose de quatre onglets : accueil, sommeil, exercice et profil. C’est dans le dernier onglet que l’on pourra gérer les paramètres de la bague avec, notamment la fréquence de mesure de la fréquence cardiaque (5 min, 10 min ou 30 min), l’assistant d’analyse du sommeil, le suivi de la qualité de la respiration pendant le sommeil, le suivi automatique du stress ou le suivi automatique de la SpO2.

Comme leurs noms l’indiquent, l’onglet Accueil va permettre de retrouver l’ensemble des données de santé, sous la forme de différents scores, tandis que Sommeil et Exercice vont se concentrer spécifiquement sur ces aspects.

Dans l’ensemble, l’application Zepp propose une interface particulièrement chargée, avec beaucoup de texte et, parfois, quelques erreurs de traduction.

Des abonnements loin d’être essentiels

Notons également la présence de trois abonnements proposés par l’application Zepp : Zepp Aura (2,5 euros par mois), pour des exercices de méditation, de sommeil ou de relaxation, et Zepp Fitness (2,99 euros par mois), pour des conseils liés à l’entraînement sportif.

Ces abonnements sont cependant facultatifs et le fait de ne pas y souscrire ne va limiter nullement l’utilisation de la Helio Ring — contrairement à la Oura Ring 3 par exemple.

Des fonctionnalités de santé complètes sur la Helio Ring

Comme la plupart des bagues connectées, la Helio Ring se destine avant tout à mesurer vos données de santé au quotidien, en dehors de l’exercice.

L’Amazfit Helio Ring // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Elle va ainsi intégrer différents capteurs pour mesurer vos données. Ainsi, l’anneau propose une mesure de la fréquence cardiaque, une mesure de la SpO2, un capteur de température, un gyroscope trois axes et, petite originalité, un capteur EDA — on y reviendra.

Le suivi du sommeil de l’Amazfit Helio Ring

Pour suivre le sommeil de l’utilisateur, l’Amazfit Helio Ring va analyser à la fois sa fréquence cardiaque, sa température, sa variabilité de fréquence cardiaque, ses mouvements et son taux d’oxygène dans le sang.

De quoi fournir ainsi un score de sommeil sur une échelle de 0 à 100, votre temps de sommeil ainsi qu’une analyse des phases de sommeil.

Dans mon cas, après deux semaines à porter la Helio Ring au quotidien, j’ai pu constater que les mesures étaient plutôt fiables, du moins quant au temps de sommeil total mesuré.

Le score de préparation de l’Amazfit Helio Ring // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En plus de ce score de sommeil, l’application Zepp propose également un score de préparation plus global qui va prendre en compte la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), la fréquence cardiaque au repos, les variations de température et la récupération physique et mentale — sur la base des phases de sommeil. Cet indicateur me semble plus cohérent que les seuls temps de sommeil et a le mérite d’être accompagné de quelques conseils.

Le suivi du stress de l’Amazfit Helio Ring

Pour le suivi du stress au quotidien, la Helio Ring va non seulement se baser sur la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), mais également sur ses capteurs d’activité électrodermale (EDA). Il s’agit des deux petites plaques métalliques à l’intérieur de l’anneau qui vont enregistrer les variations en termes de sueur.

Autour des capteur optiques, le capteur d’activité électrodermale de l’Amazfit Helio Ring // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Ce type de capteur n’est pas nouveau sur un appareil connecté et Fitbit et Google l’utilisent déjà sur leurs propres montres, dont la dernière Pixel Watch 2. Néanmoins, c’est suffisamment original pour être souligné sur une bague connectée.

Un suivi sportif correct sur la Helio Ring… quand il fonctionne

Amazfit étant avant tout un constructeur de montres de sport, la Helio Ring vous permet logiquement de suivre certaines séances de sport. Pour ce faire, elle embarque non seulement un accéléromètre pour compter le nombre de pas, mais également un capteur optique de fréquence cardiaque.

Le suivi d’activité de l’Amazfit Helio Ring

Il est tout à fait possible de suivre ses entraînements sportifs avec l’Amazfit Helio Ring. Cependant, contrairement à certaines bagues concurrentes, comme la Galaxy Ring ou la Oura Ring 3, elle ne va pas être capable de détecter automatiquement les activités. Impossible alors d’enregistrer automatiquement une session de marche, de vélo ou même de course à pied. Dommage.

Les données de fréquence cardiaque de l’Amazfit Helio Ring sont transmises à l’application Zepp // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour enregistrer un entraînement, il vous faudra nécessairement passer par l’application Zepp qui reconnaîtra automatiquement la bague et associera alors votre fréquence cardiaque à la séance… quand ça fonctionne.

Durant mes deux semaines de test, il est arrivé plusieurs fois que la bague n’enregistre ma fréquence cardiaque que durant les premières secondes. Parfois, les mesures se sont arrêtées automatiquement après quelques minutes et, sur les six essais enregistrés, je n’ai jamais réussi à enregistrer ma fréquence cardiaque jusqu’à la fin de ma séance. Systématiquement, la bague a arrêté de fonctionner avant que j’en aie terminé. Il s’agit sûrement d’un problème de connexion Bluetooth, mais qui s’avère particulièrement frustrant.

