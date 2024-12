Galaxy Ring : Samsung prévient une éventuelle surchauffe de sa bague connectée, mais pas de quoi paniquer

Samsung a publié un message de support afin de conseiller les possesseurs de sa bague connectée sur la manière chose à faire en cas de surchauffe : retirer la bague.

La Samsung Galaxy Ring // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

La Galaxy Ring n’est pas une bague comme les autres. De fait, elle intègre plusieurs capteurs de santé et, pour les alimenter, une batterie.

De fait, l’intégration d’une batterie dans une bague, positionnée autour du doigt, n’est pas sans risque. Comme toutes les batteries — et Samsung en sait quelque chose — celle de la Galaxy Ring est constituée d’éléments qui peuvent être instables et particulièrement sensibles notamment à la chaleur.

Afin de prendre les devants et de conseiller au mieux ses clients, le constructeur a ainsi mis en ligne une page de support. Celle-ci alerte sur la meilleure chose à faire en cas de trop forte chaleur sur la bague connectée. Comme le rapporte le site Sam Mobile, Samsung affirme qu’il est normal que la Galaxy Ring chauffe de temps en temps. C’est le résultat de l’utilisation de la batterie, des capteurs ou de certaines fonctionnalités « qui exigent davantage de consommation de batterie ».

Une bague à retirer en cas de surchauffe

Néanmoins, la firme conseille aux utilisateurs de retirer leur bague si la chaleur se fait trop forte, pendant trop longtemps :

Si l’anneau surchauffe ou semble très chaud pendant une longue période, retirer la bague et ne l’utilisez plus durant un moment.

On pourrait voir dans ces conseils un aveu de la part de Samsung, une manière pour la firme de reconnaître que sa bague est sensible à la chaleur et pourrait s’enflammer ou exploser, comme feu son Galaxy Note 7.

Cependant, il s’agit avant tout de conseils de bon sens. Toutes les batteries sont sensibles, qu’il s’agisse de celles de la Galaxy Ring ou de celles des bagues connectées concurrentes — Oura, Ultrahuman, Circular ou Amazfit. Samsung se contente ici de conseiller au mieux ses clients afin d’éviter tout incident.

Par ailleurs, rappelons que la charge de la Galaxy Ring se fait grâce à un boîtier dédié et non pas directement autour du doigt. Or, c’est souvent lors de la charge que les plus gros risques de batterie endommagée se font sentir.