Du côté des entraînements possibles, quatre sont pris en compte par l’application Zepp : course, marche, cyclisme et tapis roulant. Par ailleurs, les données peuvent être exportées automatiquement vers Strava, Adidas Running, Komoot ou Apple Santé, mais peuvent aussi être récupérées sous forme de fichier GPX, TCX ou Fit si vous utilisez un autre service.

Le suivi de la fréquence cardiaque de l’Amazfit Helio Ring

Pour évaluer le suivi de la fréquence cardiaque de l’Amazfit Helio Ring, je l’ai portée à mon doigt et ai comparé les mesures à plusieurs reprises avec celles d’une ceinture Polar H10+, réputée pour sa fiabilité.

Le capteur optique de fréquence cardiaque de l’Amazfit Helio Ring // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

J’ai enregistré plusieurs sessions, en commençant par un instant au calme, à mon bureau, où j’ai porté la bague simplement en travaillant, avec quelques moments où je suis allé marcher.

Mesure de référence Amazfit Helio Ring Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 80 bpm 84 bpm +5,59 % +6,41 % FC max 117 bpm 151 bpm

Le suivi de fréquence cardiaque de l’Amazfit Helio Ring au repos // Source : Frandroid

Sur cet enregistrement, la Helio Ring a convenablement suivi ma fréquence cardiaque même si, autour de 30 minutes, la bague a enregistré des données totalement incohérentes.

Mesure de référence Amazfit Helio Ring Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 171 bpm 171 bpm +0,04 % +0,14 % FC max 184 bpm 182 bpm

Le suivi de fréquence cardiaque de l’Amazfit Helio Ring // Source : Frandroid

Sur un deuxième enregistrement, j’ai couru à allure constante tout du long, sans trop varier l’intensité. La bague a proposé alors un suivi globalement cohérent de ma fréquence cardiaque, malgré quelques lacunes entre 20 et 30 minutes. Rien d’affolant cependant.

Mesure de référence Amazfit Helio Ring Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 162 bpm 162 bpm +0,02 % +0,01 % FC max 175 bpm 174 bpm

Le suivi de fréquence cardiaque de l’Amazfit Helio Ring // Source : Frandroid

Enfin, sur le dernier enregistrement, avec plusieurs variations d’intensité — et donc de niveau de fréquence cardiaque — la Helio Ring a parfaitement suivi les changements.

Dans l’ensemble, la bague s’avère donc efficace pour proposer un suivi précis de la fréquence cardiaque au quotidien comme pour l’exercice. C’est alors d’autant plus frustrant que, sur tous les enregistrements ci-dessus, l’enregistrement se soit systématiquement arrêté bien avant la fin de la séance. De quoi particulièrement réduire l’intérêt de la bague pour l’entraînement sportif.

Une autonomie assez moyenne pour la Helio Ring

En fonction de sa taille, l’Amazfit Helio Ring est dotée d’une batterie de 18,5 ou 20,5 mAh.

D’après le constructeur, cette capacité permet de faire fonctionner la bague durant quatre jours en utilisation « typique ».

L’Amazfit Helio Ring // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Dans mon cas, j’ai activé tous les paramètres de mesure au maximum, avec suivi de la fréquence cardiaque toutes les 5 minutes, suivi assisté du sommeil, surveillance de la qualité de respiration la nuit, suivi automatique du stress, moniteur d’émotions automatique et suivi automatique de la SpO2. Avec ces paramètres particulièrement énergivores, j’ai pu utiliser la Helio Ring pendant 50 heures, soit un peu plus de deux jours, avant que sa batterie ne soit complètement vidée.

Sur un deuxième test d’autonomie, j’ai cette fois limité la fréquence cardiaque à une mesure toutes les dix minutes, désactivé le suivi de la respiration ainsi que le moniteur automatique d’émotions. Avec ces paramètres, plus économes en énergie, j’ai cette fois atteint une autonomie de 76 heures, soit un peu plus de trois jours.

L’Amazfit Helio Ring en charge // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est mieux, mais on est encore loin de l’autonomie proposée par une bague comme la Samsung Galaxy Ring avec cinq à sept jours d’utilisation.

Du côté de la charge, Amazfit fournit un petit socle de recharge par induction avec une prise USB-C, — mais sans câble — et communique sur une charge complète en 1h40. De mon côté, il aura fallu 1h30 pour une charge complète de 0 à 100 %.

Prix et date de sortie de l’Amazfit Helio Ring

La bague Helio Ring d’Amazfit est disponible en France depuis le 1er juillet. Pour l’heure, elle n’est proposée qu’en deux tailles : US 10 et US 12. Elle est affichée au prix de 299,90 euros.

Cependant, Amazfit propose plusieurs offres promotionnelles avec une bague Helio Ring proposée à 150 euros — soit moitié prix — en cas d’achat d’une montre Amazfit Balance, Amazfit Cheetah Pro, Amazfit T-Rex Ultra ou Amazfit Falcon.